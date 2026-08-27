Балет на костях в торговом центре: Новый южнокорейский зомби-хоррор «Колония»

«Колония»: зомби возвращаются в торговый центр — новая и бешеная порция отборного хоррора из Южной Кореи.

На этот раз полчища нежити обрели коллективный разум, превратившись в куда более опасного врага. Удастся ли эксцентричной женщине-ученому спасти положение?

Встречайте очередной бешеный зомби-боевик от Ён Сан Хо — режиссера, подарившего миру «Поезд в Пусан» и «Полуостров». «Колония» с порога обрушивает на зрителя десятиминутную порцию псевдонаучной экспозиции: глава биотехнологической корпорации рассуждает о слизевиках, способных находить выход из лабиринта, и новаторских трудах энтомолога Уильяма Уилера о коллективном сверхразуме муравьев. Затем обиженный бывший сотрудник вкалывает боссу светящуюся ярко-зеленую жижу (в подобных обстоятельствах жидкость просто обязана быть ядовито-зеленой!), и тот становится нулевым пациентом биотеррористической атаки. В итоге разношерстный срез южнокорейского общества оказывается заперт в многоэтажном комплексе наедине с ордами стремительных и бешеных пожирателей плоти. Следующие час сорок пять минут экранного времени превращаются в концентрированный, липкий и кровавый хаос.

Нижние этажи высотки занимает фешенебельный торговый центр. Поместить действие зомби-хоррора в молл — смелость на грани наглости, ведь это прямая отсылка к «Рассвету мертвецов», главному шедевру крестного отца жанра Джорджа Ромеро. К счастью, «Колония» может похвастаться важным новшеством: здешние мертвецы наделены коллективным разумом. Этот эмерджентный сетевой интеллект делает их на порядок опаснее заурядных безмозглых увальней. Стоит одному зараженному заметить вас и издать истошный вопль (точь-в-точь как во «Вторжении похитителей тел»), как вся масса синхронно разворачивается и бросается в атаку.

То, как именно они двигаются — синхронно содрогаясь в конвульсиях, выламывая конечности под неестественными углами, извиваясь и сплетаясь в единый живой ковер, пожирающий очередную жертву, — вновь доказывает ключевую роль хореографа Чон Ёна. Постоянный постановщик движений во всех зомби-проектах Ён Сан Хо на сей раз привлек труппу ведущих южнокорейских танцоров современного танца (контемпорари). Благодаря этому многие боевые и откровенно мясные сцены напоминают скорее перформанс на прославленной балетной сцене лондонского театра «Сэдлерс-Уэллс». Клип Майкла Джексона «Thriller», конечно, был первопроходцем в зомби-пластике, но «Колония» выводит эту хореографию на принципиально иной, куда более пугающий и эпический уровень.

По законам жанра незараженным приходится объединять усилия, чтобы выжить. К счастью, пара персонажей в начале фильма как раз присутствовала на научной конференции, поэтому неформальным лидером группы становится профессор Се Чжон (в исполнении Чон Джихён). Ее выдающийся ум — возможно, единственный шанс переиграть эту сплоченную армию отнюдь не глупых чудовищ. Профессор — героиня далеко не самая обаятельная: она прямолинейна до бестактности, чужда светских политесов и, судя по всему, находится где-то в аутистическом спектре. Но в этом и заключается авторский посыл: истинными злодеями здесь выступают конформизм, тупое чиновничье единомыслие и бездумный культ техно-потребления, тогда как настоящими героями становятся изгои и вольнодумцы.

Примечания:

Ён Сан-хо — человек, который в 2016 году своим «Поездом в Пусан» заново изобрёл зомби-жанр для широкой аудитории. Если классические американские зомби медленные и аллегорические, то корейские — быстрые, яростные и всегда про социальное давление. «Колония» явно продолжает эту линию, но добавляет научную подкладку.

— человек, который в 2016 году своим «Поездом в Пусан» заново изобрёл зомби-жанр для широкой аудитории. Если классические американские зомби медленные и аллегорические, то корейские — быстрые, яростные и всегда про социальное давление. «Колония» явно продолжает эту линию, но добавляет научную подкладку. Слизевик и Уильям Уилер . Слизевик Physarum polycephalum действительно умеет находить кратчайший путь в лабиринте и даже воспроизводить схему токийского метро. Уилер ещё в начале XX века описал муравьиную колонию как «суперорганизм». Фильм берёт эти реальные научные идеи и доводит до логического (и очень кровавого) конца: заражение работает не как обычный вирус, а как перепрограммирование на коллективный разум.

. Слизевик Physarum polycephalum действительно умеет находить кратчайший путь в лабиринте и даже воспроизводить схему токийского метро. Уилер ещё в начале XX века описал муравьиную колонию как «суперорганизм». Фильм берёт эти реальные научные идеи и доводит до логического (и очень кровавого) конца: заражение работает не как обычный вирус, а как перепрограммирование на коллективный разум. Торговый центр как декорация . Отсылка к «Рассвету мертвецов» Ромеро (1978) здесь не случайна. Ромеро высмеивал потребительское общество: живые прячутся в молле среди витрин, а зомби бродят по тем же коридорам по привычке. «Колония» делает следующий шаг — теперь сами зомби становятся идеальной потребительской массой с единым разумом.

. Отсылка к «Рассвету мертвецов» Ромеро (1978) здесь не случайна. Ромеро высмеивал потребительское общество: живые прячутся в молле среди витрин, а зомби бродят по тем же коридорам по привычке. «Колония» делает следующий шаг — теперь сами зомби становятся идеальной потребительской массой с единым разумом. Джанна Джун (Чон Джи-хён) — огромная звезда корейского кино («Моя девушка — киборг», «Моя своенравная девчонка»). Выбор её на роль социально неуклюжей профессорши с аутистическими чертами — довольно смелый ход: обычно таких героинь играют менее гламурные актрисы.

(Чон Джи-хён) — огромная звезда корейского кино («Моя девушка — киборг», «Моя своенравная девчонка»). Выбор её на роль социально неуклюжей профессорши с аутистическими чертами — довольно смелый ход: обычно таких героинь играют менее гламурные актрисы. Хореография Чон Ёна. Это не просто «красиво падают». Современный танец (особенно работы вроде тех, что ставят в Sadler’s Wells) часто работает с неестественными углами тела, синхронностью и ощущением «чужого» в человеческом. Зомби здесь не дёргаются случайно — они танцуют смерть.

Рекомендации: