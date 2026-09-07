Хайп на тарелках: гонконгская инди-комедия «Неопознанное убийство» высмеивает культ тру-крайма

Друзья детства уверяют, что четверть века назад стали свидетелями похищения одноклассника инопланетянами. Малобюджетная гонконгская авантюрная комедия смело ломает шаблоны экранного сторителлинга.

Скромная по размаху, но прихотливо и виртуозно закрученная по своей структуре комедия режиссеров Квок Ка-Хэя и Джека Ли Чун-Кита представляет собой на редкость задорную сатиру на любителей интернет-расследований и одержимых хайпом блогеров. Причем снята она скорее с искренней теплотой и любовью к героям, нежели с ядовитым сарказмом.

В центре сюжета — уголовное дело 25-летней давности (вымышленное), не дающее покоя жителям всего Гонконга. Когда друзьям детства Марку (Лин Мань-лун) и Киту (Рональд Лам Цз-кит) было всего по семь лет, они заявили, что в чаще леса на холме Тунг-Тау прямо на их глазах пришельцы похитили их школьного приятеля Хо. Ровно в 25-ю годовщину этого загадочного происшествия повзрослевший дуэт вновь взрывает городские соцсети, дав интервью в популярном сетевом ток-шоу о необъяснимых тайнах.

Решив оседлать волну внезапной вирусной славы, предприимчивая подружка Марка по имени Мань (Ренси Юнг) втайне нанимает профессионального актера Кима (Питер Чан Чарм-ман), чтобы тот притворился чудом вернувшимся из космоса Хо. Цель предельно проста и цинична: выжать максимум просмотров, лайков и донатов для своего блога. Но едва камеры начинают стрим, срежиссированное «воссоединение» на глазах у оцепеневшей от ужаса девушки оборачивается настоящей кровавой резней… Или все-таки нет?

Дальше сюжет несется вперед через каскад все более изощренных твистов, подстав и сюжетных рокировок. В мгновение ока очевидные жертвы оказываются коварными кукловодами, и наоборот. Поскольку львиная доля действия разворачивается в том самом зловещем лесу, где четверть века назад якобы приземлилась «летающая тарелка», картина черпает главный комедийный заряд из стремительно тающей грани между пугающей реальностью и фальшивой актерской игрой на камеру.

Фильм снят преимущественно на подвижную ручную камеру. Этот визуальный прием придает происходящему убедительную достоверность блогов от первого лица, хотя временами чрезмерно суетливая операторская работа досадно смазывает чисто визуальные гэги и отличную эксцентрическую пластику актеров. Вдобавок безостановочная чехарда сценарных кульбитов во второй половине превращается в азартный спорт ради самого спорта: лента порой начинает напоминать скорее виртуозное академическое упражнение по сценарному мастерству, чем живую драматургию.

И все же, с поправкой на скромный бюджет, дерзость постановщиков, проверяющих на прочность границы мета-повествования, вызывает искреннее восхищение. Однако по-настоящему притягательным «Неопознанное убийство» (Unidentified Murder — UFO 離奇命案) делает вовсе не постмодернистская игра с жанром, а великолепная актерская химия Лин Мань-луна и Рональда Лама. Посреди бешеного вихря абсурдных катастроф, розыгрышей и криминальных махинаций им удается сохранить на экране трогательную теплоту неподдельной, искренней дружбы.

Примечания:

Гонконгская традиция комедий «Мо лэй тау» (Mo lei tau / 無厘頭): Культовый гонконгский жанр комедии абсурда (ярчайший представитель — Стивен Чоу), построенный на нонсенсе, языковой игре, резкой смене жанров и пародировании голливудских клише. Фильм Квок Ка-Хэя и Джека Ли переносит этот традиционный стиль в эпоху смартфонов, стримингов и тиктока.

Культовый гонконгский жанр комедии абсурда (ярчайший представитель — Стивен Чоу), построенный на нонсенсе, языковой игре, резкой смене жанров и пародировании голливудских клише. Фильм Квок Ка-Хэя и Джека Ли переносит этот традиционный стиль в эпоху смартфонов, стримингов и тиктока. Феномен «Тру-крайм блогинга» (True Crime Exploitation): Картина высмеивает глобальный тренд: дилетантские сетевые подкасты и каналы, авторы которых ради монетизации и охватов паразитируют на нераскрытых трагедиях, пропажах детей и паранормальных мифах, нередко сами провоцируя хаос или фабрикуя фальшивые сенсации.

Картина высмеивает глобальный тренд: дилетантские сетевые подкасты и каналы, авторы которых ради монетизации и охватов паразитируют на нераскрытых трагедиях, пропажах детей и паранормальных мифах, нередко сами провоцируя хаос или фабрикуя фальшивые сенсации. Параллель с «Зомби одним планом!» (One Cut of the Dead, 2017): По структуре «Неопознанное убийство» очень близко японскому инди-хиту Синъитиро Уэды: скромный бюджет, лес, съемки фальшивки на камеру, иллюзия реальной катастрофы, которая затем распадается на десяток остроумных мета-слоев и разоблачений.

По структуре «Неопознанное убийство» очень близко японскому инди-хиту Синъитиро Уэды: скромный бюджет, лес, съемки фальшивки на камеру, иллюзия реальной катастрофы, которая затем распадается на десяток остроумных мета-слоев и разоблачений. Актерский состав: Лин Мань-лун (Ling Man-lung): Один из самых одаренных театральных и драматических актеров нового поколения Гонконга (лауреат Гонконгской кинопремии за лучший дебют в драме «Завтра будет новый день»). Питер Чан Чарм-ман (Peter Chan): Популярный комедийный характерный актер, звезда суперхита «Стол на шестерых» (Table for Six).



Рекомендации:

Для мета-комедии с твистами: японский «Один кадр мёртвых» (One Cut of the Dead) — там тоже игра с тем, что реальность и постановка постоянно меняются местами.

Гонконгские комедии в похожем духе: работы Стивена Чоу (особенно ранние) или более современные инди вроде фильмов Джонани То.

Если нравится тема инфлюенсеров и фейка: «Ингрид едет на Запад» или «Поиск» (Searching) — хотя те серьёзнее.

Для вайба «друзья детства + странное преступление»: «Очень странные дела» в комедийном ключе или старые гонконгские фильмы про школьные легенды.

Вердикт:

Картина получилась лёгкой, изобретательной и довольно милой. Она не претендует на глубину, но с удовольствием играет с тем, как интернет превращает любое воспоминание (даже про инопланетян) в контент. Для любителей негромкого азиатского кино с хорошей химией актёров — приятный сюрприз.