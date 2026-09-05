Пока не сошли снега — скорбь, желание и призраки в Скалистых горах Эндрю Хэя

Перенеся действие новеллы Колма Тойбина в заснеженные Скалистые горы 1950-х, режиссер «Незнакомцев» снял суровый зимний вестерн о семье, потерявшей мать, и о странной свободе, наступающей в ожидании таяния снегов.

Один из хрестоматийных критериев выдающейся операторской работы — это «красивые ожившие картины». В этом смысле «Долгая зима» (A Long Winter), величественная и сумрачная новая драма сценариста и режиссера Эндрю Хэя («Незнакомцы», «45 лет», «Уикенд»), безупречна с первых же секунд. Действие разворачивается в начале 1950-х годов на глухой, затерянной высоко в Скалистых горах ферме в штате Колорадо. Кадры, выстроенные Хэем в тандеме со смелым канадским оператором Андре Тюрпеном, буквально захватывают дух: остроконечные горные пики, уходящие в бездну ущелья, бесконечный океан сосен и скованное морозом, суровое величие фронтира.

Однако подлинное операторское мастерство проявляется тогда, когда изображение не просто ослепляет внешней красотой, а затягивает внутрь кадра, разворачивая драму с мерцающим напряжением и чуткостью — будто каждый новый план становится следующей строкой в неспешном романе. Именно так устроена «Долгая зима». Экранизируя рассказ ирландского классика Колма Тойбина 2006 года, Хэй решился на радикальный шаг: он пересадил сюжет из каталонских Пиренеев 1930-х годов в декорации американского Запада времен Корейской войны. Получилась аскетичная, почти отчуждающая картина, требующая от зрителя терпения, но стоит поймать ее эмоциональную волну — и вы останетесь в этом герметичном мире до самых финальных титров.

Обманчивая идиллия и трещины в семье

Поначалу фильм кажется настолько подчеркнуто патриархальным и домотканым, что зритель может ожидать нечто вроде авторского артхаусного прочтения «Маленького домика в прериях» Лоры Инглз Уайлдер. В добротном, скрипучем горном доме живут двое взрослых братьев — Майки (Фред Хехингер) и Томми (Кит Коннор), которые спят на соседних кроватях. Между ними царят трогательная забота и уважение, выглядящие настолько архаично для современного взгляда, что кажутся почти экзотикой.

Но если Томми тяготится однообразной жизнью фермера — бесконечной возней с курами и кроликами, которых семья разводит ради мяса и шкурок, — и готовится к отправке на войну в Корею, то застенчивый Майки искренне привязан к этой земле. Он находит в тишине гор спасительное умиротворение (когда-то юноша уже пытался уехать на заработки в Айдахо, но быстро вернулся назад). Когда семья собирается за ужином под присмотром молчаливого отца Лестера (Эбон Мосс-Бакрак) и лучезарной матери Луизы (Катрина Балф), фильм дарит редкое ощущение защищенности старого патриархального уклада.

Однако вскоре становится очевидно: над этим домом сгущаются грозовые тучи. Луиза — женщина с богатым воображением и нерастраченной жаждой жизни (о чем свидетельствуют ее тайная коллекция виниловых пластинок и подшивки глянцевых журналов Cosmopolitan с недосягаемыми картинами столичной моды) — давно сломлена этим каторжным бытом и эмоциональной глухотой очерствевшего мужа. Когда-то Лестер играл на мандолине и искусно мастерил мебель — те крупицы творческой искры, которые когда-то привлекли ее, теперь окончательно угасли под спудом тяжелого труда.

Луиза находит единственное утешение в дешевом вине. Ее алкоголизм — секрет Полишинеля для соседей и родственников, но от сыновей правду годами тщательно скрывали. Лестер, уязвленный продолжающимся домашним позором, становится все более грубым и деспотичным. Развязка наступает после совместной поездки в депрессивный придорожный городок (где на фасаде полузаброшенного кинотеатра сиротливо красуется афиша фильма 1948 года «Змеиная яма»): уличив жену в очередной лжи, Лестер устраивает пуританскую расправу и показательно уничтожает все ее тайные запасы алкоголя, решив излечить супругу принудительным «сухим законом».

Но Луиза не намерена подчиняться. Катрина Балф играет свою героиню с надрывным отчаянием человека, запертого в ловушке собственной когда-то выбранной, но теперь ненавистной судьбы. Лишившись последней опоры, женщина просто уходит из дома в надвигающуюся метель. Чего она ищет в ледяной ночи — очередной бутылки или верной гибели? Скорее всего, и того, и другого.

Призрак матери и странный праздник свободы

С исчезновением Луизы в разгар свирепой колорадской зимы фильм, кажется, теряет свою самую притягательную героиню. Но именно здесь начинается самое интересное. Полиция и добровольцы лишь разводят руками: спасательную операцию придется отложить до весны — пока не растают сугробы (хотя к тому времени искать придется уже не живого человека).

«Долгая зима» погружается в трехмесячный снежный морок, превращаясь в семейную драму с мистическим, почти призрачным осадком. Здесь нет ничего сверхъестественного, и все же это чистый фильм о привидениях: Луиза — самим фактом своего отсутствия — незримо парит над стылыми пейзажами, превращаясь в фантом вины, утраты и невысказанного горя. При этом Хэй никого не демонизирует. Лестер в исполнении Эбона Мосс-Бакрака (актера, рожденного играть невыносимых, желчных людей, но здесь выдающего монументальный образ немногословного фронтирщика) — это разочарованный горожанин из Нью-Йорка, когда-то искренне веривший, что сельская жизнь станет для них с Луизой сказкой. Крушение ее иллюзий стало его личным крахом, который он так и не смог пережить, ответив на несчастье жены глухой злобой.

И вот посреди этой трагедии фильм совершает парадоксальный, подрывной кульбит. Дом не погружается в беспросветный траур. Напротив: в опустевшем жилище воцаряется странное, почти фарсовое ощущение холостяцкой свободы. Под бархатный, убаюкивающий шлягер Перри Комо «A Dreamer’s Holiday», доносящийся со старого проигрывателя матери, трое оставшихся мужчин погружаются в оцепенение, где горе отложено на неопределенный срок. Раз ничего нельзя исправить и нельзя изменить, значит, можно ничего не чувствовать.

Начинается затянувшийся зимний отпуск от изнурительного долга. Для ведения хозяйства Лестер нанимает местного метиса Джимми (Д’Фараон Вун-А-Тай) — тот берет на себя роль домашней хозяйки и «суррогатной жены», становясь громоотводом для латентных гомофобных нападок грубого Лестера и одновременно объектом затаенного вожделения Майки. Втроем они ведут странный быт: Майки и Джимми бродят по сказочным снежным склонам, словно беззаботные дети в поисках приключений, а Лестер с сыновьями по очереди моются в одной и той же драгоценной теплой воде в ванне — сцене, где ждешь вспышки интимного насилия, но получаешь лишь щемящую нежность совместной неприкаянности. Хэй бесстрашно исследует то, о чем редко говорят вслух: опьяняющее, почти эйфорическое освобождение от привычных оков «нормальности», которое иногда приносит смерть близкого человека.

Пробуждение в Эдеме

В конечном счете «Долгая зима» оказывается историей внутреннего взросления Майки. Эндрю Хэй, давно утвердившийся в статусе одного из главных исследователей квир-чувственности в мировом кино, делает драму юноши уникальной. Выросший в глухом горном углу, вдали от цивилизации, Майки не имеет никакого социокультурного контекста для своих эротических импульсов. Он разглядывает мужчин на страницах маминых журналов и ловит случайный долгий взгляд молодого городского полисмена, но эти чувства не пугают его, потому что он попросту не знает о существовании вины или общественной стигмы. Это редчайший в кино портрет гомосексуального пробуждения, укорененного в первозданной, райской невинности.

Фред Хехингер в роли Майки транслирует трогательную ауру молодого Тоби Магуайра, а Д’Фараон Вун-А-Тай наделяет образ Джимми стоической, почти ритуальной загадочностью, вызывающей в памяти образы из авангардных фильмов Кеннета Энгера. Картину легко сравнить с «Горбатой горой», но фильм Хэя куда тоньше и целомудреннее: это не история свершившейся любви, а фиксация момента зарождения желания.

Мать с ее изломанной судьбой была единственной эмоциональной пуповиной, связывавшей Майки с внешним миром. Теперь ее гибель становится для него горьким мостом к самому себе. С приходом весны над долиной неизбежно закружат стервятники, возвещая о том, что снег сошел, и суровая реальность возвращается на свои права. Но эта долгая зима уже выполнила свою роль — показав, что гибель старого мира порой оказывается единственной возможностью для рождения новой человеческой души.

Примечания:

Литературный первоисточник (Колм Тойбин): Рассказ «Долгая зима» (A Long Winter) вошел в сборник знаменитого ирландского писателя Колма Тойбина «Матери и сыновья» (2006). В оригинале действие происходит в глухой каталонской деревне в Пиренеях в 1930-е годы после окончания Гражданской войны в Испании. Режиссер Эндрю Хэй сохранил сюжетный костяк рассказа почти дословно (исчезновение матери-алкоголички, приход в дом наемного работника-помощника, медленное осознание сыном своей инаковости), но перенес его в мифологию американского фронтира. Авторский почерк Эндрю Хэя: Хэй — один из самых тонких современных британских режиссеров. Его фильмы «Уикенд» (2011), «45 лет» (2015) и недавние «Незнакомцы» (All of Us Strangers, 2023) с Эндрю Скоттом и Полом Мескалом исследуют память, призраков прошлого, глубокую травму утраты и невысказанное одиночество через интимные диалоги и поэтические визуальные метафоры. Отсылка к Кеннету Энгеру (Kenneth Anger): Легендарный американский режиссер-авангардист, пионер квир-кинематографа («Фейерверки», «Восход Скорпиона»). Упоминание Энгера подчеркивает визуальную эротизацию образа Джимми — молчаливого, смуглого юноши в подчеркнуто маскулинной рабочей одежде посреди заснеженной фермы. Фильм «Змеиная яма» (The Snake Pit, 1948): Классическая психологическая драма Анатоля Литвака с Оливией де Хэвилленд о женщине, попавшей в переполненную психиатрическую лечебницу. Название на фасаде заброшенного кинотеатра служит тонким зеркалом душевного состояния матери семейства Луизы, страдающей от депрессии и зависимости. Мужчины без женщин (Men without women): Отсылка к классическому мотиву американской прозы (сборник рассказов Эрнеста Хемингуэя 1927 года). Хэй препарирует так называемую «хрупкую маскулинность»: полную бытовую и эмоциональную беспомощность мужчин, оставшихся без женской заботы. Эбон Мосс-Бакрах — актёр, которого многие знают по «Медведю». Здесь он в своей фирменной стихии: молчаливый, тяжёлый, внутренне сломанный мужчина. Катриона Балф после «Чужой: Ромул» и сериалов снова играет женщину, которую жизнь зажала. Фред Хехингер — восходящая звезда («Белый лотос», «Пацаны»). Его Майки получился редким: не травмированный гей в жестоком мире, а почти невинный, для которого желание ещё не имеет названия.

Рекомендации:

Обязательно пересмотрите «Все мы чужие» Хейга — станет понятно, откуда растёт эта тихая, снежная тоска и тема призраков прошлого.

«Уикенд» (2011) — его ранний шедевр про два дня и внезапную близость.

Из похожих по настроению: «Горбатая гора» (для сравнения), «Сила природы» Дебры Граник, «Манчестер у моря», «Дни жатвы» Терренса Малика (по ощущению земли и молчания).

Если любите зимние пейзажи и мужскую хрупкость: «Выживший» Иньярриту или «Ветер» Эммы Тами.

Вердикт:

Картина получилась тихой, красивой и слегка неуютной — как сама долгая зима. Хейг снова не даёт простых ответов. Он просто показывает, как люди живут дальше, когда самое важное уже исчезло, и как в этом «дальше» иногда вдруг становится легче дышать. Для любителей его кино — обязательный просмотр. Для всех остальных — как минимум ради кадров, от которых хочется молчать.