K-pop, подвинься! Герлз-бэнды из Юго-Восточной Азии захватывают мировые чарты

Женские группы из Филиппин, Индонезии, Малайзии и Таиланда покоряют мировую сцену, виртуозно сплавляя аутентичный фолк с ультрасовременным поп-звучанием.

— Все мы знаем, что музыка — это универсальный язык, — говорит Малои Рикальде, участница филиппинской женской поп-группы BINI.

В творчестве коллектива тропический поп без зазоров соединяется с традиционными напевами, английский язык чередуется с тагальским, а серебристые космические ботфорты соседствуют с нежными пастельными нарядами.

— Когда мы вплетаем филиппинский язык, нашу культуру и наш национальный саунд в треки, это придает музыке подлинную идентичность и глубинный смысл, — признается Рикальде в интервью The Guardian.

Спустя всего несколько месяцев после исторического выступления на американском фестивале фестивалей Coachella (BINI стали первой женской группой из Юго-Восточной Азии, поднявшейся на эту сцену) и триумфального турне по Японии коллектив переживает колоссальный взрыв мировой популярности.

— Наша главная цель, — подхватывает другая участница BINI, Джоанна Роблес, — сделать так, чтобы филиппинская культура и наша музыка стали абсолютно естественной и постоянной частью глобального музыкального контекста.

BINI — далеко не единственный герлз-бэнд региона, стремительно набирающий международный вес. Индонезийская группа no na, тайские звезды 4EVE и малазийский квартет DOLLA сегодня с легкостью штурмуют мировые площадки, запускают вирусные танцевальные челленджи в соцсетях и собирают десятки миллионов просмотров.

Эксперты музыкальной индустрии сходятся во мнении: выдающиеся таланты в Юго-Восточной Азии были всегда. Однако только сейчас под них наконец сформировалась полноценная инфраструктура — после того как ошеломительный триумф K-pop доказал мировым лейблам, что грамотные инвестиции способны вывести азиатских артистов в абсолютный мировой мейнстрим.

Западная индустрия звукозаписи практически в упор не замечала азиатскую поп-сцену вплоть до 2012 года, пока не грянул взрывной хит Сайя (Psy) «Gangnam Style». А ведь этот трек завирусился на весь мир во многом благодаря поддержке на Филиппинах и многочисленной филиппинской диаспоре в США, напоминает Пияпонг Муэнпрасертди, сооснователь популярной стриминг-платформы Fungjai.

По словам Муэнпрасертди, секрет сегодняшней волны популярности новичков из региона кроется в органичном синтезе ультрасовременного продакшена и традиционных музыкальных корней.

В Таиланде как инди-исполнители, так и поп-герлз-бэнды уровня BNK48 активно переосмысливают северо-восточный фолк «молам» (Molam) и местный деревенский кантри-жанр «лук тхунг» (Luk Thung). Во Вьетнаме и на Филиппинах аутентичные направления танцевальной электроники уверенно захватывают местную клубную сцену.

В Индонезии группа no na замешивает «дангдут» (dangdut) — темпераментный национальный жанр с малайскими, арабскими и индийскими корнями — с ритмами реггетона и западного радио-попа. Их двуязычный хит «Rollerblade» уже набрал более 16 миллионов просмотров.

Коллектив выдает прилипчивый, дерзкий, а порой и приправленный крепким словцом поп, в аранжировках которого звучат ритуальные тарелочки ченг-ченг и яванско-балийский оркестр гамелан. Все это участницы преподносят в эффектных авангардных костюмах, сопровождая исполнение сложнейшими хореографическими элементами и пластикой.

— В нашей работе есть проверенная формула: мы берем глобальный международный саунд и добавляем щепотку индонезийской эстетики как вишенку на торте — это фирменный знак no na, — делятся участницы группы. — Мы хотим быть мировым герлз-бэндом, но при этом гордо представлять свою страну. Мы всегда ищем тонкий баланс, не жертвуя ни одним из элементов.

Тайский септет 4EVE транслирует в своих клипах пульсирующую уличную культуру Бангкока, а малайзийки из DOLLA взрывают чарты праздничными треками вроде «Raya Raya Raya», посвященными окончанию священного месяца Рамадан: клип объединяет восточную скромность с неоново-розовыми шелковыми кафтанами.

Еще одна ключевая особенность поп-индустрии региона — феноменальная роль преданных фандомов, подчеркивает PR-эксперт Беттина Миски, ведущая популярного YouTube-проекта «THAI T», знакомящего западных слушателей с азиатскими талантами.

— Связь между артистами и поклонниками в Азии куда глубже, тоньше и интимнее, чем на Западе, — объясняет Миски. — Эта фанатская преданность порождает мощнейший сарафанный маркетинг, который работает эффективнее любых классических рекламных кампаний.

У каждого девичьего бэнда есть официальное имя для своего фан-сообщества: поклонники BINI зовут себя Blooms («Цветы»), у no na это Orchids («Орхидеи»), у 4EVE — For Aye («Навеки»), а армия фанатов DOLLA гордо именуется iDollas.

Впрочем, недавний скандал вокруг учреждения специальной номинации для азиатской музыки на премии «Грэмми» наглядно доказал: западной индустрии еще предстоит пройти долгий путь к подлинной инклюзивности. Инициативу академиков жестко раскритиковали: многие увидели в создании отдельной «резервации» попытку искусственно отрезать азиатских поп-артистов от борьбы в главных общемировых номинациях («Песня года» или «Лучший новый артист»). К тому же в описании категории черным по белому фигурировали лишь K-pop, J-pop и C-pop — академики начисто проигнорировали культурное разнообразие остальных стран Азии.

И все же, уверен Пияпонг Муэнпрасертди, Юго-Восточная Азия обладает идеальными шансами стать «следующей музыкальной сверхдержавой» планеты:

— Мы наконец-то вступили в эпоху, когда государственные границы и языковые барьеры перестали играть решающую роль, — резюмирует Беттина Миски. — Талант и колоссальная популярность были здесь всегда. Просто индустрии потребовалось время, чтобы догнать эту реальность.

Примечания:

Терминология волн (P-pop, T-pop, M-pop): По аналогии с корейским K-pop и японским J-pop, сейчас на мировой арене формируются новые устойчивые термины: P-pop (филиппинский поп), T-pop (тайский поп) и M-pop / Indo-pop (малазийский и индонезийский поп). BINI и феномен нации: BINI — флагман филиппинской «новой волны». Их появление на главной сцене культового калифорнийского фестиваля Coachella стало тектоническим сдвигом: это первая группа из Юго-Восточной Азии в истории, удостоившаяся такого слота. Локальные жанры: Дангдут (Dangdut): Народный индонезийский танцевальный стиль. Сформировался в 1970-х на стыке малайской музыки, арабского попа и индийских мелодий из болливудских фильмов. Характеризуется синкопированным ритмом барабанов кенданг и звуком флейты сулинг. Долгое время считался музыкой «для низших слоев», но группы вроде no na сделали его модным клубным трендом.

Народный индонезийский танцевальный стиль. Сформировался в 1970-х на стыке малайской музыки, арабского попа и индийских мелодий из болливудских фильмов. Характеризуется синкопированным ритмом барабанов кенданг и звуком флейты сулинг. Долгое время считался музыкой «для низших слоев», но группы вроде no na сделали его модным клубным трендом. Гамелан (Gamelan): Традиционный индонезийский перкуссионный оркестр, состоящий из металлофонов, гонгов и ксилофонов. Обладает гипнотическим, ритуальным, полиритмическим строем.

Традиционный индонезийский перкуссионный оркестр, состоящий из металлофонов, гонгов и ксилофонов. Обладает гипнотическим, ритуальным, полиритмическим строем. Молам (Molam) и Лук Тхунг (Luk Thung): Молам — старинная сельская музыка региона Исан (северо-восток Таиланда и Лаос) с быстрой речитативной манерой пения и бамбуковым органом кхэн. Лук тхунг — «песни детей полей», тайский аналог американского кантри, рассказывающий о тяготах крестьянской жизни. Скандал с премией «Грэмми»: Американская академия звукозаписи объявила о планах добавить категорию Best Asian Pop Performance. Однако формулировка вызвала бурю гнева: в документе выделили только корейскую (K-pop), японскую (J-pop) и китайскую поп-музыку (C-pop). Эксперты обвинили «Грэмми» в высокомерном ориентализме, стирании огромного региона АСЕАН (население которого превышает 680 млн человек) и создании «гетто», чтобы азиаты не отбирали статуэтки у англоязычных звезд.

Рекомендации:

Начните с BINI — их треки вроде «Pantropiko» или выступления на Coachella сразу дают понять масштаб и обаяние.

no na — обязательно «Rollerblade» и всё, где звучит дангдут + современный бит. Очень заразное.

Для более глубокого погружения: плейлисты с молам и лук тхунг в современной обработке, а также вьетнамский и филиппинский клубный электро.

Следите за платформами вроде Fungjai и локальными лейблами — именно оттуда сейчас выходят самые интересные гибриды.

Если любите фандомную культуру: посмотрите, как Blooms, Orchids и остальные организуют поддержку. Это отдельное шоу.

Резюме:

Юго-Восточная Азия сейчас в той точке, где K-pop был лет десять назад: талант есть, визуал есть, фандомы горят, а большая индустрия только начинает понимать, что здесь можно зарабатывать не только на «экзотике». Самое интересное, скорее всего, ещё впереди.