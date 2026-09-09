Водка, кости и звонок из прошлого — как Apple TV+ продает нам идеальный штампованный триллер

Патрик Браммалл и Максин Пик солируют в безупречно разыгранной и дьявольски увлекательной драме об отце, который после таинственного звонка внезапно уверяет себя, что его давно погибшая дочь всё еще жива.

У сериала «Пропавшая» (Last Seen) классическая, туго скрученная пружина интриги с бронебойной завязкой: безутешный отец, чья маленькая дочь бесследно исчезла много лет назад и официально признана мертвой, однажды снимает трубку и слышит голос, в котором безошибочно узнает ее. Снимаю шляпу перед режиссером Кристианом Швоховым за столь мускулистое и неостановимое зрелище: может засосать с первых же минут, а к третьей серии оторвать от экрана можно было разве что силой — точно так же, как попытаться отнять свежий стейк у голодного бульдога.

Главный герой Иэн (Патрик Браммалл, только что сменивший амплуа после комедийного хита «Колин из бухгалтерии») — бывший коп, ныне протирающий штаны диспетчером австралийской экстренной службы «000» (местный аналог американской 911 или британской 999). Его дочь Мэгги пропала без вести одиннадцать лет назад. Сейчас Иэн ровно полгода в завязке, разведен с женой (Джессика Рен) и коротает вечера за одинокими ужинами. Перед ним на столе неизменно красуется нераспечатанная бутылка водки — молчаливый памятник его силе воли, словно говорящий: «Могу сорваться прямо сейчас, но назло себе не стану». Он привычно винит себя в трагедии прошлого и категорически не способен жить дальше.

Тот самый судьбоносный телефонный звонок, на котором держится весь рекламный трейлер шоу, на самом деле звучит лишь под занавес второго эпизода. Кажется, что ждать приходится слишком долго, но авторам нужно было основательно заложить фундамент этой драмы, и времени даром они не теряют. Что же касается того, кто именно говорил на том конце провода — воздержимся от спойлеров и сохраним интригу.

Впрочем, истинный макгаффин — событие, которое на самом деле срывает тормоза у этого сюжета и несет его вперед на полной скорости, — происходит еще до звонка: в лесной глуши штата Виктория, неподалеку от дома Иэна, находят костные останки маленького ребенка. Вывод напрашивается сам собой: это Мэгги. Бывший полицейский сломя голову мчится на место оцепления, начинает совать нос в улики и всеми правдами и неправдами ввинчивается в официальное расследование. Разумеется, всё оказывается далеко не так просто, как кажется на первый взгляд. Сюжетный узел затягивается всё туже.

Сценарист Крис Мркса адаптировал роман Райана Дэвида Джана «Диспетчер» (The Dispatcher). Глядя на структуру сценария, поневоле вспоминаешь интервью создателя «Во все тяжкие» Винса Гиллигана, где тот раскрыл два фундаментальных вопроса своей сценарной комнаты: «Что сейчас творится в голове у героя?» и «Что произойдет в следующую секунду?». Ровно эти два мотора крутят шестеренки и в «Видели последней».

Браммалл проделал колоссальную работу, показав обывателя, которого экстремальные обстоятельства вывернули наизнанку: его Иэн ожесточен, упрям, растерян и взбешен одновременно. Зритель сопереживает ему и болеет за него, даже когда герой окончательно слетает с катушек от отчаяния. Отдельное удовольствие — слышать, как Браммалл выдает сочные, чисто австралийские реплики (вроде хрестоматийного «моя жизнь всё еще в полной заднице») с такой пугающей органикой, какую редко встретишь на лощеном ТВ.

Вскоре на авансцену выходит еще один ключевой игрок — местный житель Гарри (Брендан Коуэлл), брат близкого друга Иэна (Дэниэл Хеншолл). Гарри и его супруга Дженна (Максин Пик) придерживаются весьма… скажем так, неортодоксальных идеологических взглядов, подробности которых лучше оставить на откуп самому сериалу.

Коуэлл в этой роли дьявольски притягателен: он наделяет своего героя тяжелой, виноватой сутулостью и вкрадчивой речью человека, которому явно есть что скрывать (причем, возможно, не одну страшную тайну). Это выдающаяся актерская работа, затмившая мою прошлую любимую роль Коуэлла — контуженного полицейского из австралийской драмы «Шум». Максин Пик не менее великолепна: ее Дженна создает в кадре вихрь скрытых конфликтов и наделяет колоссальным весом даже самые банальные бытовые реплики. Весь ансамбль играет на разрыв, опираясь на первоклассный сценарий: каждый персонаж здесь наделен двойным дном и объемом.

Будучи первым сериалом Apple TV+, целиком снятым в Австралии (съемки проходили в штате Виктория, где и разворачивается действие), «Пропавшая» щеголяет тем самым премиальным визуальным глянцем, которого мы привыкли ждать от этой платформы. Подобный стерильный лоск иногда делает проекты сервиса безликими и похожими друг на друга, но здесь он работает безотказно — спасибо острому глазу оператора Бонни Эллиотт, одной из ярчайших визуальных звезд Австралии (снявшей «Эти последние часы» и «Водоворот»).

И все же, сколь бы красива ни была картинка, главное достоинство «Видели последней» — это люди и их секреты. Сериал не просто заваливает зрителя клиффхэнгерами и шокирующими сюжетными кульбитами; он заставляет эти твисты по-настоящему ранить, заставляя зрителя с мучительной ясностью чувствовать эмоциональную цену, которую герои платят за каждый новый поворот судьбы. Это первоклассное, берущее за горло обывателя телевидение — и, без сомнения, одно из экранных событий года.

Анатомия стриминговой манипуляции:

Пропажа ребенка (Emotional Bait): Самый безотказный и ленивый драматургический триггер в современном кино (от «Бродчерча» и «Пленниц» до «Исчезновения на 7-й улице»). Эксплуатация родительского страха автоматически отключает у зрителя критическое мышление: страданиям отца нельзя не сопереживать, даже если сценарий сшит белыми нитками.

Самый безотказный и ленивый драматургический триггер в современном кино (от «Бродчерча» и «Пленниц» до «Исчезновения на 7-й улице»). Эксплуатация родительского страха автоматически отключает у зрителя критическое мышление: страданиям отца нельзя не сопереживать, даже если сценарий сшит белыми нитками. Развод, травма и нераспечатанная водка (Checklist «Сломанного копа»): Герой обязательно: а) винит себя; б) разведен; в) пьет (или театрально борется с запоем); г) понижен в должности до телефонного оператора (привет скандинавскому хиту «Виновный» / The Guilty). Бутылка водки на пустом столе в качестве немого укора — настолько заезженный штамп мужской меланхолии, что в 2026 году выглядит почти самопародией.

Герой обязательно: а) винит себя; б) разведен; в) пьет (или театрально борется с запоем); г) понижен в должности до телефонного оператора (привет скандинавскому хиту «Виновный» / The Guilty). Бутылка водки на пустом столе в качестве немого укора — настолько заезженный штамп мужской меланхолии, что в 2026 году выглядит почти самопародией. Звонок с того света (Случайность как двигатель сюжета): Одиннадцать лет тишины — и вдруг звонок именно на пульт героя, аккурат в тот момент, когда в лесу «чисто случайно» находят детские кости. Классический рояль в кустах, нужный лишь для того, чтобы запустить сюжетные жернова.

Одиннадцать лет тишины — и вдруг звонок именно на пульт героя, аккурат в тот момент, когда в лесу «чисто случайно» находят детские кости. Классический рояль в кустах, нужный лишь для того, чтобы запустить сюжетные жернова. Твист ради твиста (Синдром дефицита внимания): Сравнение сценария с правилом Винса Гиллигана («Что случится в следующую секунду?») выдает нервозность авторов: они панически боятся, что зритель потянется к смартфону или закроет вкладку браузера, поэтому каждые 15 минут вбрасывают новую тайну, скрывая за внешней динамикой отсутствие глубокого психологизма.

Сравнение сценария с правилом Винса Гиллигана («Что случится в следующую секунду?») выдает нервозность авторов: они панически боятся, что зритель потянется к смартфону или закроет вкладку браузера, поэтому каждые 15 минут вбрасывают новую тайну, скрывая за внешней динамикой отсутствие глубокого психологизма. Глянец от Apple TV+: Платформа Apple довела визуальный стиль «дорогого мрака» до автоматизма: идеальная цветокоррекция в холодных сине-серых тонах, дизайнерские свитера на фоне разрушенных жизней и эстетичные пейзажи, призванные придать заурядному бульварному детективу статус «высокого искусства».

Примечания:

Первоисточник — роман Райана Дэвида Джана «Диспетчер» (The Dispatcher, 2011): Американский криминальный писатель Райан Дэвид Джан написал жесткий жанровый нуар, получивший британскую премию CWA New Blood Dagger. В оригинале действие происходило в Техасе. Перенос истории в австралийский буш штата Виктория — чисто продюсерское решение для освоения австралийских налоговых льгот и запуска локального филиала Apple Studios.

Американский криминальный писатель Райан Дэвид Джан написал жесткий жанровый нуар, получивший британскую премию CWA New Blood Dagger. В оригинале действие происходило в Техасе. Перенос истории в австралийский буш штата Виктория — чисто продюсерское решение для освоения австралийских налоговых льгот и запуска локального филиала Apple Studios. Режиссер Кристиан Швохов (Christian Schwochow): Немецкий режиссер-тяжеловес, известный постановкой нескольких ключевых эпизодов «Короны» для Netflix, триллера «Мюнхен. На грани войны» и финансового сериала «Плохие банки». Его конек — холодный академический лоск и сжатая пружина саспенса.

Немецкий режиссер-тяжеловес, известный постановкой нескольких ключевых эпизодов «Короны» для Netflix, триллера «Мюнхен. На грани войны» и финансового сериала «Плохие банки». Его конек — холодный академический лоск и сжатая пружина саспенса. Австралийский сленг «In the shitter»: Буквально «в толчке/в сортире». Расхожая австралийская идиома, означающая состояние полного жизненного краха, эмоционального дна или тяжелой депрессии.

Рекомендации:

Похожие «пропавший ребёнок + сломанный родитель»: «Исчезнувшая» (The Missing), «Широкий мост» (Broadchurch), «Оставленные» или австралийский «Mystery Road».

Если нравится именно австралийский нуар и надломленные мужчины: «Тайная река», «Волчок» или «The Dry».

Для сравнения качества актёрской игры: «Настоящий детектив» 1 сезон или «Мейр из Исттауна».

Книга-первоисточник Райана Дэвида Яна «The Dispatcher» — если хочется понять, что именно адаптировали.

Вердикт:

Сериал получился ровно тем, чем и должен быть престижный стриминговый триллер 2020-х: красиво снятый, хорошо сыгранный, с правильными эмоциональными крючками в нужных местах. Пропавший ребёнок вызывает слезу, развод — жалость, звонок — интригу, повороты не дают отвлечься. Работает безотказно. Для тех, кто любит такие истории — один из лучших образцов года. Для тех, кто уже устал от этой схемы — очередной качественный, но предсказуемый продукт. Выбор за вами.