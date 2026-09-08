Служу Звездному Рейху! Дональд Трамп перепутал антиутопию Верховена с каталогом военной моды

Президент США представил миру парадное обмундирование своих космических войск: высокие кожаные сапоги, зловещий монохром и эстетика фантастической антиутопии. Ведь как еще покорять Вселенную, если не чеканя шаг по лунному грунту?

Среди привычного ночного шторма постов в соцсети Truth Social Дональд Трамп осчастливил человечество дизайном новой парадной формы для своего любимого детища — Космических сил США (Space Force).

Президент обошелся без пространных комментариев, просто выкатив фотографии и краткую пояснительную записку. Палитра подобрана со вкусом дорогого автосалона: благородный «космический серый» и бескомпромиссный «полночный черный». Венчают ансамбль залихватские эполеты и — внимание — кожаные сапоги до колена. Видимо, военные эксперты Пентагона справедливо рассудили: в невесомости, на борту орбитальной станции или при высадке на астероид нет ничего практичнее и надежнее начищенного до зеркального блеска ялового сапога. Без него в открытом космосе — никуда.

Но главный триумф мысли содержался в описании концепта. Там черным по белому значилось: парадный гардероб был «вдохновлен дисциплиной и функциональностью формы из фильма «Звездный десант»».

Признание, прямо скажем, обескураживающее. И не только потому, что Трамп на дух не переносит «лузеров», а культовая лента Пола Верховена 1997 года в свое время с треском провалилась в прокате и была оплевана критиками. Пикантность ситуации в другом: «Звездный десант» был неприкрытой, едкой и безжалостной сатирой на махровый милитаризм и фашистскую пропаганду.

В свое время легендарный кинокритик Роджер Эберт подробно препарировал эту картину, отметив ее «квазифашистский милитаризм», лишь слегка приправленный «элементом лукавой пародии». Впрочем, самому Эберту юмор показался чересчур мрачным: «Мы усмехаемся сатирическим выпадам, но где же теплота человеческой натуры? Где искра гения или бунта? Если «Звездные войны» гуманистичны, то «Звездный десант» — это тоталитаризм чистой воды».

Что же до самих костюмов из фильма, то критик припечатал их с не меньшим сарказмом, охарактеризовав как «нечто среднее между комиксами о Баке Роджерсе и подростковыми журналами про Арчи». И вот, тридцать лет спустя, военное ведомство сверхдержавы смотрит на карикатурных космических штурмовиков Верховена и восхищенно выдыхает: «Боже, какая дисциплина! Заверните два комплекта».

Впрочем, черпать вдохновение в голливудском сай-фае для нового рода войск — давняя слабость Трампа. Когда в 2019 году он с помпой презентовал официальную эмблему Космических сил, фанаты научной фантастики по всему миру поперхнулись кофе: треугольная стрела в кольце звезд практически пиксель в пиксель повторяла шеврон Звездного флота капитана Кирка из культового «Звездного пути» (Star Trek). Легенда франшизы Джордж Такей (исполнитель роли рулевого Хикару Сулу) тогда даже язвительно посоветовал Трампу не забывать выплачивать создателям роялти за плагиат.

Дальше — больше. В 2020 году тогдашний вице-президент Майк Пенс на первой годовщине создания ведомства выдал духоподъемную речь. Он напомнил, что служащих флота зовут моряками, служащих сухопутных сил — солдатами, а потому: «Отныне личный состав Космических сил США будет официально именоваться «Стражами» (Guardians)».

Фанаты марвеловских «Стражей Галактики» в этот момент нервно заерзали на стульях: Енот Ракета и Дракс Разрушитель явно не рассчитывали на столь близкое знакомство с американской военщиной.

Остается лишь гадать, какой шедевр мирового кинематографа ляжет в основу боевого устава американских звездолетов. Если судить по темпам и выбранным ориентирам, полевую кухню на Луне доверят «Дюне», тактику космического боя спишут с имперских штурмовиков Дарта Вейдера, а главным лозунгом присяги сделают культовую верховеновскую фразу: «Хочешь знать больше? Вступай в ряды мобильной пехоты!». Сапоги вам уже выдали.

Примечания:

Ирония Пола Верховена и эстетика Третьего рейха: Пол Верховен ребенком пережил нацистскую оккупацию Нидерландов. Когда он взялся экранизировать роман Роберта Хайнлайна (книгу с откровенно милитаристским и ультраправым душком), он сознательно превратил фильм в гротескную пародию. Художница по костюмам Эллен Миройник напрямую вдохновлялась униформой СС и гестапо (особенно в сценах с офицерами разведки, которых играл Нил Патрик Харрис в сером кожаном плаще). То, что администрация Трампа выбрала именно эти костюмы как образец «функциональности», — высшая точка непреднамеренной постиронии.

Пол Верховен ребенком пережил нацистскую оккупацию Нидерландов. Когда он взялся экранизировать роман Роберта Хайнлайна (книгу с откровенно милитаристским и ультраправым душком), он сознательно превратил фильм в гротескную пародию. Художница по костюмам Эллен Миройник напрямую вдохновлялась униформой СС и гестапо (особенно в сценах с офицерами разведки, которых играл Нил Патрик Харрис в сером кожаном плаще). То, что администрация Трампа выбрала именно эти костюмы как образец «функциональности», — высшая точка непреднамеренной постиронии. Сапоги в невесомости — триумф практичности: В реальной космонавтике и военной авиации тяжелые кожаные сапоги до колена вымерли еще в середине XX века. На орбите и в шаттлах астронавты носят легкую дышащую обувь на липучках (или специальные носки), так как в невесомости кровь приливает к верхней части тела, а ноги отекают. Высокие кожаные сапоги — это чистейший эстетический фетиш прусской и имперской парадной военщины XIX–XX веков, нужный исключительно для того, чтобы громко печатать шаг по плацу.

В реальной космонавтике и военной авиации тяжелые кожаные сапоги до колена вымерли еще в середине XX века. На орбите и в шаттлах астронавты носят легкую дышащую обувь на липучках (или специальные носки), так как в невесомости кровь приливает к верхней части тела, а ноги отекают. Высокие кожаные сапоги — это чистейший эстетический фетиш прусской и имперской парадной военщины XIX–XX веков, нужный исключительно для того, чтобы громко печатать шаг по плацу. «Delta Insignia» и оправдания Пентагона: Когда Трампа обвинили в краже логотипа из Star Trek, военные пытались защищаться: мол, белая дельта (стрела) использовалась на эмблемах космического командования ВВС США с 1961 года — еще до выхода сериала Джина Родденберри. Однако в версии Трампа 2019 года шрифт, орбитальные кольца и композиция были скопированы именно с киноверсии Звездного флота, что признали даже геральдисты.

Когда Трампа обвинили в краже логотипа из Star Trek, военные пытались защищаться: мол, белая дельта (стрела) использовалась на эмблемах космического командования ВВС США с 1961 года — еще до выхода сериала Джина Родденберри. Однако в версии Трампа 2019 года шрифт, орбитальные кольца и композиция были скопированы именно с киноверсии Звездного флота, что признали даже геральдисты. Слоган «Хочешь знать больше?» (Would you like to know more?): Мемная фраза из пропагандистских роликов внутри фильма Верховена, где жизнерадостный диктор призывает гражданских вступать в армию, чтобы получить гражданство, пока дети радостно топчут жуков ногами.

Рекомендации:

Обязательно пересмотрите «Звёздный десант» Верховена (не ремейки). Особенно сцены с формой, пропагандой и «хочешь служить — служи». После новости про настоящую форму смотрится уже не как фантастика.

Документалка или разборы: как Верховен специально делал фильм «слишком красивым», чтобы зритель купился.

Для сравнения: реальная форма Космических сил США до этого была довольно скромной. Теперь — голливудский апгрейд.

Если любите космический абсурд: «Автостопом по галактике» или «В поисках галактики» — там хотя бы честно смеются.

Резюме:

В общем, Америка получила космические войска в форме из фильма, который высмеивает именно такие войска. Высокие сапоги в придачу (жаль не советские — кирзовые). История иногда пишет сценарии лучше Голливуда. И куда саркастичнее.