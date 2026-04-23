Мать

Цикл «Зона Лимбо», рассказ шестой

Она знала о дыме раньше, чем о Боге.

Мама говорила: «Наш род — от земли. Не от неба, Гельхен, не от неба. От земли, от корней, от того, что растёт вниз, а не вверх». И показывала руки — широкие, жёлтые, с ногтями, в которых всегда была земля, — и повторяла, и повторяла: «Смотри. Это — наша Библия. Всё, что надо знать — здесь».

Они жили под Глогау, в деревне, которая не значилась ни на одной карте — не потому что её прятали, а потому что она существовала раньше карт. Дом на краю обрыва, над Одером, с садом, который цвёл триста дней в году, — не потому что климат, а потому что бабушка Хенриетта умела. Умела так, как умеют делать вещи, которые делали до неё, и до неё, и до неё — до того утра, когда первая женщина их рода вышла на берег и сказала реке: «Теки». И река потекла.

Хенриетта сажала яблоню — и яблоня плодоносила на второй год. У соседей — на пятый. Она ставила горшок с молоком за дверь — и молоко не скисало неделю. Она говорила с вещами — не громко, не шёпотом, а так, как говорят с теми, кто слышит без ушей, — и вещи отвечали: огонь горел ярче, вода была чище, тесто поднималось выше.

Деревня это знала. Деревня это принимала. Деревня молчала.

А потом пришли другие.

В тридцать пятом году пришли двое. В форме. Не в чёрной, ещё не в чёрной, — в серой, с эмблемами, которых Хельга тогда ещё не знала. Спрашивали бабушку. Говорили — «исследование». Говорили — «наследие». Говорили — «старогерманский дух». Бабушка сидела на кухне, месила тесто, и слушала, и не отвечала, и один из них — молодой, с тонкими руками и толстыми очками — записывал в блокнот: «Объект демонстрирует характерное для носительниц S-типа молчаливое сопротивление. Вербальный контакт минимален. Рекомендуется повторный визит после расширения методики».

S-тип. Hexe. Ведьма.

Бабушка не знала немецких слов. Но она слышала — не ушами, нет, — внутри, в том месте в животе, куда поступают вещи, которые не надо знать головой. Она слышала, что молодой хочет взять. Что для него она — не женщина, не соседка, не мать, а экземпляр. Образец. Номер в коллекции.

Она встала. Подошла к окну. Повернулась.

— Иди, — сказала она. — И не возвращайся.

Молодой посмотрел на неё — и побледнел. Побледнел так, как бледнеют люди, которые видят то, чего не должны видеть. Он поднялся. Вышел. Не попрощался.

На следующий день бабушка упала в саду.

Не умерла — упала. Просто сложилась, как складывается стул, если выбить у него ножку, — и лежала между яблонями, и лицо её было белым, и руки были холодными, и мама бежала через огород, а Хельга — девяти лет, босая, в чужом платье — бежала за мамой, и солнце было тёплым, и яблони цвели, и запах — густой, сладковатый, приторный — запах мяса, палёной шерсти, дёгтя — стоял в саду, и никто не знал, откуда он.

Бабушка открыла глаза. Посмотрела на маму. Сказала:

— Они нашли.

Потом тише:

— Я отдала. Чтобы ты — была свободна. А ты — отдашь ей.

Посмотрела на Хельгу.

— А она — своим.

И закрыла глаза.

И не открыла.

Запах ушёл — сразу, как ушёл бы запах газа, если закрыть горелку, — и осталась только яблоня, цветущая, белая, красивая.

Хельга стояла и не понимала.

Мама взяла её за руку.

— Помни, — сказала. — Когда придут — не показывай. Покажешь — будешь работать на них. Не покажешь — будешь работать на себя.

И на своих.

…

Хельга выросла. Вышла замуж — за Фрица, будущего унтерштурмфюрера, человека порядка, человека списков, человека, который верил, что мир — это колонка, а жизнь — это цифра.

Она любила его. По-своему. Не так, как любят в романах — с бабочками, с обмороками, с розами. А так, как любят земляные женщины — с почвой, с корнями, с тем, что растёт вниз: молча, надёжно, неотвратимо.

Она принимала его мир. Партийные собрания. Форму. Приветствия. Речи фюрера по радио. Она кивала, когда надо, молчала, когда надо, улыбалась, когда надо. Не потому что верила. А потому что порядок — это то, что она знала. Порядок бабушки — в саду. Порядок мамы — на кухне. Порядок Фрица — в списках.

Они были одним и тем же.

СС приходили к ним дважды. В тридцать шестом и в тридцать восьмом. Не в чёрном — в серых костюмах, с портфелями, с вежливыми улыбками и вопросами, которые казались невинными только тем, кто не помнил, как шепчутся в деревнях. H-Sonderkommando. Отдел «Н». Гиммлер верил, что ведьмы — не еретички, а хранительницы древнегерманского духа, что костры инквизиции были заговором Рима против чистой крови, и что в старых рецептах, в колыбельных, в узорах на прялках спит сила, способная перекроить мир.

Хельга отвечала ровно. С тем спокойствием, которое свойственно людям, знающим: порядок — это не идеология. Порядок — это иерархия. И в этой иерархии кровь стоит выше флагов, а тишина — выше приказов.

Один из них записал: «Объект демонстрирует характерное молчаливое сопротивление. Не представляет угрозы. Рекомендация: наблюдение».

Они ушли.

А потом Клаус.

А потом Дитер.

И порядок стал другим.

…

Она собирала чемоданы ночью.

Не потому что боялась света, а потому что днём было нельзя. Днём был порядок. Днём были соседи, фрау Крюгер за дверью, ребёнок соседа, который плакал за стеной. Днём был мир, в котором женщина пакует чемоданы, потому что едет к родственникам. Ночью было другое.

Ночью она знала.

Знала — не из радио, не от соседей, не из газет. Знала — так, как знала бабушка: внутри, в том месте, куда поступают вещи, которые не надо знать головой. Знала, что война не кончится. Что русские придут. Что бомбы будут. Что город рухнет.

И что она может.

Она стояла в детской. Клаус спал — на боку, поджав колени, с кулаком у рта. Дитер — на спине, раскинувшись, с медвежонком на груди. Оба дышали. Оба жили. Оба были почти прозрачными.

Не в том смысле, что их можно было видеть насквозь. А в том, что она видела. Видела их истинную форму: не тела, а сосуды. Чистые. Пустые. Готовые к наполнению. Каждый ребёнок — сосуд, в который наливается мир, и от того, что налито, зависит — что он станет.

Она видела это всегда. С детства. С того дня, когда бабушка упала в саду. Не рассказывала. Не показывала. Прятала — как прячут нож от ребёнка: не потому что нож плох, а потому что ребёнок не знает, как им пользоваться.

А теперь знала.

Она села на пол между кроватками. Сложила руки на коленях. Закрыла глаза.

И сделала.

Не потому что умела. Не потому что её учили. А потому что это было в ней. Как в семени — дерево. Как в кости — мозг. Как в матери — молоко. Она просто сделала. Открыла то место, куда поступают вещи, которые не надо знать головой. И вылила.

Не свет. Не защиту. Не молитву. Не то, что даёт, а то, что берёт. Тьму. Свою собственную тьму — ту, которую она копила тридцать лет: тьму молчания, тьму согласия, тьму послушания, тьму женщины, которая кивала, когда надо, и молчала, когда надо, и улыбалась, когда надо. Она вылила эту тьму в сосуды своих детей.

И сосуды наполнились.

Не злом. Не проклятием. А невидимостью. Тем самым молчаливым сопротивлением, которое записал тот молодой в своём блокноте. Она наполнила своих детей этим сопротивлением — не чтобы они боролись, а чтобы они исчезли. Из списков. Из карт. Из мира, который горел.

И цена этому была она сама.

Она чувствовала, как уходит. Не тело — тело оставалось. Не разум — разум работал. А что-то другое. Та часть, которая видела прозрачные сосуды. Та часть, которая слышала вещи. Та часть, которая была связью — между ней и миром, между ней и детьми, между ней и тем, что она называла «жизнью».

Она отдала это. Всё.

Клаус завернулся в одеяло. Дитер прижал медвежонка к лицу. Оба продолжали спать.

Хельга встала. Вышла из комнаты. Закрыла дверь.

И почувствовала запах.

Сладковатый. Приторный. Запах палёной шерсти. Запах мяса. Запах дёгтя.

Тот самый запах, который стоял в саду бабушки, когда бабушка упала.

Она открыла окно. Ночь — тихая, берлинская, с запахом мокрого асфальта. Никакого дыма. Никакого огня. Только город, спящий под красно-белыми флагами, и звёзды, и тишина.

Но запах не ушёл.

Он был внутри.

…

Поезд до Ганновера шёл четырнадцать часов.

Вагон третьего класса, деревянные скамьи, запах мокрой шерсти и детских волос. Людей было много — больше, чем мест: стояли в проходах, сидели на чемоданах, лежали под скамьями. Все на запад. Все бежали от чего-то. Все — куда-то.

Хельга сидела у окна. Клаус — рядом, у стены, молчал. Дитер — у неё на коленях, спал, прижав медвежонка к лицу. Два чемодана под скамьёй. Один детские вещи. Второй документы и зимнее.

Она смотрела в окно.

За окном — деревня. Маленькая, силезская, с глинобитными домами, с огородами, с женщиной у колодца. Мир, который не знает. Мир, в котором женщина ходит за водой, а коровы пасутся на лугу, и река течёт, и небо голубое, и ничего не происходит.

И дым.

Тонкая, прозрачная, едва заметная струйка над деревней. Не из трубы — ниоткуда. Просто висит в воздухе, как висит запах над рекой: незаметный, пока не начнёшь чувствовать, а когда начнёшь — невозможно перестать.

Хельга заморгала.

Дыма не было.

Деревня — чистая, голубая, солнечная. Женщина у колодца поднимала ведро. Коровы жевали. Река блестела.

Но запах был.

Она открыла форточку — с усилием, скрипучую, тугую — и впустила воздух. Пахло травой. Пахло сеном. Пахло осенью.

А запах не ушёл.

Он был внутри.

В лёгких. В горле. В том месте, откуда выходят слова и куда поступают вещи, которые не надо знать головой.

Она закрыла форточку.

Клаус посмотрел на неё.

— Мама? Что ты нюхаешь?

— Ничего, мой хороший.

— У тебя нос красный.

— Просто холодно.

Она улыбнулась. Улыбка — правильная, тёплая, улыбка матери, которая греет ребёнка. Но за улыбкой — в том месте, куда дети не смотрят — было другое. Был дым. Густой. Сладковатый. Приторный. Дым, который шёл ни неоткуда — а изнутри.

И она знала, что это значит.

Знала так, как знала бабушка, когда упала в саду.

Это был не дым из деревни. Это был дым из её будущего. Он ещё не горел. Ещё ничего не было. Ещё всего лишь четыре недели войны, и Фриц писал из Львова, что «всё под контролем», и радио говорило, что «рейх стоит непоколебимо», и соседка фрау Крюгер жарила котлеты в соседней квартире, и пахло маслом и хлебом, и ничего, ничего, не указывало на то, что будет.

Но она чувствовала.

Не факты. Не цифры. Не сводки. А запах. Запах, который стоит над местом, которое будет сожжено, за долго до того, как его зажгут. Как стоит запах гари над лесом, в котором ещё ничего не горит, но корни уже тлеют.

Поезд шёл через Магдебург. Через Ганновер. Через Аахен. Через границу — ту, которую ещё не перекроили, которая стояла на карте, как стоит линейка на столе: ровная, чёткая, абсурдная.

За границей — Бельгия. Луга. Коровы. Церкви. Каменные стены, зелёные крыши, каналы, в которых отражается небо. Идиллия. Чистая, акварельная, бесстыдная идиллия мира, в котором война — где-то далеко, за границей, за линейкой, за красной чертой.

Хельга смотрела в окно.

И видела дым.

Над лугами — дым. Над церквами — дым. Над каналами, в которых отражается небо — дым. Не густой. Не чёрный. Тонкий. Прозрачный. Такой, который видишь только если знаешь, что он там. А она знала.

И слышала.

Не услышала — слышала. Постоянно. Фоном. Как фоном слышат тиканье часов, которое перестаёшь замечать, пока часы не остановятся.

Голоса. Детские. Тонкие. Звонкие. Поющие.

Не из купе — откуда-то. Из воздуха. Из дыма. Из того места, которое она открыла ночью, сидя между кроватками, когда выливала свою тьму в сосуды своих детей.

Голоса пели:

Проснись,

Очнись,

И оглянись…

Хельга сжалась. Рука на голове Дитера. Ладонь — тёплая, живая, мать, которая греет ребёнка.

А за ладонью голоса.

Детские.

Мёртвые.

Она знала, что они мёртвые — не потому что видела их, а потому что у них не было запаха. Живые дети пахнут — мылом, молоком, потом, травой, печеньем. У этих не было запаха. Как у сосудов, которые ополоснули и поставили на полку: чистые, пустые, готовые.

Они пели и танцевали — за окном, на лугу, среди коров, которые их не видели. В одежде, которую Хельга не могла определить: не немецкая, не бельгийская, не польская — просто одежда, которую носят дети, которых больше нет.

Они кружились в танце — за окном поезда, на скорости шестьдесят километров в час, и не отставали. Держались за руки. Прыгали. Смеялись — беззвучно, ртами, которые открывались и закрывались, как открываются и закрываются створки раковин.

И пели:

Вот он, дьявол, предо мной,

В его глазах моя же боль…

Хельга отвернулась от окна.

Клаус читал книжку — маленькую, в мягкой обложке, с картинками. Дитер смотрел в окно. В купе — женщина с корзиной, старик с тростью, молодая пара в углу. Все живые. Все пахнут. Все в своих сосудах.

А за стеклом — мёртвые танцевали.

Хельга знала — она отдала свою тьму своим детям. И тьма наполнила их сосуды. И дети стали невидимыми — для мира, для войны, для бомб, для списков, для всего, что горит.

Но тьма не исчезла. Она перетекла. Из неё в них. И на её месте осталась дыра. Чёрная. Глубокая. И через эту дыру — в её лёгкие, в её горло, в то место, откуда выходят слова — влетал дым.

Дым крематориев, которые ещё не построены.

Дым детей, которые ещё не родились, но уже умерли.

Дым другого будущего, которое она чувствовала — не потому что видела, а потому что отдала свою тьму и стала пустой. А пустота притягивает. Как притягивает вакуум воздух. Как притягивает дыра воду.

Она стала сосудом в обратную сторону — не вместилищем, а источником утечки. И через эту утечку в неё вливалось всё, что мир не должен был знать: запахи, голоса, видения, дым.

И она не могла закрыть окно.

Потому что окно — это была она.

…

Льеж встретил её дождём.

Мелким, бельгийским, таким, который идёт не с неба, а из самой ткани воздуха — сырого, тяжёлого, пропитанного углём, железом и речной глиной. Вокзал — большой, каменный, с часами, которые показывали правильное время. И это было первое, что удивило: часы, которые ходят. В Берлине часы давно остановились — не потому что сломались, а потому что время перестало быть мерой, превратившись в желе, в клей, в вещество, которое склеивает секунды в один неразличимый ком.

Эрна ждала у выхода.

Высокая, худая, с лицом, которое раньше было красивым, а теперь стало правильным: правильный нос, правильный рот, правильная улыбка женщины, которая принимает, потому что обещала. Обняла Хельгу. Погладила Клауса по голове. Подхватила Дитера — и Дитер, обычно настороженный с чужими, засмеялся, и этот смех — тонкий, звонкий, мокрый от дождя — прозвучал в сырой тишине вокзала, как прозвучала бы нота в пустой церкви.

— Добро пожаловать, — сказала Эрна. — Дом далеко. Пойдёмте пешком. У нас нет бензина. У нас нет многого. Но у нас найдётся место для всех вас.

Дом стоял на окраине, в квартале, который назывался Америкёр — и Хельга не знала почему, и не спросила, и это было первое, что она не сделала: не спросила. Раньше — спрашивала обо всём. Спрашивала Фрица о политике, спрашивала продавца о цене, спрашивала врача о прививке. Теперь — молчала. Молчание стало её кожей — плотной, тёплой, закрывающей.

Дом — каменный, двухэтажный, с узким садом и забором из бирючины. Гюнтер — муж Эрны, бельгиец, инженер, тихий, с усами и руками механика занёс чемоданы. Не спросил, что внутри. Не спросил, зачем она приехала. Не спросил. Ничего. Просто занёс, поставил в прихожей и сказал: «Чай будет через десять минут», — и ушёл на кухню.

Молчание общий язык. Все молчали. Эрна молчала о войне. Гюнтер молчал о политике. Дети молчали о том, что видели. И Хельга молчала о дыме.

Дети устроились.

Клаус — молча, как всегда: открыл книгу, сел у окна, читал. Мальчик, который не плакал во время бомбёжки. Мальчик, у которого глаза были открыты и пусты — как у тех, кого вынули из воды, когда они уже наглотались, но ещё дышат.

Дитер — заснул в первую же ночь, как засыпают пятилетние: мгновенно, без перехода, как выключают свет. С медвежонком. На боку. С кулаком у рта.

И Хельга сидела на стуле у их кровати и смотрела.

И видела.

Видела их сосуды — теперь не пустые. Наполненные. Тьмой, которую она вылила ночью, сидя между кроватками на Шиллерштрассе. Сосуды были тёмными — не чёрными, а тёмными, как бывает тёмным море на рассвете: ещё не чёрное, но уже не голубое. И внутри — плескалось что-то: не вода, не кровь, а молчание. Густое, вязкое, молчание, которое она отдала им — молчание согласия, молчание послушания, молчание женщины, которая молчала, когда надо было кричать.

И она поняла — наконец, полностью, всем телом, всей костью, — что сделала.

Она защитила своих детей от мира тем, что сделала их молчащими. Тем, что отдала им своё молчание. Свою тьму. Свою покорность.

И они будут молчать — всю жизнь. Молчать, когда будут бомбить. Молчать, когда будут убивать. Молчать, когда будут сжигать. Молчать — как молчала она. Как молчала мама. Как молчала бабушка — до того дня, когда упала в саду и сказала: «Они нашли».

Наследие.

Не дар — наследие. То, что передаётся из рода в род, из матери в дочь, из дочери — к её детям. Как передаётся цвет глаз. Как передаётся форма рук. Как передаётся молчание.

Дни шли.

Дети гуляли в саду. Эрна готовила. Гюнтер чинил насос. Дождь шёл каждый день — тихий, упрямый, бельгийский, такой, который не заканчивается, а просто становится частью воздуха.

А Хельга видела.

Видела больше, чем раньше. Не только дым. Не только голоса. Видела людей. Вежливых. Тихих. Спокойных. Тех, которых нет.

Они ходили по улице — рядом с живыми, не касаясь, не задевая. Женщина с корзиной — рядом с женщиной с корзиной. Старик у лавки — рядом со стариком у лавки. Дети на площади — рядом с детьми на площади.

Одни пахли. Другие нет.

Одни брали солнце. Другие пропускали его сквозь себя.

И Хельга шла среди них — и не могла определить, кто — кто. Потому что граница между живыми и мёртвыми неразличима. Потому что та дыра, которую она открыла в себе, когда отдала свою тьму детям, — расширялась. И сквозь неё проходило всё больше: запахи, голоса, лица, дым.

Иногда она мыла посуду. Вода была тёплая. Мыло пахло лавандой. А в раковине, в мыльной пене, отражались не её руки. Отражались маленькие ладони, покрытые пеплом. Она не вытирала глаза. Она просто закрывала кран. Вытирала руки полотенцем. Шла в комнату. Садилась у окна. Смотрела, как мальчики гоняют мяч по мокрой траве.

Она не плакала.

Слёзы — роскошь тех, кто верит, что мир можно исправить. Она знала: мир не исправляют. Его обходят. Или прячутся в нём.

…

Однажды вечером — после ужина, после сказки, после того, как Дитер уснул с медвежонком, а Клаус читал с фонариком под одеялом, — Хельга вышла в сад.

Ночь — тёплая, октябрьская, с запахом груши и мокрой земли. Звёзды — их было много, таких не бывает в Берлине, где небо засвечено городом. Здесь — чистое, чёрное, глубокое небо, и звёзды в нём — как дыры, прожжённые в потолке комнаты, за которой что-то другое.

Она села на скамейку под грушей. Сложила руки на коленях — как сложила их той ночью, сидя между кроватками.

И спросила.

Не громко. Не шёпотом. Внутри — в том месте, куда поступают вещи, которые не надо знать головой.

— Зачем?

И получила ответ.

Не словами. Образом.

Она увидела себя. Себя на Шиллерштрассе, в сентябре тридцать седьмого, когда пришли двое — не к ней, а к соседке, фрау Леман, которая жила этажом ниже и которая знала старые песни и умела заваривать травы, и Хельга знала, что фрау Леман тоже «из тех», тоже от земли, тоже от корней, и когда фрау Леман увели — тихо, по-соседски, без шума, как уводят тех, кого не надо заметить, — Хельга стояла за дверью и молчала.

Молчала.

Не открыла. Не закричала. Не выбежала на лестницу. Не сказала: «Оставьте её». Она не сделала ничего.

Просто молчала.

Как молчала бабушка, когда пришли за ней. Как молчала мама, когда бабушка упала в саду. Как молчит род — из рода в род, из матери в дочь, из дочери — к её детям.

И вот она сидит на скамейке в Льеже, в бельгийском саду, под грушей, которая не цветёт, потому что октябрь, и в её лёгких дым, и её глаза видят мёртвых, и её дети спят в доме, полные её тьмы, её молчания, её маленького, ежедневного, соседского предательства.

Она защитила своих.

А соседку нет.

Она защитила своих детей — от бомб. От войны. От списков.

А от себя не защитила.

Потому что та тьма, которую она отдала им, была её молчанием. Её согласием. Её маленьким «да» — каждый день, каждый час, каждую минуту, когда она могла сказать «нет» — и не сказала.

И дети теперь молчат.

Молчат — как молчала она.

И будут молчать всю жизнь.

Их дети будут молчать.

Их дети тоже.

И так до конца рода, до последней женщины, которая сядет на скамейку под грушей и посмотрит на свои чистые руки и спросит внутри: «Зачем?».

И получит ответ.

И в ответ будет дым. И пепел.

…

В октябре пришло письмо.

Не из Берлина. Не из Львова. Из ниоткуда — конверт без марки, без штемпеля, без обратного адреса, положенный на порог, как кладут камень: тихо, незаметно, ночью.

Эрна нашла его утром. Принесла. Положила на кухонный стол.

— Тебе. Лежало на пороге, — сказала. — На конверте «Frau Lang».

Хельга взяла. Конверт — тонкий, серый, конторский. Внутри один лист. Исписанный машинописью, мелко, аккуратно, без исправлений.

«Frau Lang.

Мы знаем, кто вы.

Мы знаем, что вы сделали.

Мы знаем, что ваши дети невидимы.

H-Sonderkommando ведёт учёт с 1935 года. Ваша бабушка, Хенриетта, была в списке под номером S-117. Ваша мать, Марта, под номером S-214. Вы — S-341. Ваши дети пока не зарегистрированы, но будут, когда выйдут из фазы «молчаливого сосуда».

Нам не нужна ваша лояльность. Нам не нужна ваша вера. Нам нужно ваше молчание — то самое, которое вы отдали детям.

Когда будете готовы — мы найдём вас.

С уважением,

Отдел документации и изучения традиционных народных верований немецкого народа».

На полях — от руки, красными чернилами, мелким, аккуратным почерком человека, привыкшего к бланкам и графам, — было написано:

«S-341. Статус: активный. Местоположение: неустановлено. Рекомендация: наблюдение. Угроза: минимальная. Потенциал: высокий. Примечание: объект использовал протокол «Молчаливый Сосуд» — категорически не рекомендуется принуждение. Биологические носители К-1 и Д-2 — приоритетный вектор рекультивации ресурса. Прямое изъятие S-341 нецелесообразно из-за деградации матрицы».

Действовать через детей…

Хельга прочитала, и не вздрогнула. Не побледнела. Не закричала. Она сложила письмо — аккуратно, пополам, потом ещё раз, и ещё — до размера маленького квадратика, и положила в карман фартука.

И продолжила готовить завтрак.

Резала хлеб. Наливала молоко. Ставила чайник. Дети спали. Эрна мыла пол. Гюнтер чинил насос. Всё было как всегда. Как всегда было в том мире, в котором она жила: тихо, аккуратно, по расписанию.

И дым как всегда.

В её лёгких. В её горле. В том месте, откуда выходят слова, которые она не говорит.

Она знала, что письмо — правда. Знала — так, как знала бабушка, когда сказала: «Они нашли». Знала — внутри, в корнях, в кости, в том, что растёт вниз.

Гиммлер знал. Его люди знали. Они искали ведьм — не для сожжения, а для использования. Как используют реку для электростанции. Как используют ветер для мельницы. Как используют почву для урожая.

Старая сила — не зло и не добро. Она ресурс. И они хотели её эксплуатировать.

Но она опередила их.

Отдала свою тьму детям. Отдала своё молчание. Отдала всё, что можно было взять, — и осталась пустой. А пустоту — не эксплуатируешь. Пустоту — не записываешь в список. Пустота — это не ноль, а минус. Не отсутствие, а утрата. Не покой, а дым.

Вечером, когда дети уснули, когда Эрна и Гюнтер закрыли дверь своей комнаты, когда дом замолчал, — Хельга достала письмо из кармана. Развернула. Прочитала ещё раз.

«Действовать через детей».

Она сидела на полу — там, где сидела той ночью, между кроватками, на Шиллерштрассе, — и держала лист в руках, и бумага была лёгкой, и слова были машинописными, и подписи не было.

Она сложила письмо. Убрала в карман. Встала. Подошла к окну.

За окном сад. Груша. Скамейка. Звёзды.

И дети.

Маленькие, стояли в саду, держась за руки, в кругу, и пели. Беззвучно. Ртами. Но она слышала. Слышала — внутри, в том месте, где когда-то была связь с землёй, а теперь — дыра.

И они пели:

…Ты — это я,

Я — это ты.

Хельга открыла окно. Впустила воздух — уже тёплый, апрельский, но с тем же запахом груши и мокрой земли.

Но запах дыма не ушёл.

Потому что дым — была она.

Она закрыла глаза. Стояла. Стояла долго — пока звёзды не сдвинулись, пока груша не зашевелилась в темноте, пока дети в саду не замолчали.

А потом — тихо, шёпотом, губами, которые уже не принадлежали ей, а принадлежали дыму, молчанию, тьме, которую она отдала своим детям, — она сказала:

— Найди нас.

Как когда-то написала Фрицу.

Она знала — внутри, в корнях, в кости, в том, что растёт вниз, — что Фриц не найдёт её. Не потому что она далеко. Не потому что война. Не потому что нет адреса.

А потому что она ушла — за пелену дыма. В то место, куда не добирается свет. В ту реальность, которую она создала — из молчания, из тьмы, из своей собственной почвы — для своих детей.

Хельга закрыла окно. Повернулась. Пошла к двери детской.

Открыла. Заглянула.

Клаус спал — на боку, поджав колени. Дитер — на спине, с медвежонком на груди.

Оба дышали.

Она стояла в проёме и смотрела на них — и видела их сосуды: тёмные, полные, её тьмы, её молчания, её маленького, ежедневного предательства мира за пределами их комнаты.

Она улыбнулась. Не губами. Чем-то глубже. Тем, что осталось после того, как всё остальное сгорело. Она пошла к ним. По полу, по которому ступали босые ноги, которых не было. По воздуху, который пах палёной шерстью. По миру, который продолжал жить, не зная, что где-то есть женщина, заплатившая за два детских сердца своей душой.

И не жалела.

Потому что душа — это не то, что спасают. Это то, что отдают. Чтобы другие остались. Чтобы дым был только в твоих лёгких. Чтобы мир, какой бы он ни был, продолжал кружиться, не зная, что в его центре стоит женщина, которая уже не дышит воздухом.

Она дышит пеплом. И этого достаточно.