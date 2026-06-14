Дональду Трампу — 80: противник, которого ему не победить

Тревога по поводу адекватности и поведения самого могущественного человека в мире — и связанных с этим глобальных рисков — будет только нарастать.

В год, когда завершился главный Нюрнбергский процесс, Уинстон Черчилль предупредил о «железном занавесе», опустившемся на Европу, а на экраны вышла культовая драма «Эта прекрасная жизнь», в больнице Джамейка в нью-йоркском районе Квинс родился Дональд Джон Трамп.

Это был 1946 год — год рождения Джорджа Буша-младшего и Билла Клинтона. Но в это воскресенье действующий президент США празднует свое 80-летие в исключительно собственном, неподражаемом стиле. В рамках празднования 250-летия независимости США Трамп устроит вечер боев в клетке прямо на некогда безупречном Южном газоне Белого дома.

Сочетание жестокого кровавого спорта с политическим шоу под металлическими строительными лесами может дать кратковременную передышку президенту. Ведь сегодня его поглотили непопулярная война, растущая инфляция, падающие рейтинги и соперник, которого даже он не в силах запугать, разбомбить или перегнать — Старость.

— Дональд Трамп уже довольно давно демонстрирует признаки старения, — говорит Тара Сетмайер, бывший директор по коммуникациям Республиканской партии на Капитолийском холме. — Это заметно почти ежедневно: он с трудом бодрствует на официальных встречах, стал более раздражительным, то и дело срывается на яростные тирады и устраивает истерики, когда все идет не по его плану. Это не поведение уравновешенного взрослого человека, приближающегося к 80-летию.

Трамп — старейший президент США на момент вступления в должность. И теперь, когда он переходит в статус восьмидесятилетнего (октябриста), критики указывают на тревожные признаки угасания. Более половины его предшественников вообще не дожили до этого возраста, а те, кто дожил, проводили время иначе: Джеральд Форд играл в гольф, Джимми Картер погрузился в гуманитарную работу, а Рональд Рейган систематизировал свои мемуары.

Опрос Reuters/Ipsos, проведенный в феврале, показал, что 61% американцев считают, что с возрастом Трамп стал более непредсказуемым. Другое исследование, проведенное в апреле, продемонстрировало, что большинство граждан обеспокоены его темпераментом и остротой ума.

Физические свидетельства старения его помощникам скрывать все труднее, хотя они агрессивно навязывают нарратив об «избытке жизненных сил». Президента неоднократно фотографировали с синяками на руках и опухшими лодыжками — недуги, которые его медицинский штаб постоянно списывает на «незначительные проблемы». Сейчас Трампа наблюдают 22 медицинских специалиста — похоже, это новый рекорд для американских лидеров.

Его публичный календарь заметно опустел, теперь там доминируют часы туманного «административного времени» (executive time) и закрытые политические заседания. После шквала поездок в начале года он практически заперся в коконе Белого дома и своих клубов во Флориде и Нью-Джерси — особенно после того, как в феврале развязал войну с Ираном.

А еще он постоянно спит. Трамп все чаще попадает в объективы камер дремлющим на публичных мероприятиях; последний раз это случилось на финале НБА в нью-йоркском Мэдисон-сквер-гарден. Когда кадры с его закрытыми глазами становятся вирусными, помощники утверждают, что президент «просто моргнул» или «очень внимательно слушал».

Пресс-секретарь Белого дома Дэвис Ингл настаивает, что Трамп остается «самым проницательным и доступным президентом в истории Америки». Сам президент регулярно хвастается тем, что «блестяще сдал» когнитивные тесты, которые поставили бы в тупик его предшественников.

Но для сторонних наблюдателей эта пиар-игра выглядит не просто неубедительно, а деструктивно. Курт Барделла, политический обозреватель и бывший помощник Конгресса, отмечает:

— Нет ничего удивительного в том, что человек на пороге восьмидесятилетия демонстрирует признаки старения. Время еще никто не побеждал: это относится ко всем, включая Дональда Трампа. Я бы больше доверял ему как главнокомандующему, если бы он просто признал это, а не пытался скрыть.

Барделла добавляет:

— Попытки спрятать это — признак слабости. Прозрачность, прямота и честность, напротив, были бы проявлением силы. Тот факт, что Белый дом идет на эти нелепые и смехотворные меры, пытаясь убедить нас, что он не стареет, оскорбителен для американского народа. Это глупо, разит отчаянием и заставляет всех думать, что от нас скрывают нечто большее. А то, что на виду, и так не внушает оптимизма. Секретность порождает недоверие.

Если эти жалобы кажутся вам знакомыми, то это потому, что предшественник Трампа, Джо Байден (которому было 78 лет на момент вступления в должность в 2021 году), сталкивался с аналогичными обвинениями. Чиновников Белого дома тогда тоже обвиняли в сокрытии угасающих способностей Байдена. Джилл Байден, бывшая первая леди, в своих новых мемуарах призналась: она испугалась, что у ее мужа случился инсульт во время тех самых злополучных дебатов, слабое выступление на которых вынудило его досрочно завершить предвыборную гонку.

Билл Уэйлен, старший научный сотрудник Гуверовского института в Стэнфорде (Калифорния), комментирует это так:

— Демократам очень трудно критиковать Трампа за возраст и оторванность от реальности, не скатываясь в двойные стандарты. Ведь в 2024 году сами демократы буквально зашили себе рты и не смели говорить то же самое о Джо Байдене. В нашу эпоху «как-насчет-изма» (whataboutism) это очередной тяжелый случай взаимных упреков.

Однако критики Трампа отвергают это сравнение, утверждая, что масштабы тревоги в его случае несопоставимы.

Тара Сетмайер, которая сейчас руководит Seneca Project (политическим комитетом под руководством женщин), заявляет: «Обсуждать физическое и эмоциональное состояние президента — это нормально, независимо от его возраста. Однако, если бы Джо Байден демонстрировал на публике такую же когнитивную бессвязность и физический спад, как Дональд Трамп сейчас, у правых случился бы коллективный апоплексический удар».

Подобные комментаторы утверждают, что и без того нестабильная психика Трампа дает трещины по мере того, как тают его физические силы. Даже когда нация ведет войну с Ираном, а граждане задыхаются от стоимости жизни, он хвастается бальным залом Белого дома за $1,4 млрд, реконструкцией зеркального бассейна у Мемориала Линкольну и планами строительства гигантской триумфальной арки.

Его речи, которые и раньше изобиловали логическими неувязками и затяжными байками, становятся все более бессвязными, полными повторов и абсурдных отступлений. Он все чаще выдает хаотичные заявления, от которых у республиканских стратегов начинается изжога — вроде: «Я не думаю о финансовом положении американцев», «Мне плевать на промежуточные выборы» или «Я обожаю инфляцию». Глубокой ночью он продвигает теории заговора о выборах и вываливает тонны сгенерированного нейросетями контента (AI slop) в социальные сети.

Ярче всего это проявилось на прошлой неделе во время взрывного интервью с журналисткой Кристен Велкер в эфире шоу Meet the Press на NBC. Когда Велкер указала на ложность его заявлений о фальсификации выборов, Трамп вышел из себя, назвал ее «продажной» и «глупой», после чего резко прервал интервью: «Давайте завязывать, с меня хватит. Спасибо, дорогая. Всего хорошего».

Ларри Сабато, директор Центра политики Виргинского университета, смотрел этот эфир с неподдельным ужасом.

— Этот человек был абсолютно неуправляем, — сказал он. — Я не знаю, как его не хватил кондратий или инсульт прямо в студии. Вы видели его лицо? Он и в лучшие времена оранжевый, но тут цвет его кожи колебался между красным и пунцовым. Я действительно думал, что у него случится сердечный приступ.

Что касается склонности Трампа к сну на мероприятиях, Сабато иронично находит в этом единственный плюс:

— Грешно смеяться, но это единственный момент, когда он выглядит умиротворенным. Только тогда его рот закрыт и он не несет какую-то чушь, так что я всегда благодарен, когда он засыпает. Но для меня это доказывает другое: в его семье или окружении нет ни одного человека, способного его контролировать. Человек в его возрасте не должен бодрствовать практически всю ночь или просыпаться урывками, чтобы постить безумные мемы — иногда десятками за раз. Это уму непостижимо.

В обычной ситуации перспектива того, что такой человек имеет доступ к «ядерному чемоданчику», вызвала бы дискуссии о применении 25-й поправки к Конституции США (которая позволяет кабинету министров отстранить президента от власти). Но никто не ожидает, что команда лоялистов Трампа пойдет на такой шаг. Республиканцы в Конгрессе в последнее время демонстрируют редкие вспышки недовольства, но вокруг вопроса о возрасте президента они хранят заговор молчания.

Поэтому ожидается, что Трамп останется на своем посту и встретит свое 81-летие и 82-летие — возможно, уже в статусе «хромой утки», если демократы вернут контроль над одной или обеими палатами Конгресса. Многим людям преклонный возраст приносит мудрость, созерцательность и сглаживание острых углов. Но в случае с Трампом старость, похоже, лишь усугубила его характер, сделав его утрированной версией самого себя.

Гвенда Блэр, биограф Трампа, отмечает:

— Проявления великодушия? Широта взглядов? Ничего подобного не появилось. Это те дары старости, которые обретают многие люди, но только не он. Вместо этого он удваивает ставки на те же поведенческие паттерны, которые были у него всегда: «Какая мне от этого выгода, как мне выжать из этого максимум, а потом — еще больше?»

По словам Ларри Джейкобса, директора Центра изучения политики и государственного управления Миннесотского университета, вопросы к адекватности и темпераменту самого могущественного человека в мире, как и риски для мирового порядка, в ближайшие годы будут звучать только громче:

— Безрассудство решений, неспособность мыслить логически и опираться на факты, действия на поводу у импульсов, потеря грани между реальностью и собственными лозунгами — все эти процессы ускоряются из-за возраста Трампа. У большинства президентов с годами навыки начинают угасать; но у Трампа изначально был настолько ограниченный инструментарий, что сейчас он просто теряет контроль.

Джейкобс предупреждает:

— Америку и весь мир ждут пугающие два года. У Трампа слишком много власти для человека, который так слабо связан с реальностью. Возраст делает Трампа еще более опасным президентом.

Примечания:

«Бои в клетке на Южной лужайке» (Cage fighting) — речь идет о смешанных единоборствах (MMA/UFC). Трамп исторически дружит с главой UFC Даной Уайтом. Идея провести жесткие бои прямо у Белого дома в честь 250-летия США — это апофеоз его стиля «популизм + шоу».

— речь идет о смешанных единоборствах (MMA/UFC). Трамп исторически дружит с главой UFC Даной Уайтом. Идея провести жесткие бои прямо у Белого дома в честь 250-летия США — это апофеоз его стиля «популизм + шоу». «Хромая утка» (Lame duck) — политический термин, означающий президента, который уходит со своего поста (по закону Трамп не может избираться на 3-й срок) или потерял поддержку Конгресса на промежуточных выборах (midterms). К такому лидеру перестают относиться серьезно, так как его влияние тает с каждым днем.

— политический термин, означающий президента, который уходит со своего поста (по закону Трамп не может избираться на 3-й срок) или потерял поддержку Конгресса на промежуточных выборах (midterms). К такому лидеру перестают относиться серьезно, так как его влияние тает с каждым днем. 25-я поправка к Конституции США — юридический механизм, согласно которому вице-президент и большинство министров могут объявить президента недееспособным (например, по состоянию здоровья) и взять власть в свои руки.

— юридический механизм, согласно которому вице-президент и большинство министров могут объявить президента недееспособным (например, по состоянию здоровья) и взять власть в свои руки. Чтоабаутизм (Whataboutism) / «Как-насчет-изм» — тактика ведения спора, при которой обвинения парируются встречными обвинениями в духе «А как насчет…?». Да, республиканцы нападают на возраст Байдена, а демократы — на возраст Трампа, замыкая порочный круг.

— тактика ведения спора, при которой обвинения парируются встречными обвинениями в духе «А как насчет…?». Да, республиканцы нападают на возраст Байдена, а демократы — на возраст Трампа, замыкая порочный круг. AI slop («Нейросетевая жижа / помои») — устоявшийся в 2025-2026 гг. англоязычный термин для обозначения низкокачественного контента, массово генерируемого нейросетями (картинки, тексты), который забивает ленты соцсетей. Трамп известен тем, что репостит сгенерированные ИИ мемы про себя.

Рекомендации:

Фильтруйте партийную предвзятость. Данный материал написан с явным уклоном в сторону критики Трампа (что характерно для либеральных изданий или антитрамповских комитетов вроде Seneca Project). Оценку «бессвязности» речей Трампа нужно делить на два: его специфический стиль «потока сознания» на митингах был точно таким же и в 2016, и в 2020 годах, это часть его медийного образа, а не только симптом деменции.

Данный материал написан с явным уклоном в сторону критики Трампа (что характерно для либеральных изданий или антитрамповских комитетов вроде Seneca Project). Оценку «бессвязности» речей Трампа нужно делить на два: его специфический стиль «потока сознания» на митингах был точно таким же и в 2016, и в 2020 годах, это часть его медийного образа, а не только симптом деменции. Обратите внимание на экономические маркеры. Инфляция и падение рейтингов — главные триггеры для любого американского президента. Именно они, а не возраст сами по себе, заставляют Белый дом закрываться от прессы.

Инфляция и падение рейтингов — главные триггеры для любого американского президента. Именно они, а не возраст сами по себе, заставляют Белый дом закрываться от прессы. Следите за промежуточными выборами (Midterms). Если Трамп действительно потеряет Конгресс, его последние два года у власти превратятся в затяжную войну вето с законодателями, что сделает его внутреннюю политику парализованной.

Старение Байдена проявлялось в физической хрупкости, замедленной речи и забывчивости (что выглядело немощно). Старение Трампа бьет по его эмоциональному контролю — он становится более взрывным, агрессивным и импульсивным, что в сочетании с его параноидальными наклонностями и доступом к ядерному оружию пугает экспертов гораздо сильнее.