«Царство дождя»: Как девочка, золотистый ретривер и Пол Радд растопили сердца на фестивале Трайбека

Новая инди-драма, снятая по бестселлеру Энн М. Мартин, оказалась именно такой мягкой и светлой, как и ожидаешь от фильма, в котором объединились умный ребенок, милая собака и Пол Радд.

Это история о взрослении, потере и самопожертвовании, которая учит нас состраданию.

Двенадцатилетняя Роуз, главная героиня фильма «Царство дождя» (Rain Reign), одержима правилами, рутиной и омонимами — словами, которые звучат одинаково, но пишутся по-разному и имеют разный смысл. Именно поэтому она дает своему новому питомцу, золотистому ретриверу с поистине королевской осанкой, имя Рейн (Rain — «дождь», и созвучное Reign — «царство / правление»).

В этом прямолинейном и невероятно добром семейном фильме режиссера Эрики Берк Россы нет скрытых двойных смыслов. Это простая история о маленькой белой вороне, пытающейся найти свой путь в мире, который она не до конца понимает. И хотя в наши дни крайне редко можно встретить кино о девочке-подростке, которое не оборачивалось бы хоррором или мрачным триллером, этот фильм — подлинная история о семье, взрослении, поиске своего места и умении держаться за тех, кого любишь.

Подлинность и идеальный кастинг

Сюжет знакомит нас с Роуз — нейроотличной ученицей средней школы, живущей в сельской глубинке штата Нью-Йорк. Актриса Фелис Какалетрис, для которой эта роль стала дебютной, выдает потрясающе достоверный перформанс. Режиссер Эрика Берк Росса была твердо намерена взять на главную роль актрису, которая сама является нейроотличной, и с помощью блестящего кастинг-директора Эйви Кауфман вытащила счастливый билет.

Какалетрис не фальшивит ни в одной сцене. Она играет искренне и торжественно, прочно заземляя историю в наивном, но жестко рациональном и принципиальном мировоззрении своей героини. И хотя временами закадровый голос девочки может казаться чуть простоватым, сама юная звезда однозначно крадет этот фильм.

Взрослая боль и детская хрупкость

Сколько Роуз себя помнит, ее воспитывает отец-одиночка Уэс (Джереми Систо). Уэс — простой работяга, который еле сводит концы с концами. Он любит дочь, но совершенно не справляется с бременем родительства, особенно когда выпивает (а делает он это часто). На грани потери работы в автомастерской, он находится в отчаянии. Когда-то Уэс сказал дочери, что мать просто бросила их семью, но в этой истории всё оказывается не так однозначно. Систо невероятно хорош: его грубоватая, нервная игра выдает глубокий колодец взрослой боли, которую его дочь пока не способна ни понять, ни вылечить.

Стабилизирующим фактором в жизни семьи выступает брат Уэса, Уэйлон (Пол Радд). Он — блестящий пример заботливого дяди, который регулярно навещает племянницу, несмотря на трения с братом (отголоски их тяжелого детства в приемных семьях). После мощного выступления в недавней «Пауэр-балладе», Пол Радд продолжает демонстрировать свой недюжинный драматический талант. Роль добродушного дяди уводит фильм в сторону классических добрых телепередач для подростков: персонаж Радда бросает спасательный круг взрослой доброты девочке, которая привыкла, что взрослые ее только подводят. Поневоле задумаешься: если вы не можете подарить одинокому, ранимому ребенку собаку, то Пол Радд — это лучшая альтернатива.

Испытание штормом

Жизнь Роуз обретает смысл, когда Уэс подбирает на улице под проливным дождем собаку и приносит ее домой. Рейн становится для девочки воплощением идеального животного для эмоциональной поддержки. Обе они предпочитают тихую, упорядоченную жизнь.

Но когда на регион обрушивается разрушительный ураган, оставляя многих людей без крова, происходит страшное: Уэс выпускает собаку на улицу, и она пропадает. Это запускает отчаянные поиски. Перегруженная эмоциями Роуз вынуждена балансировать между личным горем и бедами окружающих ее людей. В конце концов Рейн находится в местном приюте (менеджера которого с теплотой играет Гретхен Мол), но выясняется страшная деталь: у собаки есть чип с именем настоящего владельца. Девочке предстоит принять очень тяжелое моральное решение.

По стандартам современного детского кино, этот сюжет может показаться бедным на масштабные события, но назвать ставки низкими язык не повернется. Эта скромная адаптация книги Энн М. Мартин придется по душе чутким, терпеливым детям и их родителям. Своим духом она напоминает классические истории о молодежи вроде «Зимней кости» или «Сердце — одинокий охотник». Мировая премьера картины состоялась на фестивале Трайбека, и остается лишь надеяться, что в мире есть справедливость, и эта милая жемчужина найдет своего прокатчика, получив ту нежность и внимание, которых она безусловно заслуживает.

Вердикт

«Царство дождя» — это особенный кинематографический опыт, который стоит увидеть. Остаётся мысль: если вашему одинокому, уязвимому ребёнку не удалось завести пушистую собаку-охранника — Пол Радд, пожалуй, следующая лучшая замена.

Примечания:

Нейроотличный (neurodivergent) — термин, введённый социологом Джуди Сингер в 1998 году для обозначения людей с атипичным неврологическим развитием: аутизм, СДВГ, дислексия, синдром Туретта и другие особенности. Термин противопоставляется «нейротипичному» (neurotypical) — стандартному развитию. Важно: «нейроотличный» — не диагноз и не эвфемизм для «инвалидности»; это признание того, что мозг работает иначе, но не обязательно «хуже». В контексте фильма нейроотличие Роуз — центральный элемент: её приверженность правилам, рутине и омонимам — классические черты аутичного спектра. Решение режиссёра утвердить на роль нейроотличную актрису — важный прецедент: индустрия постепенно движется к тому, чтобы люди с соответствующим опытом играли таких персонажей. Энн М. Мартин (Ann M. Martin, р. 1955) — американская детская писательница, наиболее известная по серии «Клуб нянь» (The Baby-Sitters Club), проданной тиражом более 180 миллионов копий по всему миру. «Rain Reign» (2014) — отдельный роман, не входящий в эту серию, и считающийся одной из её наиболее зрелых и амбициозных работ. Роман написан от первого лица нейроотличной девочки и получил высокую оценку за точность и уважительность в изображении нейроотличного опыта. Премия Ньюбери (Newbery Medal) — одна из старейших и престижнейших литературных наград США, присуждаемая Американской библиотечной ассоциацией (ALA) с 1922 года за наиболее выдающийся вклад в американскую детскую литературу. Среди лауреатов: «Убить пересмешника» Харпер Ли (1961), «Мост в Терибитию» Кэтрин Патерсон (1978), «И грянул гром» Лоури (1994). Получение Ньюбери — знак высшего качества для детской книги, и его экранизации неизменно привлекают внимание. «Зимняя кость» (Winter’s Bone, 2010, реж. Дебра Граник) — фильм о юной девочке из бедной семьи в сельском Миссури, вынужденной взрослеть в жёстких обстоятельствах. Прорывная роль Дженнифер Лоуренс. Сравнение с «Дождём» уместно: оба фильма — о сильных девочках в непростых условиях. «Саундер» (Sounder, 1972, реж. Мартин Ритт) — классический фильм о чернокожей семье времён Великой депрессии в сельском Юге. Мальчик ищет своего отца, заключённого в тюрьму. Пёс по кличке Саундер — верный спутник семьи. Фильм получил четыре номинации на «Оскар». Сравнение с «Дождём» — по теме: ребёнок, верный пёс, бедность, семейные испытания. «Сердце — одинокий охотник» (The Heart Is a Lonely Hunter, 1968, реж. Роберт Маллиган) — экранизация романа Карсон Маккалерс о глухонемом человеке в маленьком южном городке и девочке, которая становится его другом. Номинация на «Оскар» за лучшую женскую роль (Алан Аркин). Сравнение с «Дождём» — по духу: тихие, негромкие истории о человеческой связи в замкнутом сообществе. Омонимы (homonyms) — слова, совпадающие по звучанию (омофоны) или написанию (омографы), но различающиеся по значению. В английском языке особенно богатая система омонимов: например, rain (дождь) и reign (царствование) — омофоны, что обыгрывается в названии фильма. Приверженность Роуз омонимам — характерная черта определённого типа нейроотличного мышления: склонность к классификации, систематизации и поиску скрытых паттернов в языке. Для русскоязычного читателя ближайшие аналоги: «лук» (оружие / растение), «коса» (причёска / инструмент / отмель). Джереми Систо (Jeremy Sisto, р. 1974) — американский актёр, известный по ролям в «Клиент всегда мёртв» (Six Feet Under, HBO, 2001–2005), «Закон и порядок» (Law & Order, 2008–2010) и «ФБР» (FBI, 2018–2024). Характерный актёр с широким драматическим диапазоном, давно заслуживший более крупных ролей в кино. Его кастинг в роли Уэса — воплощение типа «типажа, который всегда был рядом, но которого вы не замечали». Пол Радд (Paul Rudd, р. 1969) — американский актёр, один из самых обаятельных комедийных актёров современности. Известен по роли Человека-муравья во вселенной Marvel, а также по «Друзьям» (роль Майка), «40-летнему девственнику» (2005), «Бессмысленному и глупому жесту» (2018) и десяткам других комедий. В 2024–2025 годах переживает неожиданный «драматический ренессанс»: помимо «Царство дождя», отмечена его «взрывная» работа в «Силлэд-балладе». Наличие Радда в актёрском составе — важнейший коммерческий фактор для небольшого инди-фильма: его звёздный статус может привлечь внимание дистрибьюторов и аудитории. Ураган. Северная часть штата Нью-Йорк (upstate New York) нечасто становится эпицентром ураганов, но регулярно страдает от их последствий: тропические штормы, дошедшие до северо-востока США, способны вызвать катастрофические наводнения. Ураган «Сэнди» (2012) и ураган «Ирен» (2011) нанесли значительный ущерб именно этому региону. Упоминание стихийного бедствия в фильме — не просто сюжетный приём, а отсылка к реальному опыту жителей региона. Микрочип для животных (microchip). Стандартная процедура в США и Европе: под кожу животного вводится чип размером с рисовое зерно с уникальным идентификационным номером, который связан с базой данных владельца. В США чипирование обязательно в ряде штатов и муниципалитетов. Важная деталь для сюжета: микрочип позволяет объективно установить, кому принадлежит собака, — и это ставит Роуз перед дилеммой, которую невозможно «обойти» правилами. Эви Кауфман (Avy Kaufman) — один из ведущих кастинг-директоров Голливуда. Среди её работ: «Список Шиндлера» (1993), «Парк Юрского периода» (1993), «Life of Pi» (2012), «Стив Джобс» (2015), «Мост шпионов» (2015). Её вовлечение в небольшой инди-фильм — знак того, что проект привлёк профессионалов высшего уровня. Решение утвердить нейроотличную актрису — совместная заслуга режиссёра и кастинг-директора. Фелис Какалетрис (Felice Kakaletris) — юная актриса, для которой «Дождь, царствуй» — одна из первых крупных ролей. Оба обозревателя единодушны: она — открытие фильма. Важно отметить, что решение об утверждении нейроотличной актрисы на нейроотличную роль вписывается в более широкий тренд «nothing about us without us» («ничего о нас без нас») в индустрии развлечений, набравший силу после кампании #OscarsSoWhite (2015) и движения за инклюзивность в кастинге. «Силлэд-баллад» (Power Ballad) — фильм с Полом Раддом, вышедший в 2025 году. Обозреватель Deadline высоко отзывается об игре Радда в этом фильме, что свидетельствует о его драматическом перерождении. Гретчен Мол (Gretchen Mol, р. 1972) — американская актриса, известная по роли Гиллиан Дармоди в сериале «Подпольная империя» (Boardwalk Empire, HBO, 2010–2014). Небольшая, но значимая роль в «Дождём» — типичный для неё выбор: теплота и человечность. Животное эмоциональной поддержки (Emotional Support Animal, ESA) — в американской системе — животное, которое по рекомендации специалиста по психическому здоровью признаётся необходимым для эмоционального благополучия владельца. В отличие от служебных животных (service animals), ESA не требуют специального обучения и не имеют такого же правового статуса (например, не допускаются во все общественные места). Тем не менее термин широко используется и имеет важное психологическое значение: для нейроотличных детей присутствие ESA может быть ключевым фактором эмоциональной стабильности. «Послеурочный телефильм» (after-school special) — формат американского телевидения, популярный с 1970-х по 1990-е годы: короткие телефильмы на социальные темы (наркотики, буллинг, инвалидность), транслировавшиеся днём для подростковой аудитории. «Пол Радд — следующая лучшая замена собаке» — иногда для счастья ребёнка нужен не пёс, а просто кто-то, кто будет рядом — неважно, на четырёх лапах или на двух.

Контекст

О фильмах «девочка и собака» в истории кино. «Царство дождя» вписывается в давнюю традицию, восходящую к «Лесси, вернись домой!» (Lassie Come Home, 1943) с юным Родди Макдауэллом. Ключевое отличие: в классических фильмах этого жанра ребёнок, как правило, нейротипичен, а конфликт — внешний (бедность, потеря, приключение). «Дождь» помещает внутренний мир нейроотличного ребёнка в центр повествования, что делает его значимым шагом в эволюции жанра.

«Царство дождя» вписывается в давнюю традицию, восходящую к «Лесси, вернись домой!» (Lassie Come Home, 1943) с юным Родди Макдауэллом. Ключевое отличие: в классических фильмах этого жанра ребёнок, как правило, нейротипичен, а конфликт — внешний (бедность, потеря, приключение). «Дождь» помещает внутренний мир нейроотличного ребёнка в центр повествования, что делает его значимым шагом в эволюции жанра. О современном американском инди-кино для семей. Фильм выходит в период, когда семейное кино в США всё больше поляризуется: с одной стороны — мульти-миллионные франшизы Pixar/Disney, с другой — камерные инди-работы для «терпеливых, чутких семей». «Царство дождя» бесспорно принадлежит ко второй категории, и его судьба (найдёт ли дистрибьютора?) станет лакмусовой бумажкой для этого сегмента.

К просмотру:

«Зимняя кость» (Winter’s Bone, 2010) — эталон «маленького фильма о сильной девочке в суровых условиях».

— эталон «маленького фильма о сильной девочке в суровых условиях». «Саундер» (Sounder, 1972) — классика «семейного» кино, не утратившая силы.

— классика «семейного» кино, не утратившая силы. «Чудо» (Wonder, 2017) — современный фильм о мальчике с синдромом Тричера Коллинза; хорош для понимания тренда на «инклюзивные» семейные фильмы.

— современный фильм о мальчике с синдромом Тричера Коллинза; хорош для понимания тренда на «инклюзивные» семейные фильмы. «Мой пёс Скип» (My Dog Skip, 2000) — ещё одна негромкая, но запоминающаяся история о мальчике и собаке.

— ещё одна негромкая, но запоминающаяся история о мальчике и собаке. «Темпл Грандин» (Temple Grandin, 2010, HBO) — телефильм о знаменитой нейроотличной учёной, одна из лучших экранизаций аутичного опыта.

К чтению: