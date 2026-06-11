Картошка и капуста подешевели в два раза

По официальным данным в среднестатистической Ярославской области в мае 2026 года стоимость минимального набора продуктов питания составила 6964 рубля — падение за год на 4,6 процента (в мае 2025 года — 7300 рублей).

За год больше всего выросли цены баранину (+37,1%), на «чёрный» хлеб (+31,7%) и сухие приправы (+20,7%). Наиболее заметно подешевел «борщевой набор» (без свёклы): картофель (-52,6%), капуста (-47,4%), лук репчатый (-38,4%) и морковь (-21,9%).

Сводный рост потребительских цен в мае этого года к предыдущему месяцу составил 0,6%, в том числе продовольственные товары -0,8%, непродовольственные +0,4%, платные услуги +2,3%.

По отношению к декабрю 2025 рост потребительских цен составил 4 процента.

Отметим, это официальные данные. Фактическая стоимость товара в магазинах может заметно отличаться. Кроме этого, необходимо учитывать сокращение ассортимента, прежде всего в части качественной импортной продукции.

В то же время средний размер пенсий, назначенных пенсионерам, состоящим на учёте в отделении Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Ярославской области, в I квартале 2026 года составил 25 963 рубля.

Также обратите внимание на нормы потребления в месяц по версии правительства РФ. А это: 150 граммов сметаны, 210 граммов сыра, 330 граммов свинины, 150 граммов огурцов, 420 граммов риса и 500 граммов макарон…

