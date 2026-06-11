Картошка и капуста подешевели в два раза
11.06.2026, 8:08, Общество
Теги: Безработица, Война, Работа
По официальным данным в среднестатистической Ярославской области в мае 2026 года стоимость минимального набора продуктов питания составила 6964 рубля — падение за год на 4,6 процента (в мае 2025 года — 7300 рублей).
За год больше всего выросли цены баранину (+37,1%), на «чёрный» хлеб (+31,7%) и сухие приправы (+20,7%). Наиболее заметно подешевел «борщевой набор» (без свёклы): картофель (-52,6%), капуста (-47,4%), лук репчатый (-38,4%) и морковь (-21,9%).
Сводный рост потребительских цен в мае этого года к предыдущему месяцу составил 0,6%, в том числе продовольственные товары -0,8%, непродовольственные +0,4%, платные услуги +2,3%.
По отношению к декабрю 2025 рост потребительских цен составил 4 процента.
Отметим, это официальные данные. Фактическая стоимость товара в магазинах может заметно отличаться. Кроме этого, необходимо учитывать сокращение ассортимента, прежде всего в части качественной импортной продукции.
В то же время средний размер пенсий, назначенных пенсионерам, состоящим на учёте в отделении Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Ярославской области, в I квартале 2026 года составил 25 963 рубля.
Также обратите внимание на нормы потребления в месяц по версии правительства РФ. А это: 150 граммов сметаны, 210 граммов сыра, 330 граммов свинины, 150 граммов огурцов, 420 граммов риса и 500 граммов макарон…
|
Продукты питания, входящие в минимальный набор
|
Норма потребления в год
|
Норма потребления в месяц
|
Средняя цена единицы товара, рублей
|
Стоимость продуктов в расчете на одного человека в мае 2025 года, рублей
|
Стоимость продуктов в расчете на одного человека в мае 2026 года, рублей
|
Изменение стоимости за год
|
Говядина (кроме бескостного мяса), кг
|
15
|
1,25
|
752,08
|
870,86
|
940,10
|
8,0%
|
Свинина (кроме бескостного мяса), кг
|
4
|
0,33
|
368,11
|
117,5
|
122,70
|
4,4%
|
Куры охлажденные и мороженые, кг
|
14
|
1,17
|
217,32
|
241,57
|
253,54
|
5,0%
|
Баранина (кроме бескостного мяса), кг
|
1,8
|
0,15
|
1155,95
|
126,46
|
173,39
|
37,1%
|
Рыба мороженая неразделанная, кг
|
14
|
1,17
|
260,66
|
271,38
|
304,10
|
12,1%
|
Сельдь соленая, кг
|
0,7
|
0,06
|
384,95
|
22,89
|
22,46
|
-1,9%
|
Масло сливочное, кг
|
1,8
|
0,15
|
986,58
|
169,72
|
147,99
|
-12,8%
|
Масло подсолнечное, кг
|
7
|
0,58
|
147,03
|
83,71
|
85,77
|
2,5%
|
Маргарин, кг
|
6
|
0,5
|
275,21
|
140,09
|
137,61
|
-1,8%
|
Сметана, кг
|
1,8
|
0,15
|
363,58
|
52,09
|
54,54
|
4,7%
|
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л
|
110
|
9,17
|
81,74
|
705,74
|
749,28
|
6,2%
|
Творог нежирный, кг
|
10
|
0,83
|
420,61
|
335,74
|
350,51
|
4,4%
|
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг
|
2,5
|
0,21
|
938,54
|
192,69
|
195,53
|
1,5%
|
Яйца куриные, 10 шт,
|
18
|
1,5
|
104,87
|
141,29
|
157,31
|
11,3%
|
Сахар-песок, кг
|
20
|
1,67
|
67,33
|
114,72
|
112,22
|
-2,2%
|
Печенье, кг
|
0,7
|
0,06
|
334,83
|
17,21
|
19,53
|
13,5%
|
Карамель, кг
|
0,7
|
0,06
|
377,89
|
18,94
|
22,04
|
16,4%
|
Чай черный байховый, кг
|
0,5
|
0,04
|
1504,52
|
65,18
|
62,69
|
-3,8%
|
Соль поваренная пищевая, кг
|
3,65
|
0,3
|
20,73
|
6,16
|
6,31
|
2,4%
|
Сухие приправы, специи, кг
|
0,73
|
0,06
|
2497,07
|
125,84
|
151,91
|
20,7%
|
Мука пшеничная, кг
|
20
|
1,67
|
52,84
|
86,67
|
88,07
|
1,6%
|
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг
|
115
|
9,58
|
82,40
|
599,82
|
789,67
|
31,7%
|
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, кг
|
75
|
6,25
|
110,13
|
660,5
|
688,31
|
4,2%
|
Рис шлифованный, кг
|
5
|
0,42
|
104,11
|
48,73
|
43,38
|
-11,0%
|
Пшено, кг
|
6
|
0,5
|
54,46
|
27,66
|
27,23
|
-1,6%
|
Горох и фасоль, кг
|
7,3
|
0,61
|
58,14
|
37,56
|
35,37
|
-5,8%
|
Вермишель, кг
|
6
|
0,5
|
106,02
|
53,91
|
53,01
|
-1,7%
|
Картофель, кг
|
150
|
12,5
|
41,84
|
1102,5
|
523,00
|
-52,6%
|
Капуста белокочанная свежая, кг
|
35
|
2,92
|
41,08
|
228
|
119,82
|
-47,4%
|
Лук репчатый, кг
|
20
|
1,67
|
48,86
|
132,28
|
81,43
|
-38,4%
|
Морковь, кг
|
35
|
2,92
|
54,87
|
205,01
|
160,04
|
-21,9%
|
Огурцы свежие, кг
|
1,8
|
0,15
|
154,19
|
21,18
|
23,13
|
9,2%
|
Яблоки, кг
|
18,6
|
1,55
|
169,01
|
276,77
|
261,97
|
-5,3%
|
Стоимость набора, в расчете на месяц
|
7300,36
|
6963,92
|
-4,6%