Картошка и капуста подешевели в два раза - Такое кино
 

Картошка и капуста подешевели в два раза

11.06.2026, 8:08, Общество
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По официальным данным в среднестатистической Ярославской области в мае 2026 года стоимость минимального набора продуктов питания составила 6964 рубля — падение за год на 4,6 процента (в мае 2025 года — 7300 рублей).

За год больше всего выросли цены баранину (+37,1%), на «чёрный» хлеб (+31,7%) и сухие приправы (+20,7%). Наиболее заметно подешевел «борщевой набор» (без свёклы): картофель (-52,6%), капуста (-47,4%), лук репчатый (-38,4%) и морковь (-21,9%).

Сводный рост потребительских цен в мае этого года к предыдущему месяцу составил 0,6%, в том числе продовольственные товары -0,8%, непродовольственные +0,4%, платные услуги +2,3%.

По отношению к декабрю 2025 рост потребительских цен составил 4 процента.

Отметим, это официальные данные. Фактическая стоимость товара в магазинах может заметно отличаться. Кроме этого, необходимо учитывать сокращение ассортимента, прежде всего в части качественной импортной продукции.

В то же время средний размер пенсий, назначенных пенсионерам, состоящим на учёте в отделении Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Ярославской области, в I квартале 2026 года составил 25 963 рубля.

Также обратите внимание на нормы потребления в месяц по версии правительства РФ. А это: 150 граммов сметаны, 210 граммов сыра, 330 граммов свинины, 150 граммов огурцов, 420 граммов риса и 500 граммов макарон…
 

Продукты питания, входящие в минимальный набор

Норма потребления в год

Норма потребления в месяц

Средняя цена единицы товара, рублей

Стоимость продуктов в расчете на одного человека в мае 2025 года, рублей

Стоимость продуктов в расчете на одного человека в мае 2026 года, рублей

Изменение стоимости за год

Говядина (кроме бескостного мяса), кг

15

1,25

752,08

870,86

940,10

8,0%

Свинина (кроме бескостного мяса), кг

4

0,33

368,11

117,5

122,70

4,4%

Куры охлажденные и мороженые, кг

14

1,17

217,32

241,57

253,54

5,0%

Баранина (кроме бескостного мяса), кг

1,8

0,15

1155,95

126,46

173,39

37,1%

Рыба мороженая неразделанная, кг

14

1,17

260,66

271,38

304,10

12,1%

Сельдь соленая, кг

0,7

0,06

384,95

22,89

22,46

-1,9%

Масло сливочное, кг

1,8

0,15

986,58

169,72

147,99

-12,8%

Масло подсолнечное, кг

7

0,58

147,03

83,71

85,77

2,5%

Маргарин, кг

6

0,5

275,21

140,09

137,61

-1,8%

Сметана, кг

1,8

0,15

363,58

52,09

54,54

4,7%

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л

110

9,17

81,74

705,74

749,28

6,2%

Творог нежирный, кг

10

0,83

420,61

335,74

350,51

4,4%

Сыры сычужные твердые и мягкие, кг

2,5

0,21

938,54

192,69

195,53

1,5%

Яйца куриные, 10 шт,

18

1,5

104,87

141,29

157,31

11,3%

Сахар-песок, кг

20

1,67

67,33

114,72

112,22

-2,2%

Печенье, кг

0,7

0,06

334,83

17,21

19,53

13,5%

Карамель, кг

0,7

0,06

377,89

18,94

22,04

16,4%

Чай черный байховый, кг

0,5

0,04

1504,52

65,18

62,69

-3,8%

Соль поваренная пищевая, кг

3,65

0,3

20,73

6,16

6,31

2,4%

Сухие приправы, специи, кг

0,73

0,06

2497,07

125,84

151,91

20,7%

Мука пшеничная, кг

20

1,67

52,84

86,67

88,07

1,6%

Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг

115

9,58

82,40

599,82

789,67

31,7%

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, кг

75

6,25

110,13

660,5

688,31

4,2%

Рис шлифованный, кг

5

0,42

104,11

48,73

43,38

-11,0%

Пшено, кг

6

0,5

54,46

27,66

27,23

-1,6%

Горох и фасоль, кг

7,3

0,61

58,14

37,56

35,37

-5,8%

Вермишель, кг

6

0,5

106,02

53,91

53,01

-1,7%

Картофель, кг

150

12,5

41,84

1102,5

523,00

-52,6%

Капуста белокочанная свежая, кг

35

2,92

41,08

228

119,82

-47,4%

Лук репчатый, кг

20

1,67

48,86

132,28

81,43

-38,4%

Морковь, кг

35

2,92

54,87

205,01

160,04

-21,9%

Огурцы свежие, кг

1,8

0,15

154,19

21,18

23,13

9,2%

Яблоки, кг

18,6

1,55

169,01

276,77

261,97

-5,3%

Стоимость набора, в расчете на месяц

7300,36

6963,92

-4,6%

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