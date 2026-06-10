Медиарейтинг губернаторов в мае

«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов в мае 2026 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ.

В Центральном федеральном округе лидеры рейтинга — мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Главы регионов Центрального ФО:

Место в рейтинге Пере- мещение за месяц Персоны Регион Кол-во сообщений Медиа Индекс 1 0 СОБЯНИН Сергей Семенович Москва 59 063 664514,8 2 0 ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич Московская обл. 23 145 273318,0 3 +1 ХИНШТЕЙН Александр Евсеевич Курская обл. 15 971 116168,2 4 +2 МИЛЯЕВ Дмитрий Вячеславович Тульская обл. 14 312 97837,2 5 +4 ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич Ярославская обл. 11 350 84586,6 6 +8 МАЛКОВ Павел Викторович Рязанская обл. 10 846 67498,7 7 new КОВАЛЬЧУК Егор Викторович Брянская обл. 9 426 64804,0 8 -1 ГУСЕВ Александр Викторович Воронежская обл. 9 721 60940,9 9 -1 КОРОЛЕВ Виталий Геннадьевич Тверская обл. 11 901 57747,1 10 new ШУВАЕВ Александр Михайлович Белгородская обл. 6 399 54715,2 11 -1 АНОХИН Василий Николаевич Смоленская обл. 7 443 47355,9 12 -1 ШАПША Владислав Валерьевич Калужская обл. 7 687 35601,6 13 0 АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич Липецкая обл. 7 350 29562,5 14 +4 ПЕРВЫШОВ Евгений Алексеевич Тамбовская обл. 6 038 27492,7 15 -3 АВДЕЕВ Александр Александрович Владимирская обл. 4 395 17766,5 16 +1 КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич Орловская обл. 4 852 17468,2 17 -1 СИТНИКОВ Сергей Константинович Костромская обл. 4 576 15256,3 18 -3 ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич Ивановская обл. 2 905 7733,2

Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров открыли Ленинградский вокзал после масштабного обновления в рамках федерального проекта развития Центрального транспортного узла. Также СМИ сообщали, что министр просвещения РФ Сергей Кравцов и мэр Москвы Сергей Собянин подписали многосторонние соглашения о внедрении цифровых сервисов и подсистем «Московской электронной школы» (МЭШ) в образовательные учреждения республик Башкортостан и Карелия, а также Вологодской, Мурманской и Тверской областей. Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин выступил с докладом о развитии столицы на региональном отчетно-программном форуме партии «Единая Россия» «Есть результат!». Также СМИ сообщали, что в ночь на 17 мая ВСУ организовали массированную атаку на Московский регион. На подлете к Москве уничтожено более 120 беспилотников, заявил мэр столицы Сергей Собянин. В результате отражения атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) обломки дронов упали на территории Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ), предприятие работает в штатном режиме, об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Мэр Москвы Сергей Собянин 12 мая осмотрел ход строительства электродепо «Новорижское». Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин ознакомился с ходом реконструкции Центрального Московского ипподрома.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил об уничтожении шести БПЛА над Истрой, Одинцовом, Чеховом, Солнечногорском, Волоколамском и Коломной. В Лобне в доме №8 на улице Калинина произошел пожар, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил двух девочек, пострадавших при взрыве газа в Лобне, в Детском центре имени Л. М. Рошаля в Красногорске. Также губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ночью 17 мая силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА на Подмосковье. Помимо этого, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл III Московский областной конгресс по перинатальной медицине с международным участием. Кроме того, губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о функционировании в регионе системы комплексной поддержки участников и ветеранов СВО, а также их семей на заседании Совета при полпреде президента РФ в ЦФО. Также СМИ сообщали, что губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с Днем Победы ветерана Великой Отечественной Клавдию Ровинскую, которая в годы войны ушла на фронт в 18 лет.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн в ходе отчета о деятельности правительства региона в 2025 году перед депутатами областной думы рассказал о ситуации с пропавшими жителями приграничных районов. Пропавшими без вести продолжают числиться 332 жителя курского приграничья, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. Также СМИ сообщали, что губернатор Курской области Александр Хинштейн пообещал разобраться с нецензурной бранью главы Большесолдатского района Владимира Зайцева, которая прозвучала во время онлайн-трансляции заседания правительства региона. Беспилотник атаковал ж/д пути во Льговском районе, населенный пункт, находящийся неподалеку, эвакуировали. О случившемся 24 мая сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. Губернатор Курской области Александр Хинштейн поблагодарил военнослужащих, которые за 9-10 мая сбили на территории региона 98 беспилотников ВСУ на фоне перемирия в период праздничных дней.

Самые заметные перемещения в рейтинге у губернатора Рязанской области Павла Малкова (+8), губернатора Ярославской области Михаила Евраева (+4) и губернатора Тамбовской области Евгения Первышова (+4).

Вооруженные силы Украины 15 мая атаковали Рязань, один из старейших городов России, с помощью БПЛА. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков. Губернатор Павел Малков сообщил о работе горячей линии для пострадавших при атаке.

Ярославская область подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов ВСУ, заявил губернатор Михаил Евраев. Большинство беспилотников сбиты над Ярославской областью, произошло попадание в промышленный объект (Ярославский НПЗ), возгорание ликвидируют, пострадавших нет, сообщил губернатор Михаил Евраев.

Владимир Путин встретился с губернатором Тамбовской области Евгением Первышовым.

«Новичками» рейтинга стали врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук и врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

13 мая 2026 года Владимир Путин принял отставку Александра Богомаза с поста губернатора Брянской области и назначил врио главы региона Егора Ковальчука, занимавшего должность председателя правительства Луганской Народной Республики.

Владимир Путин назначил врио губернатора Белгородской области вице-губернатора Иркутской области Александра Шуваева, удостоенного звания Героя России за участие в спецоперации.

Главы регионов в мае 2026 года: