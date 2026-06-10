Медиарейтинг губернаторов в мае
«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов в мае 2026 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов РФ.
В Центральном федеральном округе лидеры рейтинга — мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Курской области Александр Хинштейн.
Главы регионов Центрального ФО:
|
Место в рейтинге
|
Пере- мещение за месяц
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во сообщений
|
Медиа Индекс
|
1
|
0
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
59 063
|
664514,8
|
2
|
0
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
23 145
|
273318,0
|
3
|
+1
|
ХИНШТЕЙН Александр Евсеевич
|
Курская обл.
|
15 971
|
116168,2
|
4
|
+2
|
МИЛЯЕВ Дмитрий Вячеславович
|
Тульская обл.
|
14 312
|
97837,2
|
5
|
+4
|
ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич
|
Ярославская обл.
|
11 350
|
84586,6
|
6
|
+8
|
МАЛКОВ Павел Викторович
|
Рязанская обл.
|
10 846
|
67498,7
|
7
|
new
|
КОВАЛЬЧУК Егор Викторович
|
Брянская обл.
|
9 426
|
64804,0
|
8
|
-1
|
ГУСЕВ Александр Викторович
|
Воронежская обл.
|
9 721
|
60940,9
|
9
|
-1
|
КОРОЛЕВ Виталий Геннадьевич
|
Тверская обл.
|
11 901
|
57747,1
|
10
|
new
|
ШУВАЕВ Александр Михайлович
|
Белгородская обл.
|
6 399
|
54715,2
|
11
|
-1
|
АНОХИН Василий Николаевич
|
Смоленская обл.
|
7 443
|
47355,9
|
12
|
-1
|
ШАПША Владислав Валерьевич
|
Калужская обл.
|
7 687
|
35601,6
|
13
|
0
|
АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич
|
Липецкая обл.
|
7 350
|
29562,5
|
14
|
+4
|
ПЕРВЫШОВ Евгений Алексеевич
|
Тамбовская обл.
|
6 038
|
27492,7
|
15
|
-3
|
АВДЕЕВ Александр Александрович
|
Владимирская обл.
|
4 395
|
17766,5
|
16
|
+1
|
КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич
|
Орловская обл.
|
4 852
|
17468,2
|
17
|
-1
|
СИТНИКОВ Сергей Константинович
|
Костромская обл.
|
4 576
|
15256,3
|
18
|
-3
|
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич
|
Ивановская обл.
|
2 905
|
7733,2
Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров открыли Ленинградский вокзал после масштабного обновления в рамках федерального проекта развития Центрального транспортного узла. Также СМИ сообщали, что министр просвещения РФ Сергей Кравцов и мэр Москвы Сергей Собянин подписали многосторонние соглашения о внедрении цифровых сервисов и подсистем «Московской электронной школы» (МЭШ) в образовательные учреждения республик Башкортостан и Карелия, а также Вологодской, Мурманской и Тверской областей. Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин выступил с докладом о развитии столицы на региональном отчетно-программном форуме партии «Единая Россия» «Есть результат!». Также СМИ сообщали, что в ночь на 17 мая ВСУ организовали массированную атаку на Московский регион. На подлете к Москве уничтожено более 120 беспилотников, заявил мэр столицы Сергей Собянин. В результате отражения атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) обломки дронов упали на территории Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ), предприятие работает в штатном режиме, об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Мэр Москвы Сергей Собянин 12 мая осмотрел ход строительства электродепо «Новорижское». Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин ознакомился с ходом реконструкции Центрального Московского ипподрома.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил об уничтожении шести БПЛА над Истрой, Одинцовом, Чеховом, Солнечногорском, Волоколамском и Коломной. В Лобне в доме №8 на улице Калинина произошел пожар, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил двух девочек, пострадавших при взрыве газа в Лобне, в Детском центре имени Л. М. Рошаля в Красногорске. Также губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ночью 17 мая силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА на Подмосковье. Помимо этого, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл III Московский областной конгресс по перинатальной медицине с международным участием. Кроме того, губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о функционировании в регионе системы комплексной поддержки участников и ветеранов СВО, а также их семей на заседании Совета при полпреде президента РФ в ЦФО. Также СМИ сообщали, что губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с Днем Победы ветерана Великой Отечественной Клавдию Ровинскую, которая в годы войны ушла на фронт в 18 лет.
Губернатор Курской области Александр Хинштейн в ходе отчета о деятельности правительства региона в 2025 году перед депутатами областной думы рассказал о ситуации с пропавшими жителями приграничных районов. Пропавшими без вести продолжают числиться 332 жителя курского приграничья, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. Также СМИ сообщали, что губернатор Курской области Александр Хинштейн пообещал разобраться с нецензурной бранью главы Большесолдатского района Владимира Зайцева, которая прозвучала во время онлайн-трансляции заседания правительства региона. Беспилотник атаковал ж/д пути во Льговском районе, населенный пункт, находящийся неподалеку, эвакуировали. О случившемся 24 мая сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. Губернатор Курской области Александр Хинштейн поблагодарил военнослужащих, которые за 9-10 мая сбили на территории региона 98 беспилотников ВСУ на фоне перемирия в период праздничных дней.
Самые заметные перемещения в рейтинге у губернатора Рязанской области Павла Малкова (+8), губернатора Ярославской области Михаила Евраева (+4) и губернатора Тамбовской области Евгения Первышова (+4).
Вооруженные силы Украины 15 мая атаковали Рязань, один из старейших городов России, с помощью БПЛА. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков. Губернатор Павел Малков сообщил о работе горячей линии для пострадавших при атаке.
Ярославская область подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов ВСУ, заявил губернатор Михаил Евраев. Большинство беспилотников сбиты над Ярославской областью, произошло попадание в промышленный объект (Ярославский НПЗ), возгорание ликвидируют, пострадавших нет, сообщил губернатор Михаил Евраев.
Владимир Путин встретился с губернатором Тамбовской области Евгением Первышовым.
«Новичками» рейтинга стали врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук и врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.
13 мая 2026 года Владимир Путин принял отставку Александра Богомаза с поста губернатора Брянской области и назначил врио главы региона Егора Ковальчука, занимавшего должность председателя правительства Луганской Народной Республики.
Владимир Путин назначил врио губернатора Белгородской области вице-губернатора Иркутской области Александра Шуваева, удостоенного звания Героя России за участие в спецоперации.
Главы регионов в мае 2026 года:
|
Место в рейтинге
|
Пере- мещение за месяц
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во сообщений
|
Медиа Индекс
|
1
|
0
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
59 063
|
664514,8
|
2
|
0
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
23 145
|
273318,0
|
3
|
+32
|
ПАСЕЧНИК Леонид Иванович
|
ЛНР
|
14 133
|
140553,9
|
4
|
+1
|
ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич
|
Ленинградская обл.
|
13 951
|
131404,6
|
5
|
+2
|
БЕГЛОВ Александр Дмитриевич
|
Санкт-Петербург
|
16 701
|
122842,5
|
6
|
+3
|
ХИНШТЕЙН Александр Евсеевич
|
Курская обл.
|
15 971
|
116168,2
|
7
|
+3
|
РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович
|
Севастополь
|
16 898
|
113878,1
|
8
|
+6
|
СЛЮСАРЬ Юрий Борисович
|
Ростовская обл.
|
16 042
|
110115,1
|
9
|
+7
|
ПУШИЛИН Денис Владимирович
|
ДНР
|
9 918
|
103659,6
|
10
|
+1
|
САЛЬДО Владимир Васильевич
|
Херсонская обл.
|
8 825
|
98982,4
|
11
|
+8
|
МИЛЯЕВ Дмитрий Вячеславович
|
Тульская обл.
|
14 312
|
97837,2
|
12
|
+22
|
ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич
|
Ярославская обл.
|
11 350
|
84586,6
|
13
|
+8
|
МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич
|
Татарстан
|
13 099
|
80566,9
|
14
|
-6
|
ФЕДОРИЩЕВ Вячеслав Андреевич
|
Самарская обл.
|
12 474
|
80086,3
|
15
|
+15
|
ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович
|
Ставропольский край
|
17 490
|
78685,9
|
16
|
-3
|
БАЛИЦКИЙ Евгений Витальевич
|
Запорожская обл.
|
6 347
|
76694,8
|
17
|
+12
|
НИКИТИН Глеб Сергеевич
|
Нижегородская обл.
|
11 879
|
71158,6
|
18
|
-6
|
ХАБИРОВ Радий Фаритович
|
Башкортостан
|
11 401
|
67836,3
|
19
|
+31
|
МАЛКОВ Павел Викторович
|
Рязанская обл.
|
10 846
|
67498,7
|
20
|
new
|
КОВАЛЬЧУК Егор Викторович
|
Брянская обл.
|
9 426
|
64804,0
|
21
|
+2
|
МАХОНИН Дмитрий Николаевич
|
Пермский край
|
7 906
|
63922,8
|
22
|
-18
|
КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович
|
Краснодарский край
|
12 054
|
63459,1
|
23
|
-3
|
ФИЛИМОНОВ Георгий Юрьевич
|
Вологодская обл.
|
9 657
|
61674,6
|
24
|
-2
|
ГУСЕВ Александр Викторович
|
Воронежская обл.
|
9 721
|
60940,9
|
25
|
+7
|
КОРОЛЕВ Виталий Геннадьевич
|
Тверская обл.
|
11 901
|
57747,1
|
26
|
+29
|
АКСЕНОВ Сергей Валерьевич
|
Крым
|
9 075
|
56318,9
|
27
|
+9
|
ХОЦЕНКО Виталий Павлович
|
Омская обл.
|
13 640
|
55694,3
|
28
|
-13
|
ПАСЛЕР Денис Владимирович
|
Свердловская обл.
|
13 485
|
55425,4
|
29
|
new
|
ШУВАЕВ Александр Михайлович
|
Белгородская обл.
|
6 399
|
54715,2
|
30
|
+37
|
НИКОЛАЕВ Олег Алексеевич
|
Чувашия
|
9 472
|
49356,2
|
31
|
+8
|
АНОХИН Василий Николаевич
|
Смоленская обл.
|
7 443
|
47355,9
|
32
|
-5
|
МЕЛЬНИЧЕНКО Олег Владимирович
|
Пензенская обл.
|
8 893
|
46315,7
|
33
|
-9
|
НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич
|
Республика Саха
|
9 863
|
40375,8
|
34
|
+11
|
ШАПША Владислав Валерьевич
|
Калужская обл.
|
7 687
|
35601,6
|
35
|
+2
|
СОЛНЦЕВ Евгений Александрович
|
Оренбургская обл.
|
5 138
|
35150,2
|
36
|
-18
|
КАДЫРОВ Рамзан Ахматович
|
Чечня
|
5 952
|
34590,2
|
37
|
-11
|
ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович
|
Челябинская обл.
|
7 302
|
31756,1
|
38
|
+6
|
КУХАРУК Руслан Николаевич
|
Ханты-Мансийский АО
|
5 177
|
30745,6
|
39
|
+1
|
БОЧАРОВ Андрей Иванович
|
Волгоградская обл.
|
9 124
|
29837,3
|
40
|
+9
|
АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич
|
Липецкая обл.
|
7 350
|
29562,5
|
41
|
+15
|
ДЕМЕШИН Дмитрий Викторович
|
Хабаровский край
|
7 336
|
28820,9
|
42
|
+32
|
ПЕРВЫШОВ Евгений Алексеевич
|
Тамбовская обл.
|
6 038
|
27492,7
|
43
|
new
|
ЩУКИН Федор Вячеславович
|
Дагестан
|
4 529
|
27124,4
|
44
|
+3
|
КОБЗЕВ Игорь Иванович
|
Иркутская обл.
|
6 144
|
27103,0
|
45
|
-14
|
БУСАРГИН Роман Викторович
|
Саратовская обл.
|
6 868
|
25862,4
|
46
|
-5
|
БЕСПРОЗВАННЫХ Алексей Сергеевич
|
Калининградская обл.
|
5 253
|
25840,8
|
47
|
+22
|
ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич
|
Псковская обл.
|
5 568
|
25635,3
|
48
|
+4
|
МООР Александр Викторович
|
Тюменская обл.
|
3 993
|
25569,3
|
49
|
+15
|
ЗДУНОВ Артем Алексеевич
|
Мордовия
|
4 562
|
25049,8
|
50
|
-12
|
ТРАВНИКОВ Андрей Александрович
|
Новосибирская обл.
|
4 169
|
24851,5
|
51
|
+19
|
ДРОНОВ Александр Валентинович
|
Новгородская обл.
|
4 210
|
24630,9
|
52
|
-19
|
ЧИБИС Андрей Владимирович
|
Мурманская обл.
|
5 990
|
24191,3
|
53
|
-25
|
РУССКИХ Алексей Юрьевич
|
Ульяновская обл.
|
4 632
|
23804,3
|
54
|
-8
|
КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич
|
Адыгея
|
7 793
|
23272,1
|
55
|
+7
|
ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич
|
Бурятия
|
5 052
|
22990,3
|
56
|
-14
|
СЕРЕДЮК Илья Владимирович
|
Кемеровская обл.
|
7 544
|
22199,4
|
57
|
-3
|
АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич
|
Ямало-Ненецкий АО
|
4 326
|
21358,2
|
58
|
-15
|
ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович
|
Карелия
|
3 328
|
21020,4
|
59
|
-2
|
СОКОЛОВ Александр Валентинович
|
Кировская обл.
|
8 103
|
20499,1
|
60
|
-2
|
КОТЮКОВ Михаил Михайлович
|
Красноярский край
|
4 941
|
19305,0
|
61
|
+5
|
КОЖЕМЯКО Олег Николаевич
|
Приморский край
|
4 175
|
18749,4
|
62
|
-14
|
АВДЕЕВ Александр Александрович
|
Владимирская обл.
|
4 395
|
17766,5
|
63
|
-10
|
ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич
|
Архангельская обл.
|
5 831
|
17653,8
|
64
|
+4
|
КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич
|
Орловская обл.
|
4 852
|
17468,2
|
65
|
-14
|
ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич
|
Сахалинская обл.
|
4 244
|
16869,7
|
66
|
-7
|
БАБУШКИН Игорь Юрьевич
|
Астраханская область
|
3 035
|
15509,6
|
67
|
-2
|
СИТНИКОВ Сергей Константинович
|
Костромская обл.
|
4 576
|
15256,3
|
68
|
+3
|
ОРЛОВ Василий Александрович
|
Амурская область
|
3 217
|
14948,6
|
69
|
+14
|
ХОВАЛЫГ Владислав Товарищтайович
|
Республика Тыва
|
1 889
|
14328,7
|
70
|
-45
|
МЕНЯЙЛО Сергей Иванович
|
Северная Осетия — Алания
|
3 429
|
13240,0
|
71
|
+6
|
ТОМЕНКО Виктор Петрович
|
Алтайский край
|
4 987
|
12532,5
|
72
|
-9
|
БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович
|
Удмуртия
|
3 741
|
12483,0
|
73
|
+5
|
ОСИПОВ Александр Михайлович
|
Забайкальский край
|
2 507
|
11670,6
|
74
|
+5
|
КОКОВ Казбек Валерьевич
|
Кабардино-Балкария
|
3 102
|
10963,0
|
75
|
-2
|
ЗАЙЦЕВ Юрий Викторович
|
Марий Эл
|
2 358
|
9889,6
|
76
|
+4
|
МАЗУР Владимир Владимирович
|
Томская обл.
|
2 679
|
9349,0
|
77
|
+5
|
НОСОВ Сергей Константинович
|
Магаданская обл.
|
1 866
|
9309,1
|
78
|
-2
|
ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович
|
Коми
|
3 037
|
9233,3
|
79
|
-4
|
ШУМКОВ Вадим Михайлович
|
Курганская обл.
|
2 533
|
8856,1
|
80
|
+1
|
КОСТЮК Мария Федоровна
|
Еврейская автономная обл.
|
2 728
|
8481,9
|
81
|
-9
|
СОЛОДОВ Владимир Викторович
|
Камчатский край
|
2 018
|
7893,9
|
82
|
-21
|
ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич
|
Карачаево-Черкесия
|
2 314
|
7844,3
|
83
|
-23
|
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич
|
Ивановская обл.
|
2 905
|
7733,2
|
84
|
0
|
КОНОВАЛОВ Валентин Олегович
|
Хакасия
|
1 993
|
6327,5
|
85
|
+4
|
ГЕХТ Ирина Альфредовна
|
Ненецкий АО
|
1 266
|
6079,4
|
86
|
0
|
КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович
|
Ингушетия
|
2 027
|
5717,9
|
87
|
-2
|
ТУРЧАК Андрей Анатольевич
|
Республика Алтай
|
1 892
|
5594,9
|
88
|
-1
|
КУЗНЕЦОВ Владислав Гариевич
|
Чукотский АО
|
985
|
2580,7
|
89
|
-1
|
ХАСИКОВ Бату Сергеевич
|
Калмыкия
|
1 315
|
2164,9