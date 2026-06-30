Свингеры, испанцы и Сет Роген — «Приглашение»

Сет Роген добавляет перца и остроты в пикантную комедию о званом ужине.

Оливия Уайлд выступает режиссером и играет одну из главных ролей вместе с Пенелопой Крус и Эдвардом Нортоном в этой странным образом трогательной истории. Легкость Сета Рогена не дает безумным поворотам сюжета выйти за рамки дозволенного.

Перед нами комедия неловкости на четверых, посвященная теме секса — представьте, если бы драматург Джон Бойнтон Пристли написал пьесу про свингерство. Но это кино не только заставляет краснеть; оно интригует, забавляет и под конец становится — как ни странно — по-настоящему трогательным.

Жизнь супругов из среднего класса высмеивается через образы двух пар, застрявших на мучительном званом ужине. Неудачливый музыкант и его жена в исполнении Сета Рогена и Оливии Уайлд (она же заняла режиссерское кресло) отправляют то самое «приглашение» своим стильным соседям — терапевту и бывшему пожарному, которых играют Пенелопа Крус и Эдвард Нортон. Роген здесь — «первый среди равных». Он играет роль ироничного наблюдателя, который одновременно является участником событий, но постоянно подрывает нарастающий абсурд ситуации своими меткими шутками или воплями недоуменного негодования, сопровождая их своим фирменным гоготом.

Сценаристы Уилл Маккормак и Рашида Джонс явно с наслаждением выстраивали каждую остроту Рогена. Без него, «проветривающего» атмосферу фильма, всё происходящее могло бы показаться слишком искусственным и надуманным. На самом деле, это адаптация испанской картины Сеска Гая «Соседи сверху» (The People Upstairs), которая сама выросла из театральной пьесы (к слову, у оригинального фильма уже есть корейский ремейк).

Роген играет Джо — парня, который когда-то выступал в группе под названием «Натиск» (The Onslaught), а теперь довольствуется преподаванием музыки в заштатном гуманитарном колледже и живет в квартире покойных родителей. Он страдает от депрессии и психосоматических болей в спине, а его 12-летняя дочь (которая остается за кадром) — едва ли не единственный свет в его окошке. Анжела (Уайлд) подготовила тщательно продуманный «небрежный» вечер для своих суперкрутых соседей Пиньи (Крус) и Хоука (Нортон), к глубокому и ворчливому недовольству Джо. Официальная цель Анжелы — извиниться за шум, который они с Джо производили во время недавнего ремонта. Однако у Джо свои пассивно-агрессивные планы: он намерен пригласить Пинью и Хоука, чтобы те сами извинились за то, что не давали ему спать своим бесцеремонно громким и раскованным сексом.

Именно тема секса уводит разговор в неожиданное русло. Крус и Нортон с видимым удовольствием показывают, насколько Пинья и Хоук — пугающе и легко — современны и прогрессивны. У них есть невыносимая привычка переходить на испанский прямо при хозяевах: это выглядит грубо, но одновременно делает их невероятно утонченными космополитами. Пока Пинья и Хоук сохраняют безмятежное спокойствие и абсолютную уверенность, бедные Анжела и Джо потеют, напрягаются и раздражаются от того, какими провинциалами они выглядят на этом фоне. Кажется, всё готово для жестокого столкновения культур. Однако события разворачиваются не совсем так.

В каком-то смысле это шумный, капризный и «перекофеиненный» фильм. Ему требуется время, чтобы войти в ритм; поначалу почти каждая строчка диалога сопровождается навязчивым музыкальным сопровождением — утомительный прием, который, к счастью, быстро исчезает. Картина, безусловно, местами выглядит слишком «театрально» и надуманно, а перепады настроения случаются так внезапно, будто вы смотрите спектакль в варьете. Но комедийный авторитет Рогена делает даже самые дикие сюжетные твисты вполне удобоваримыми.

«Приглашение» напоминает камерную драму Романа Полански «Резня» (2011), снятую по пьесе Ясмины Реза, или даже пьесу и фильм Франсиса Вебера «Ужин с придурком». Похоже, в зрелище буржуа, испытывающих неловкость за обеденным столом, есть некое универсальное очарование, понятное в любой стране. «Приглашение» — это смешно… а Сет Роген здесь в своей лучшей форме.

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