«Привязанность» — триллер об амнезии с блестящими актерскими работами, который заставит вас ломать голову до самого финала

Потрясающая актерская игра — и особенно интригующе-двусмысленный перформанс юной Джулианны Лейн — служит прочным фундаментом для этого лихо закрученного дебютного хоррора.

Когда Элли (Джессика Рот) просыпается в постели в незнакомом доме рядом с мужчиной, которого она не знает, она, естественно, предполагает худшее. Так начинается жутковатый дебютный полнометражный триллер режиссера Б.Т. Мезы. Вполне понятно, что героиню охватывает паника. Но она окончательно теряет почву под ногами, когда в комнате появляется маленькая девочка, называющая ее мамой и расстроенная тем, что Элли не узнает и ее.

Ее похитили? Но с какой стати ребенок стал бы подыгрывать похитителю? В этот момент вмешивается Брюс (отличная актерская работа Джозефа Кросса): он успокаивает дочь и объясняет Элли, что она страдает от потери памяти. По его словам, он — ее муж, а Элис (Джулианна Лейн) — их малышка.

Если вы в своей жизни видели хотя бы парочку фильмов, то наверняка догадываетесь, что впереди вас ждут сюжетные повороты. Это изящное маленькое кино мастерски водит зрителя за нос, а когда в конце концов раскрывает свои карты, у персонажей все еще остается огромный потенциал, чтобы вас удивить. Джулианна Лейн выдает невероятно выверенную игру в роли Элис: поначалу действительно сложно понять, невинная ли она жертва, оказавшаяся в пугающей ситуации, или же она как-то причастна к происходящему — и это именно то, что нужно этому персонажу. Для фильма, который дразнит зрителя, заставляя гадать, хоррор перед нами, драма или триллер, такая двусмысленность в игре ребенка-актера — идеальное решение.

«Привязанность» (Affection) также становится отличным бенефисом для исполнителей взрослых ролей. Фильм весьма удачно играет с идеей о том, что люди, совершающие злодеяния, обычно не верят, что творят зло. Именно так обстоят дела и здесь: каждый из участников событий делает то, что искренне считает правильным. Эта концепция дает одному из актеров шанс исследовать характер персонажа, который наносит огромный ущерб окружающим, но при этом непоколебимо верит, что является праведным защитником. Вы можете не соглашаться (и, скорее всего, не согласитесь) с его выбором, но вы точно не сможете придраться к его базовой мотивации.

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