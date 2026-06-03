«Привязанность» — триллер об амнезии с блестящими актерскими работами, который заставит вас ломать голову до самого финала
03.06.2026, 9:32, Культура
Теги: Кино, Развлечения, Телевидение, Фильм
Потрясающая актерская игра — и особенно интригующе-двусмысленный перформанс юной Джулианны Лейн — служит прочным фундаментом для этого лихо закрученного дебютного хоррора.
Когда Элли (Джессика Рот) просыпается в постели в незнакомом доме рядом с мужчиной, которого она не знает, она, естественно, предполагает худшее. Так начинается жутковатый дебютный полнометражный триллер режиссера Б.Т. Мезы. Вполне понятно, что героиню охватывает паника. Но она окончательно теряет почву под ногами, когда в комнате появляется маленькая девочка, называющая ее мамой и расстроенная тем, что Элли не узнает и ее.
Ее похитили? Но с какой стати ребенок стал бы подыгрывать похитителю? В этот момент вмешивается Брюс (отличная актерская работа Джозефа Кросса): он успокаивает дочь и объясняет Элли, что она страдает от потери памяти. По его словам, он — ее муж, а Элис (Джулианна Лейн) — их малышка.
Если вы в своей жизни видели хотя бы парочку фильмов, то наверняка догадываетесь, что впереди вас ждут сюжетные повороты. Это изящное маленькое кино мастерски водит зрителя за нос, а когда в конце концов раскрывает свои карты, у персонажей все еще остается огромный потенциал, чтобы вас удивить. Джулианна Лейн выдает невероятно выверенную игру в роли Элис: поначалу действительно сложно понять, невинная ли она жертва, оказавшаяся в пугающей ситуации, или же она как-то причастна к происходящему — и это именно то, что нужно этому персонажу. Для фильма, который дразнит зрителя, заставляя гадать, хоррор перед нами, драма или триллер, такая двусмысленность в игре ребенка-актера — идеальное решение.
«Привязанность» (Affection) также становится отличным бенефисом для исполнителей взрослых ролей. Фильм весьма удачно играет с идеей о том, что люди, совершающие злодеяния, обычно не верят, что творят зло. Именно так обстоят дела и здесь: каждый из участников событий делает то, что искренне считает правильным. Эта концепция дает одному из актеров шанс исследовать характер персонажа, который наносит огромный ущерб окружающим, но при этом непоколебимо верит, что является праведным защитником. Вы можете не соглашаться (и, скорее всего, не согласитесь) с его выбором, но вы точно не сможете придраться к его базовой мотивации.
Примечания:
- Название фильма — «Affection»: Английское «affection» означает «привязанность», «нежность», «любовь». В контексте триллера о провалах памяти и возможном похищении это название приобретает жутковатый двойной смысл. С одной стороны — семейная привязанность, которую Брюс и Алиса пытаются пробудить в Элли; с другой — извращенная, патологическая версия любви, если окажется, что всё происходящее — обман. Название задает центральный вопрос фильма: где граница между любовью и насилием, когда один человек решает за другого, что для него «правильно»?
- Джессика Рот (Jessica Rothe): Американская актриса, наиболее известная по главной роли в хоррор-комедии «Счастливого дня смерти» (2017) и ее сиквеле. Это важно, потому что в «Affection» зритель, знакомый с ее предыдущим амплуа, изначально ожидает от героини определенного типа бойкости и находчивости — и фильм может как оправдать, так и обмануть эти ожидания.
- Жанровая двусмысленность: Зритель до определенного момента не знает, что именно он смотрит. Это может быть психологический триллер о похищении; может быть драма о женщине с реальной амнезией; может быть параноидальный хоррор; а может — семейная драма, завернутая в жанровую упаковку. Ребенок (Алиса) — ключ к этой загадке: если она «в доле», мы в фильме ужасов; если нет — мы в трагедии.
- Кто совершает зло и верит, что не делает ничего дурного: Это описание может относиться как к Брюсу (если он — похититель, убежденный, что спасает или возвращает жену к «правильной» жизни), так и к самой Элли (если окажется, что она не жертва, а агрессор). Сама конструкция этой фразы — дать ровно столько, чтобы заинтриговать, но не разрушить интригу. Это также отсылает зрителя к классической теме хоррор-триллеров: самые страшные злодеи — те, кто действует из убеждения, а не из корысти.