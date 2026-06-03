«Мыс страха» от Apple TV+ … это 10-часов паранойи

Хавьер Бардем и Эми Адамс в дикой, избыточной, но безупречной адаптации классического триллера.

Создатель сериала Ник Антоска превратил двухчасовой фильм Мартина Скорсезе в 10-часовую паранойю. И хотя сериал иногда злоупотребляет хронометражем, Хавьер Бардем ловит абсолютный кайф, выдавая мастер-класс по нагнетанию напряжения.

«Ты когда-нибудь смотрел по сторонам и задавался вопросом: а заслужили ли мы всё это?» — спрашивает женщина, стоя у бассейна своего огромного особняка рядом со своим мужем, таким же успешным адвокатом. «Нет», — отвечает он.

Добро пожаловать в новейшую экранную реинкарнацию жестокого психологического триллера Джона Д. Макдональда, изданного в 1957 году под названием «Палачи» и теперь уже в третий раз адаптированного для экранов как «Мыс страха» (Cape Fear).

История этой книги в кино богата. В 1962 году Дж. Ли Томпсон снял тревожный, хоть и слегка прилизанный фильм с Грегори Пеком и Робертом Митчемом. Затем, в 1991 году, Мартин Скорсезе выдал свой культовый ремейк, где Ник Нолти играл адвоката Сэма Боудена, а пугающий до дрожи Роберт Де Ниро — одержимого жаждой мести Макса Кэйди, который разрушал жизнь посадившего его юриста всеми мыслимыми способами. Фильм Скорсезе (права на который он выменял у Стивена Спилберга на «Список Шиндлера») был намеренно злобным шедевром — пожалуй, самым эстетически «избыточным» в карьере режиссера.

И вот на сцену выходят шоураннер Ник Антоска («Притворство») и стриминг Apple TV+, повышая ставки с помощью единственной формы избыточности, которую понимает американское телевидение в 2026 году: хронометража.

Новые правила игры

Новый «Мыс страха» — это 10-серийная адаптация, которая растягивает сюжет о мести (и контр-мести) на добрые четыре часа сверх того, что способно выдержать зрительское сочувствие. Однако создатели изящно переработали завязку, разделив роль этически сомнительного адвоката надвое.

Семнадцать лет назад Анна (Эми Адамс) была адвокатом защиты, представлявшим интересы Макса Кэйди (Хавьер Бардем) — ресторатора из Саванны, обвиненного в убийстве своей беременной жены. Обвинителем на том процессе выступал Том (Патрик Уилсон). В надежде на смягчение приговора Анна посоветовала Кэйди признать вину. План провалился — Макс получил пожизненное. А вскоре после суда Анна и прокурор Том поженились, что вызвало немало сплетен, ведь во время процесса Анна была беременна.

В наши дни на свет всплывают новые улики (самоубийство любовницы Кэйди, взявшей вину на себя), и Макс выходит на свободу. Медиа тут же превращают его в героя — невинно осужденного красавца с горой мускулов и татуировок. Лишь Анна и Том, живущие в роскошном, изолированном пузыре богатства вместе со своими детьми (гипер-искренней Натали в исполнении Лили Коллиас и вечно угрюмым Заком в исполнении Джо Андерса), понимают: у Макса есть скрытый мотив. В течение 17 лет у Кэйди было много времени на размышления, и он абсолютно уверен, что роман адвокатов начался еще до приговора. Спойлер: интуиция Боуденов не подводит.

Каталог современных страхов

Вскоре разрушение семьи Боуденов начинается. Сначала мягко: семья скунсов, утопленная в бассейне, жутковатые ночные срабатывания сигнализации. Но ставки быстро растут. Вплетенные в 10-часовой хронометраж, эти эпизоды пытаются нащупать каждую болевую точку современности. Новый «Мыс страха» бесшовно вплетает в сюжет возможности ИИ, феномен кэтфишинга, культуру отмены, популярность тру-крайм подкастов, нашу растущую дистанцию от реальности и одержимость микродозингом (которым балуется Том).

Оправдывает ли это растягивание сюжета? Отчасти. Иногда кажется, что сериал перегружен штампами «престижного ТВ», которые дают лишь иллюзию того, что этот «Мыс страха» о чем-то большем, чем просто о свихнувшемся зэке, терроризирующем двух в общем-то ужасных людей. Но как только сериал начинает провисать, он взрывается блестящим саспенсом. Режиссура здесь безупречна (пилот снял Мортен Тильдум, скопировавший эффект фото-негатива из фильма Скорсезе), а скримеры расставлены так грамотно, что вы будете подпрыгивать на диване. Сериал умело нагнетает паранойю: на заднем плане в кадре часто что-то скрывается, а звуковой дизайн кажется таким же хищным, как и сам главный злодей.

Бенефис Бардема

Сериал поднимает в стратосферу его каст. Хавьер Бардем выдает здесь перформанс, который наверняка станет эталонным воплощением роли Макса Кэйди. Он искренне обаятелен, убедителен, на мгновение даже вызывает сочувствие, а затем становится настолько пугающим, что на его фоне Де Ниро покажется Дэнни Де Вито. При этом Бардем умудряется не скатываться в пантомиму или абсурд. Он появляется в кадре дозированно — как акула в «Челюстях» (отсылка к которой здесь весьма прозрачна) — и работает как магнит, каждую секунду требуя к себе внимания зрителя.

Эми Адамс и Патрик Уилсон превосходны в ролях людей, чьи моральные компасы давно сбиты, а юная Лили Коллиас становится настоящим, естественным сердцем сериала. Радует и второстепенный состав, усыпанный ветеранами вроде Теда Левайна и Рона Перлмана, которые заходят в кадр, чтобы с аппетитом «пожевать декорации» и помочь растянуть сюжет.

«Мыс страха» со всей его избыточностью — это, несомненно, мастер-класс по удержанию зрителя на краю пропасти (Скорсезе и Спилберг числятся исполнительными продюсерами не просто для галочки). Это дикий аттракцион, который, возможно, лучше смотреть по одной серии в неделю, а не запоем. Да, история раздута. Но благодаря гнетущей атмосфере, выдающейся актерской игре и возвышенной бульварной жестокости, к финалу вы будете жаждать катарсиса всем своим существом.

Примечания:

Три «Мыса страха»: Роман Джона Д. Макдональда «Палачи» (The Executioners, 1957) был экранизирован трижды. В 1962 году Джей Ли Томпсон снял фильм с Грегори Пеком (Сэм Боуден) и Робертом Митчемом (Макс Кэйди). В 1991 году Мартин Скорсезе выпустил ремейк с Ником Нолти и Робертом Де Ниро. И вот теперь — десятисерийный сериал Ника Антоски. Примечательно, что в каждой новой версии сохраняется традиция приглашать актеров из предыдущих: у Скорсезе появились Митчем и Пек (в перевернутых ролях), а в сериале — свои камео-сюрпризы. «Де Ниро на его фоне выглядит Дэнни Де Вито»: Дэнни Де Вито — актер комического амплуа, известный в том числе миниатюрным ростом (147 см) и характерной внешностью. Сравнение, конечно, гиперболическое и провокационное: Де Ниро в версии Скорсезе был эталоном экранного злодейства, но Бардем настолько его превосходит, что даже великий Де Ниро на его фоне кажется почти безобидным. Микродозинг: Практика употребления микродоз психоактивных веществ (чаще всего — психоделиков вроде ЛСД или псилоцибина) для повышения продуктивности, креативности или эмоциональной устойчивости. В сериале Том Боуден практикует микродозинг, что для адвоката и так выглядит сомнительно, а уж в контексте сюжета о мести и паранойе и вовсе добавляет герою проблем с адекватностью восприятия. Кэтфишинг (catfishing): Создание фальшивой личности в интернете для обмана, seduction или манипуляции — обычно в романтических целях. В контексте «Мыса страха» этот феномен становится одним из инструментов психологического уничтожения семьи Боуденов. Проект «Невиновность» (Innocence Project): Реальная американская некоммерческая организация, основанная в 1992 году, которая занимается оправданием ошибочно осужденных с помощью ДНК-тестов и реформой уголовного правосудия. В сериале тема перекликается с сюжетной линией Кэйди, выходящего на свободу после появления новых доказательств. Южный центр правовой защиты бедноты (Southern Poverty Law Center, SPLC): Реальная правозащитная организация со штаб-квартирой в Алабаме, специализирующаяся на борьбе с группами ненависти, защите гражданских прав и прав бедноты. Анна работает в организации, которая борется за обездоленных, — и это вступает в кричащее противоречие с ее роскошным образом жизни. Приподнятая дешевка (elevated schlock): Schlock — дешевая, низкопробная продукция, обычно про бульварные сюжеты: месть, убийства, интриги. «Elevated» — приподнятая, облагороженная. Это уже почти жанровое обозначение, означающее материал, который по сути — чистый pulp (бульварщина), но исполненный с таким мастерством, актерским талантом и стилем, что поднимается на уровень выше своего низменного источника.

Десять часов для сюжета, который в версии Скорсезе уложился в два с небольшим и при этом оставил ощущение исчерпанности темы, — действительно вызов. Но возможно, при еженедельном просмотре, а не при запойном проглатывании всех серий подряд, сериал «зайдёт» на все 100. Смотрим с 5 июня на Apple TV+.