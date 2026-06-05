То, как Marvel обойдется с Доктором Думом — вопрос жизни и смерти для киновселенной. Никому не нужна бледная копия Тони Старка

Суперзлодей в капюшоне — это ученый, маг, монарх и маменькин сынок. Доктор Дум в исполнении Роберта Дауни-младшего должен быть всем этим и даже больше, излучая богатую историю, магию и раздутое до небес эго.

Главная проблема выстраивания следующего этапа супергеройской франшизы вокруг Доктора Дума заключается в том, что никто толком не знает: станет ли он для Marvel новым Дартом Вейдером, или останется тем нелепым чуваком из ужасных фильмов студии 20th Century Fox. Мы бы вообще не увидели Дума в грядущих «Мстителях: Судный день», если бы первоначальный грандиозный план Marvel на эпоху после Таноса не рухнул: Джонатана Мейджорса, игравшего Канга, со скандалом уволили из франшизы. И мы до сих пор не знаем, является ли последующий кастинг Роберта Дауни-младшего (бывшего Железного человека) на роль Дума гениальным ходом, который обретет смысл, когда мы увидим готовый фильм, или это просто очень дорогая «тревожная кнопка ностальгии».

Ставки здесь настолько высоки, что гик-сообщество жадно вгрызается в любую, даже самую мимолетную зацепку, пытаясь понять, какую именно версию Дума мы получим. Будет ли это яркий, каноничный диктатор Латверии прямиком из комиксов? Или Marvel воспользуется мультивселенскими костылями и выдаст нам нечто, что окажется просто «Тони Старком из Восточной Европы»?

Никто этого не знает. А ведь от успеха или провала этого супергеройского блокбастера вполне может зависеть будущее всей франшизы — вероятно, именно поэтому все так отчаянно хватаются за соломинки. На этой неделе появились теории о том, что кофейня в стиле Доктора Дума, открытая на недавнем лондонском поп-апе фестиваля SXSW, — это веский повод ожидать появления злодея в его классическом комиксном виде.

Не слишком ли мы накручиваем себя из-за пустяков? Вполне возможно. Но пытливые детективы в интернете уже пришли к выводу: раз в меню кофейни упоминаются Синтия (мать Дума), цыганский клан Зефиро (из которого он происходит) и латверийский диктатор король Владимир Фортунов (чей трон злодей в итоге захватывает), значит, Marvel планирует выдать нам полноценную, оперную историю происхождения Дума, а не какую-то пресную модернизированную версию. Тот факт, что братья Руссо лично появились там, чтобы разливать латте гостям, как минимум намекает: кто-то в Marvel скармливает нам эти пасхалки абсолютно сознательно.

Как при этом расценивать весьма расплывчатые комментарии режиссеров «Судного дня» на другой панели SXSW — вопрос отдельный.

— Одна из наших главных трудностей всегда заключалась в том, что есть вещи, которые мы обожаем в комиксах, и есть вещи, которые любят другие фанаты. Иногда это одно и то же, а иногда — совершенно разное, — рассуждал Джо Руссо. — Часто в фильме мы выражаем то, что больше всего любим в оригинале, но при этом привносим что-то абсолютно новое в сторителлинг. Мы считаем своей главной задачей не рассказывать вам ту историю, которую вы уже слышали. Мы никогда не переносим комиксы на экран слово в слово; мы всегда добавляем новый опыт, который еще не был написан.

Он добавил:

— Но я бы сказал, что Дум попадает в идеальную золотую середину. Он очень специфичен и уникален для оригинальной истории, которая развернется в этом фильме, но при этом сохраняет в себе все те потрясающие черты, за которые его так любят в комиксах.

Эта противоречивая картина отлично бьется с сообщениями о кадрах из недавнего трейлера, показанного на CinemaCon. Там мы увидели, что Дум в исполнении Дауни-младшего носит капюшон, маску, говорит голосом, не похожим на голос Железного человека, — но больше никаких подробностей раскрыто не было. Если эта новая версия закованного в броню деспота действительно следует канону, можно предположить, что вселенная, в которой мы впервые его встретили (в сцене после титров фильма «Фантастическая четверка: Первые шаги»), тяготеет к классическому сторителлингу Марвел эпохи Серебряного века.

Нам уже представили Мистера Фантастика, Сью Шторм и остальных в таком виде, будто они сошли прямо со страниц комиксов 1960-х годов — без того фирменного глянцевого лоска и бесконечных мета-шуточек, которыми щедро поливали поздние экранизации супергероики. Возможно, в том измерении существуют и другие старомодные версии персонажей Марвел в стиле рисунков Джека Кирби — хотя странно, что о них так ни разу и не упомянули в фильме.

Но, возможно, в этом и кроется суть. Дум — это не тот злодей, которого можно свести к аккуратным механизмам конвейерной франшизы. Вся его прелесть в том, что он не просто могущественный, умный, трагичный или тщеславный. Он всё это одновременно, наваленное друг на друга. Он — ученый и колдун, монарх и маменькин сынок. Именно это должен уловить «Судный день». Дум должен ощущаться колоссальным: это фигура, излучающая историю, политику, магию, архитектуру и грандиознейшее эго.

Главное опасение, конечно, заключается в том, что боссы Marvel посмотрят на весь этот великолепный абсурд и решат, что самый безопасный путь — сделать его чем-то уже знакомым и понятным. Но если Дум будет слишком тесно связан с Тони Старком, он рискует превратиться в очередного мужика в маске, толкающего уставшим людям в спандексе абстрактные монологи о правилах работы порталов.

А вот правильный Дум — великий, невозможный, мелодраматичный — может стать именно тем, что сейчас жизненно необходимо киновселенной MCU. После многих лет падающих сборов Marvel просто не вывезет еще одного взаимозаменяемого «главного гада». Студии нужен истинный тиран в железной маске, стоящий на балконе своего замка и абсолютно искренне убежденный в том, что единственная проблема этой вселенной заключается лишь в том, что ею до сих пор не правит он.

Примечания:

Тот самый парень из ужасных фильмов 20th Century Fox: До того как права на Фантастическую четверку и связанных персонажей вернулись к Marvel Studios после приобретения Disney компании Fox, на экраны вышли два фильма о Фантастической четверке (2005 и 2007 годов), а также перезапуск 2015 года. Во всех трех роль Доктора Дума исполнял Джулиан Макмэхон (в первых двух) и Тоби Кеббелл (в третьем). Ни одна из этих версий не была принята фанатами и критиками, а сам Дум из «великого злодея» был низведен до карикатурного персонажа. SXSW London: SXSW (South by Southwest) — крупнейший фестиваль музыки, кино и интерактивных технологий, который ежегодно проходит в Остине, штат Техас. В последние годы формат начали экспортировать: SXSW London — его лондонское ответвление, где студии, включая Marvel, устраивают промо-акции и поп-апы. Братья Руссо: Энтони и Джо Руссо — режиссеры, снявшие для Marvel одни из самых кассовых фильмов франшизы: «Первый мститель: Другая война», «Первый мститель: Противостояние», а также дилогию «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал». Их возвращение к франшизе для «Судного дня» — событие экстраординарное, и их присутствие на поп-ап-кофейне — знак высшей степени личной вовлеченности. CinemaCon: Крупнейшая ежегодная конвенция, на которой голливудские студии презентуют свои грядущие фильмы владельцам кинотеатров со всего мира. Именно там часто впервые показывают закрытые трейлеры, которые не публикуются в открытом доступе. Серебряный век Marvel (Silver Age): Период в истории комиксов, примерно с конца 1950-х до начала 1970-х, когда Marvel (тогда еще Timely Comics) под руководством Стэна Ли, Джека Кёрби и Стива Дитко создала большинство своих культовых персонажей — Человека-паука, Фантастическую четверку, Железного человека, Тора, Халка и Людей Икс. Доктор Дум дебютировал в Fantastic Four #5 (1962) и стал одним из главных злодеев всей линейки. Именно эту эстетику — яркую, нестыдящуюся своей театральности, полную монархической патетики — фанаты и хотят увидеть. Кёрбизский (Kirbyesque): Отсылка к Джеку Кёрби (1917–1994) — легендарному художнику комиксов, соавтору Фантастической четверки, Халка, Тора, Мстителей и Людей Икс. Кёрби разработал узнаваемый визуальный стиль — монументальные персонажи, космические задники, сложные технологические конструкции, ощущение эпического размаха во всем. «Kirbyesque» означает «напоминающий визуальный язык Джека Кёрби». Единственный способ сделать Дума правильно — сделать его кёрбизским.

Дополнительно:

Виктор фон Дум — пожалуй, самый многослойный злодей во вселенной Marvel. Его родители — цыганские целители; мать, Синтия, заключила сделку с демоном Мефисто, чтобы защитить свой народ, и была обречена на вечные муки. Отец умер, пытаясь спасти жену от преследования латверийских властей. Виктор вырос гением, выиграл стипендию в США, но его эксперимент по воскрешению матери взорвался — он обвинил в этом Рида Ричардса (Мистера Фантастика), с которым соперничал, и был изгнан. Вернувшись в Латверию, он сверг короля и стал монархом, одновременно практикуя науку и магию на таком уровне, что однажды даже спас вселенную.

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