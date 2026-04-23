«Через мой труп» — Джейсон Сигел и Самара Уивинг убивают друг друга в безумном триллере

Это вполне может стать квинтэссенцией фильмов SXSW

Комедия хаоса от Джормы Такконе — это гонзо-вариация на тему «Сцен из супружеской жизни», скрещённая с братьями Коэн и фильмами «Зловещие мертвецы». Иными словами… это весело!

SXSW, похоже, единственный кинофестиваль, где самые типичные фильмы не просто задают тренд — они сами по себе становятся жанром. Вот основные черты того, что принято считать классическим «фильмом SXSW». Он жестокий. Он смешной. Он агрессивный. Убийства и безумие в нём совершаются с вызывающей небрежностью. Это аттракцион действия, но с характером. Он умён в своей развращённости и насмешливо-ироничен в своём уме. Именно это и даёт ему тот самый «хип-фактор» — секретный соус SXSW.

В этом смысле «Через мой труп / Опасные отношения», премьера которого состоялась на SXSW сегодня вечером, должен войти в число самых «sxsw-овских» фильмов, что здесь показали. Картина начинается с простой предпосылки и мгновенно затягивает. Джейсон Сигел и Самара Уивинг играют Дэна и Лизу — супругов, которые друг друга уже на дух не переносят. Он — режиссёр, снявший когда-то один фильм, а теперь снимает всплывающую рекламу; она — актриса, чья карьера медленно угасает где-то на задворках Off-Broadway. Они приехали на выходные в домик в горах северного Нью-Йорка, который принадлежит ворчливому отцу Дэна (Пол Гилфойл). Обычный отдых… если бы не одно «но»: у каждого из них свой тайный план. Оба собираются убить друг друга.

Звучит цепко и даже немного на грани трюка (так оно и есть), но режиссёр Джорма Такконе (одна треть The Lonely Island, соавтор «Попстар: Никогда не останавливайся») первую часть картины выстраивает как очень точный и узнаваемый портрет гниющей супружеской жизни. Дэн, как и следовало ожидать, никудышный убийца — чем-то напоминает персонажа Уильяма Х. Мэйси в «Фарго». Не успевает он накинуть на Лизу хлороформ, как она бьёт его электрошокером. Он приходит в себя привязанным к стулу, а его подручный — мелкий придурок по имени Генри (Джейк Карран) — уже идёт к ней с молотком. Несчастная парочка оказывается лицом к лицу и наконец-то вываливает друг на друга всё, что копилось годами.

Эта часть фильма остроумна и почти правдоподобна. «Через мой труп» — ремейк норвежской картины 2021 года «Поездка» («The Trip»), и сценарий Ника Кохера и Брайана МакЭлхэни полон живых, узнаваемых деталей: тех самых триггеров, что накапливаются в браке. Вот Дэн — кулинарный фетишист, заказавший особый красный перец из Огайо. Вот он втайне считает, что Лиза — бездарная актриса. Вот она злится на его угасший творческий огонь, а он язвительно передразнивает её австралийский акцент. Некоторое время мы с удовольствием смотрим «Кто боится Вирджинии Вулф?», переделанную в неуклюжий дуэт потенциальных убийц.

Но это только закуска. В какой-то момент выстрелом из дробовика в потолок с чердака обрушиваются трое отморозков: двое сбежавших зэков — Пит (Тимоти Олифант) и Тодд (Кит Джардин) — и Аллегра (Джульетт Льюис), бывшая надзирательница, ставшая подружкой убийцы. И вот тут «Через мой труп» превращается в совсем другое кино. Теперь это кровавая игра в кошки-мышки самого экстремального толка — зрелище садистского выживания, сошедшего с ума, поставленное с логичной, почти садистской радостью. В подходе Такконе явно чувствуется дух братьев Коэн. Только кажется, что после сцены с измельчителем из «Фарго» он сказал: «А давайте просто продолжим в том же духе». Фильм постоянно возвращается назад во времени, переплетая backstory персонажей, и это добавляет ему игривой шипучести.

«Через мой труп» — не сверхъестественная фантазия, но по уровню безумия он вполне может соперничать с ранними «Зловещими мертвецами». Руки протыкают, ступни превращают в фарш, пальцы отрезают, тела насаживают на кол (в один момент, чтобы утихомирить Тодда, приходится использовать целую мясницкую колоду ножей), откусывают ухо и нос, лица разносит дробью, а тюремное изнасилование подаётся как салонная игра. Весело! И при этом… во всём происходящем есть какая-то странная спонтанная, хаотичная логика. Фильм держится на настоящих актёрских работах, которые превращают безумное насилие в нечто одновременно сенсационное и драматичное.

Поразительно, сколько нюансов Сигел и Уивинг умудряются впихнуть в этот блендер разврата и хаоса. Сигел делает Дэна горьким, проницательным ботаником, который явно не в своей тарелке, но очень хочет доказать, на что способен. Уивинг наделяет Лизу резкостью, за которой прячется настоящая боль. При правильном материале Самара Уивинг вполне может стать большой звездой. Двое злодеев выжимают из своих ролей максимум комедии, но при этом играют абсолютно серьёзно: Джардин делает Тодда старомодным мускулистым громилой в духе Дейва Батисты, но персонаж свято верит в свои одержимости (включая «Гарри Поттера»), и его габариты работают как комическая сила. Льюис превращает Аллегру в похотливую хулиганку, а Олифант в роли Пита — главного заводилы — демонстрирует изящную жестокость.

Насилие становится всё более гиперболичным (к моменту, когда отец Дэна влетает на спорткаре, мы уже в царстве безумного разрушения), но всё остаётся привязанным к браку Дэна и Лизы, которые теперь, конечно, объединяются по принципу «убиваем вместе — остаёмся вместе». Только ненависть между ними никуда не исчезает. «Через мой труп» на каком-то уровне — это гипержестокая видеоигра, но видеоигра, поставленная Хичкоком. Это развлекуха, радостная мясорубка, гонзо-«Сцены из супружеской жизни» и слэпстик-кошмар с расчленёнкой, который носит сердце на рукаве… вместе с парой других частей тела.

Дополнения и примечания

SXSW (South by Southwest) — ежегодное мероприятие, включающее в себя ряд музыкальных, кино- и медиафестивалей и конференций, проходящее в середине марта в США, в городе Остине, штат Техас. Фестиваль проводится с 1987 года. В последние годы продолжительность мероприятия составляет 10 дней.

— ежегодное мероприятие, включающее в себя ряд музыкальных, кино- и медиафестивалей и конференций, проходящее в середине марта в США, в городе Остине, штат Техас. Фестиваль проводится с 1987 года. В последние годы продолжительность мероприятия составляет 10 дней. Название. Оригинальное «Over Your Dead Body» — это игра на английской идиоме over my dead body («только через мой труп»). В российском прокате, вероятно, выйдет под названием «Опасные отношения».

Оригинальное «Over Your Dead Body» — это игра на английской идиоме over my dead body («только через мой труп»). В российском прокате, вероятно, выйдет под названием «Опасные отношения». Ремейк. Фильм — американский ремейк норвежской чёрной комедии 2021 года «Поездка» (The Trip) с Нуми Рапас и Акселем Хенни в главных ролях. Сюжет почти идентичный: пара на природе решает убить друг друга. Такконе взял основу и добавил ещё больше безумия и коэновского абсурда.

Фильм — американский ремейк норвежской чёрной комедии 2021 года «Поездка» (The Trip) с Нуми Рапас и Акселем Хенни в главных ролях. Сюжет почти идентичный: пара на природе решает убить друг друга. Такконе взял основу и добавил ещё больше безумия и коэновского абсурда. Джорма Такконе. Один из основателей The Lonely Island (те самые парни, что делали «I’m on a Boat» и фильм «Попстар»). Это его второй полнометражный режиссёрский проект после «Попстар: Никогда не останавливайся».

Один из основателей The Lonely Island (те самые парни, что делали «I'm on a Boat» и фильм «Попстар»). Это его второй полнометражный режиссёрский проект после «Попстар: Никогда не останавливайся». Актёрский состав. Джейсон Сигел — бывшая звезда «Как я встретил вашу маму», здесь играет очень точного «неудачника-интеллектуала». Самара Уивинг — австралийская актриса («Готовы или нет», «Крик 6»), у неё редкий дар сочетать красоту с бешеной энергией. Тимоти Олифант, Джульетт Льюис и Кит Джардин (бывший боец UFC) — все играют на максимуме, особенно Льюис, которая всегда отлично выглядит в роли оторвы.



