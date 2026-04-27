$217 млн за первые выходные — рекорды проката для байопиков побиты

Байопик о Майкле Джексоне, преодолев споры, нелестные отзывы и непростой производственный процесс, собрал $217 млн по всему миру, включая $97 млн в Северной Америке.

«Майкл» — высокобюджетный байопик о Майкле Джексоне — вопреки нелестным рецензиям и непростому производственному процессу стартовал с $97 млн в североамериканском прокате, внёсший лепту в его грандиозные $217 млн мировых сборов и побивший рекорд крупнейшего стартового уикенда для байопика за всю историю кино.

Фильм — в высшей степени авторизованная портретная зарисовка «короля поп-музыки», спродюсированная при участии наследственного фонда Джексона (Jackson estate), — собрал $120,4 млн на международном рынке и $97 млн на внутреннем, что в совокупности превзошло мировой стартовый уикенд «Оппенгеймера» ($180,4 млн в 2023 году) и «Богемской рапсодии» ($124 млн в 2018 году). Главную роль исполнил племянник Майкла — Джаафар Джексон.

На сегодняшний день фильм вышел в прокат в большинстве стран мира; заметным исключением остаётся Япония — страна с огромной фанатской базой Джексона, — где премьера запланирована на июнь.

Стартовые $97 млн в североамериканском прокате также побили рекорды, установленные предыдущими байопиками в этом регионе, включая «Оппенгеймер» ($82 млн, 2023), «Голос улиц» (Straight Outta Compton, $60,2 млн, 2015)] и «Богемскую рапсодию» ($51 млн, 2018).

Критики упрекали «Майкла» за замалчивание наиболее неудобных сторон жизни Джексона, однако зрительская аудитория оказалась куда более восторженной: на Rotten Tomatoes рейтинг критиков составляет 38% при зрительском рейтинге 97%. Ещё несколько недель назад прогнозы по североамериканскому стартовому уикенду «Майкла» составляли порядка $50 млн, затем были пересмотрены до $70 млн — но и эта цифра была значительно превзойдена.

— С самого начала все сигналы указывали на то, что подобное возможно, — заявил председатель совета директоров Lionsgate Адам Фогельсон в интервью Associated Press. — Мы наблюдали колоссальное вовлечение со стороны всех мыслимых сегментов аудитории, какие только можно выделить.

Даже на столь прибыльном рынке, как музыкальные байопики, «Майкл» стал дерзкой ставкой Lionsgate на фигуру, вокруг которой не утихают споры. Репутация Джексона, скончавшегося в 2009 году в возрасте 50 лет, неоднократно подрывалась обвинениями в сексуальном насилии над детьми. Джексон и его наследственный фонд всегда настаивали на его невиновности, хотя сам поп-звезда признавал, что пускал чужих детей спать в своей спальне[^5]. Единственный уголовный процесс по его делу завершился оправдательным вердиктом в 2005 году.

Ряд членов семьи Джексона выступил против фильма: его сестра Джанет Джексон не принимала участия в проекте и не появляется на экране, а дочь Майкла, Пэрис Джексон, назвала картину «страной фантазий» («fantasy land»).

Кроме того, производство фильма прошло нетипично непросто. После завершения съёмок продюсеры осознали, что допустили дорогостоящую ошибку. Третий акт был посвящён обвинениям Джордана Чандлера, которому на тот момент было 13 лет и которому Джексон выплатил $23 млн в рамках внесудебного соглашения 1994 года. Условия этого соглашения запрещали наследственному фонду Джексона когда-либо упоминать Чандлера в фильме.

Огромная часть фильма была вырезана, а досъёмки стоимостью до $50 млн были проведены за счёт наследственного фонда. Режиссёр Антуан Фукуа и сценарист Джон Логан переработали картину так, чтобы действие завершалось в 1988 году — до любых обвинений.

— Я возражал бы против представления о том, что мы, студия или создатели фильма, метались в панике, — заявил Фогельсон AP в воскресенье, охарактеризовав ситуацию как «уникальную и непростую» (a unique and challenging circumstance).

Впрочем, какими бы мрачными ни были перспективы «Майкла» на определённом этапе, фильм превратился в кассовый хит. Общая стоимость производства приблизилась к $200 млн. Для покрытия расходов Lionsgate продала права на международную дистрибуцию компании Universal. Продолжение находится в разработке. Третий фильм после этого, по словам Фогельсона, «не исключён».

Режиссёр Антуан Фукуа заявил, что хотел бы поставить продолжение, сказав:

— Я бы умер, если бы это сделал кто-то другой.

Вырезанный материал может быть использован повторно, поскольку съёмки зашли «довольно далеко», добавил Фукуа:

— Мы прошли через обвинения Джордана Чандлера, которые не смогли использовать. Мы зашли ещё дальше. Примерно на год или два вперёд (от 1995-го), когда всё повернулось против Майкла.

Планы по созданию «Майкла» были впервые announced в 2012 году, за три года до выхода «Покидая Неверленд» — документального фильма 2019 года о предполагаемом сексуальном насилии Джексона над детьми. Режиссёр «Покидая Неверленд» Дэн Рид недавно заявил:

— Меня в ужас приводит, в какой степени все готовы закрыть глаза на тот факт, что этот человек был, по сути, чудовищем.

«Богемская рапсодия» — байопик о группе Queen — по-прежнему остаётся самым кассовым музыкальным байопиком всех времён, собрав $910 млн в мировом прокате, тогда как «Оппенгеймер» удерживает рекорд среди байопиков в целом с $975 млн.

Примечания: