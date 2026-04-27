«Овцы детективы» — эксцентричная семейная комедия, полная обаяния

Хотя Хью Джекман возглавляет «человеческий» актёрский состав фильма Кайла Бальда о детективном расследовании в сельской глуши, картина принадлежит своим цифровым, но восхитительным овечьим персонажам, которым голоса подарили Джулия Луи-Дрейфус, Брайан Крэнстон и другие.

Нечто вроде анахронизма в эпоху многокрановых домохозяйств и фрагментированного просмотра, подлинный семейный фильм «для всех возрастов» получает умное, но не циничное возрождение в «Овцах детективах» (The Sheep Detectives). Будучи столь же странной заявкой на попадание в мультиплекс, какую мы видели за последние пару лет, первый игровой фильм от давнего режиссёра студии Illumination Кайла Бальда («Гадкий я 3», «Миньоны: Грювитация») — это лохматый гибрид фильма о существах и детективного расследования, который — за вычетом динамичного антропоморфного миростроительства «Зверополиса» — черпает немалую долю своего обаяния и остроумия именно из откровенной несовместимости этих жанров.

Здесь овцы не могут раскрывать преступления — до тех пор, пока человеческая некомпетентность не вынуждает их встать на место людей; хотя границы животного интеллекта ради фантазии и сдвинуты, они остаются пронзительным фактором повествования. «Овцы детективы» не покажутся столь уж «ниоткуда взявшимися» для тех многочисленных взрослых читателей, которые 20 лет назад сделали неожиданным глобальным бестселлером уютный детективный роман немецкой писательницы Леони Сванн «Три мешка шерсти» (Three Bags Full). Едко-комический и при этом каким-то чудом не чрезмерно причудливый, её рассказ о разношёрстном стаде в сельской Ирландии, размышляющем о чудовищной смерти своего пастуха, был откровенно кинематографичен, но не столь откровенно коммерческий: то, что легко проглатывается на странице, на экране потенциально сложнее укротить.

Сценарист Крейг Мазин находит способ, однако, — умно адаптировав историю Сванн для более юной аудитории, удалив наиболее жесткие эксцентризмы текста, но сохранив всемогущий любопытный дух завязки. Чередуя мягкий сказочный тон в «овечьих» сценах с бодрым юмором в стиле британских ситкомов при каждом переключении на человеческие дела, фильм в итоге приближается к тому пределу, на который вообще способна любая экранизация, — быть всем для всех тварей больших и малых. Ближайшая аналогия здесь — первые два «Паддингтона», и это касается также безупречных CGI-эффектов существ от студии Framestore: некоторые эпизоды «Овец детективов» пролетят мимо детей, зато пощекочут их родителей, но солнечное дружелюбие предприятия должно удержать всех на одной стороне.

Хотя маркетинг фильма выстроил его вокруг Хью Джекмана в роли обожающего своих овец фермера Джорджа Харди, он скорее выполняет функцию узнаваемого проводника зрителя в более странные процессы. В самом начале его бодрый закадровый голос помещает нас в шоколадно-коробочную полосу холмистой английской сельской местности и представляет нам настоящую звёздную команду — его верное стадо овец самых разных размеров, мастей и темпераментов, каждая из которых — изящнейшее цифровое создание, безукоризненно воссозданное вплоть до последнего свалявшегося клочка шерсти.

Если уж на то пошло, они почти чересчур совершенны — им не хватает того органически-тактильного качества, которым обладали аниматронные создания, населявшие «Бейб», — ещё один очевидный ориентир фильма. Однако, оживлённые звёздным актёрским составом, они обладают более чем достаточной индивидуальностью, чтобы это компенсировать. Орехово-коричневая шетландская овца Лили (Джулия Луи-Дрейфус) — предводительница стада, всеми уважаемая за свой выше среднего интеллект: планка не так высока, если в группе также состоят ветреная белоснежная примадонна Облачко (Реджина Кинг) и неугомонные бараны-близнецы Реджи и Ронни (оба — Бретт Голдштейн).

Лили первой разгадывает детективные истории, которые Джордж читает им каждый вечер на поле, но в остальном ум не слишком ценится в тихой жизни жвачки и дрёмы. Любая нежелательная мысль или неприятный опыт мгновенно стирается у овец их намеренно короткой памятью — и только заслуженный меринос Моппл (Крис О’Дауд) не способен разделить это коллективное безупречное сознание, неся знания, которые его соплеменники беззаботно сбросили с себя. Его и Лили способности наконец оказываются востребованы, когда они находят своего хозяина мёртвым при загадочных обстоятельствах на своём поле. Когда неуклюжий деревенский полицейский Дерри (обаятельный Николас Браун) отвергает любое подозрение в несчастном случае, несмотря на подавляющие доказательства обратного, овцам не остаётся ничего, кроме как доказать обратное — не имея возможности общаться со своими человеческими визави иначе, чем в стиле Лесси — намёками и указыванием.

Сценарий Мазина наиболее хромает, когда действие переносится в деревню. Сменяющий друг друга в стиле «Убийств в Мидсомере» каскад представлений персонажей, мотиваций и ложных улик кажется несколько тягомотным по сравнению с более искристой животной болтовнёй наверху на холме, хотя комичного здесь предостаточно: не ведающий ни о чём Дерри всё больше тупеет от осознания того, что овечьи расследования ведут его собственное, а Эмма Томпсон привносит колкий шик в свою слишком короткую роль бесстрастной адвокатессы Джорджа. Когда же овцам позволяют командовать парадом, фильм сияет: их обаятельная наперсточная сыщицкая работа перемежается подсюжетами, привносящими ноту нежной печали в весёлую возню, — и связанными с двумя изгоями стада: грубоватым одиноким волком в овечьей шкуре Себастьяном (Брайан Крэнстон) и безымянным зимним ягнёнком (самый обворожительный козырь команды VFX), отвергнутым за свой несезонный происхождение.

Создатели фильма облегчили и осветлили свой первообраз до детского уровня — даже английская сельская местность, сияюще снятая оператором Джорджем Стилом, ещё никогда не выглядела такой малопасмурной. И всё же за глупостью скрывается мудрость: история ненавязчиво утверждает необходимость переживания горя, осознанности и понимания собственной смертности — даже в жизни, свободной от бремени взрослых человеческих забот. Это больше, чем можно было бы ожидать от фильма под названием «Овцы детективы» — настолько, насколько вообще можно знать, чего ожидать от фильма под таким названием — редкое семейное развлечение, счастливое в своём нежелании идти за стадом.

