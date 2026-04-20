Батрак

Цикл «Зона Лимбо», рассказ третий

Щелчок. Это не сталь ударила по стали, это сама судьба переломилась в суставе, и кость вошла в кость без смазки.

Не грохот. Не взрыв. Не выстрел. Щелчок — как щёлкает замок, когда его закрывают. Щелчок, после которого знаешь: дверь не откроется. Никогда.

Тело в проёме лежало так нарочито, так театрально, что казалось, из его ран должна течь не кровь, а типографская краска. Рука вытянута вперёд — пальцы сжаты в кулак, будто человек пытался ухватиться за воздух, за мгновение, которое было до щелчка. Форма — польская. Настоящая. Человек — нет. Человек был из тюрьмы, и форму на него надели шесть часов назад, и теперь он лежал и не двигался, и из-под воротника, там, где была шея, текло что-то тёплое и тёмное, и это что-то было единственной честной вещью в здании радиостанции Гляйвиц.

Казимир смотрел на его ногти. Чистые, короткие, они светились в полутьме, как маленькие надгробия над несостоявшейся жизнью. Рука рабочего. Рука человека, который месил тесто, чинил забор, держал ребёнка. Рука, которую он не знал и не узнает. Рука, которая теперь была экспонатом, доказательством, реквизитом в спектакле, который он играл — нет, не играл, — исполнял.

— Быстрее, — сказал Мюллер за спиной.

Голос — ровный, как ровна линейка. Как ровна колонка цифр. Как ровен край ножа. Он знал этот голос. Он слышал его раньше — не здесь, не в Гляйвице, а раньше, раньше, раньше, в том промежутке между «было» и «стало», в котором человек перестаёт быть собой и становится инструментом. Отвёрткой. Стволом. Пальцем, нажимающим на спуск.

Он оторвал взгляд от руки и пошёл внутрь.

Радиостанция Гляйвиц. 31 августа 1939 года. Десять вечера. Он был здесь не как поляк — хотя он был поляком, родился в Познани, вырос на улице, где говорили по-польски, учился в школе, где висел портрет Пилсудского, ходил в костёл, где молились по-польски. Он был здесь не как офицер — хотя он был офицером, присягал, верил, думал, что форма это — честь, а честь — это нечто, что нельзя продать. Он был здесь как рука. Как голос. Как функция.

Функция выполнялась.

Три тела уже лежали в разных точках здания. Мюллер называл их «контейнерами» — без иронии, без отвращения, с тем спокойствием, с каким называют вещи по имени: стул, стол, контейнер. Один у входа. Второй в коридоре. Третий у лестницы. Они были одеты в польскую форму. У них были польские документы. У них были руки с коротко остриженными ногтями. У них были тела, которые когда-то ходили, дышали, ели капусту и спали под одним одеялом с кем-то.

Он стоял у микрофона.

Лампа — тусклая, жёлтая — горела на столе. Микрофон — чёрный, круглый — стоял в центре стола, как стоит чаша в центре алтаря. Он смотрел на микрофон. Микрофон смотрел на него. Между ними — ничто. Провод, тянущийся к передатчику. Волна, уходящая в эфир. Голос, который будет слышать весь мир — или никто, — потому что мир и никто — это одно и то же, когда голос ложь.

— Sprechen Sie, — шепнул Мюллер.

Он наклонился. Губы коснулись сетки. Сетка — холодная, металлическая — оставила на губах вкус железа. Вкус монеты. Вкус крови. Вкус того, что он сейчас скажет, и что будет стоить — ему, им, всем, — и он это знал, и знание не остановило, потому что знание никогда не останавливает, знание — это просто свет, который освещает путь к пропасти, но не закрывает её.

— Tu mówi polskie radio…

Голос его. Настоящий. Польский. Без акцента. Голос человека, родившегося в Познани, выросшего на улице, где дети играли в мяч и матери звали их домой на ужин, и звали по-польски, и на ужин был борщ, и борщ был — красным, как красна была земля, и эта земля была его.

Микрофон был черным соском железной матери, кормящей мир ядом. Казимир прижался к нему губами, и сталь была солёной. И когда он сказал: «Tu mówi…» — почувствовал, как с этим польским словом из него вытекает его собственная детская комната, запах обеда, мамин голос и Познань, засыпанная каштанами. Он не просто читал текст — он выплёвывал свои внутренности в эфир, превращаясь в пустую оболочку, в батрака пустоты.

«Внимание! Здесь Гляйвиц! Радиостанция в польских руках!»

Каждое слово — камень. Каждый камень — в фундамент. В фундамент мясорубки. Он не стрелял — нет, он стрелял, он застрелил четвёртого контейнера, — но стрелять было проще. Стрелять — это щелчок. А вот говорить — это было хуже. Потому что стрелять — значит убить одного. А говорить — значит убить всех, кто будет убит после, потому что твой голос — оправдание, твой голос — повод, твой голос — указ, написанный не чернилами, а воздухом, вошедшим в микрофон и вышедшим из динамика, и в этом воздухе — твоя подпись, твоя присяга, твоя родина, проданная за тридцать сребреников и немецкий паспорт.

Он закончил.

Лампа горела.

Микрофон молчал.

Мюллер сказал: «Хорошо». И больше ничего. Потому что «хорошо» — это всё, что нужно сказать инструменту после работы.

Он вышел.

Ночь — августовская, тёплая, — стояла над Гляйвицем, и в воздухе висел запах травы — сладкий, густой, почти навязчивый, — запах, который стоит в конце лета, когда трава уже решила умереть, но ещё не умерла, и потому пахнет — сильно, отчаянно, как пахнут цветы, которые несут на кладбище.

Он шёл по тротуару.

И чувствовал, как что-то внутри ломается.

Не резко. Не так, как ломается кость — с хрустом, с болью, с криком. Тише. Глубже. Как ломается фундамент — без звука, без трещин, просто здание однажды проседает на миллиметр, и этот миллиметр — точка невозврата, и здание не знает, что оно просело, потому что здания не знают ничего, и он — уже был зданием, и фундамент — уже треснул, и трещина пошла вниз, в темноту, в ту часть, которая ниже земли, ниже корней, ниже всего, и он шёл по тротуару и слушал эту тишину — внутреннюю, глубокую, непроговоренную тишину человека, который перестал быть поляком и не стал никем.

Он больше не произнёс ни слова.

Совсем.

…

Канава. Придорожная. Грязная. Он лежал в ней — три дня? неделю? — не считал. Считать — это когда есть зачем. А зачем — не было.

Старик нашёл его утром. Приволок на ферму — за ноги, головой вниз, как волокут мешок, как приволакивают утопленника, чтобы высушить и посмотреть, не осталось ли в карманах чего-то ценного.

Приволок. Положил на лавку. Дал воды. Он выпил. Не съел. Лежал и смотрел в потолок — деревянный, тёмный, с трещиной, которая шла от стены до стены, как шла граница, которую он перешёл, и перешёл, и перешёл, и теперь не знал, где граница, а где он.

— Кто ты? — спросил старик.

Молчание.

— Поляк?

Молчание.

— Немец?

Молчание.

— Русский?

Молчание.

Старик посмотрел на него — долго, внимательно, с тем крестьянским взглядом, который не нуждается в ответе, потому что ответ — в почве, в погоде, в коровьей лепёшке, в направлении ветра, в запахе дождя. Старик прочитал его — не по словам, по молчанию. По тому, как молчание лежало на нём — тяжёлое, влажное, как мокрое одеяло. По тому, как руки лежали — вдоль тела, не сжатые, не раскрытые, — руки человека, который перестал хватать и перестал отпускать. Руки мертвеца, который ходит.

— Ладно, — сказал старик. — Оставайся. Только работай. Разговаривать не надо. И так хватает.

Он остался.

Наутро обнаружил, что не может говорить. Не «не хочет» — не может. Горло было закрыто, как закрываются ворота после похорон — не с грохотом, а с тем особенным щелчком, после которого знаешь: больше никто не войдёт. Он пытался — шевелил губами, открывал рот, выталкивал воздух, — но звука не было. Только дыхание. Только тишина. Та самая тишина, которой он искал всю жизнь — и нашёл. В Гляйвице. В канаве. На ферме.

Старик — Ярема — не заметил. Или заметил. Не важно.

Он учил ферму.

Учил колодец — как опускать ведро, как вытягивать верёвку, как пить воду, которая пахла железом и глубиной, глубиной, в которой нет ни дна, ни отражения. Учил сарай — как вилы входили в сено, как сено поднималось, как летело, тяжёлое, золотистое, — нет, не золотистое, серое, тусклое, — но в лучах заката иногда казалось золотым, и это казалось — обманом, обманом зрения, обманом мозга, который не выдержал пустоты и начал фабриковать — красоту, цвет, золото.

Учил горницу — как накрыт стол, как расставлены тарелки, как стоят стопки— три, на двоих, потому что третья — для кого?

Он никогда не спрашивал. Не потому что не хотел. Потому что знал ответ. Третья — для того, кто был. Для жены Яремы. Для сыновей. Для кого-то, кто сидел за этим столом и пил горилку, и теперь — не сидит. Для пустого стула. Для пустоты, которая есть не отсутствие, а присутствие — сильное, давящее, неоспоримое присутствие того, кого нет.

Он учил пустоту.

Учил, как спать на сеновале — между мышей и пауков, под дождём, который стучал по крыше всю ночь, и сено отсыревало, становилось тяжёлым, тёмным, как волосы после дождя. Учил, как вставать до рассвета — в темноте, в холоде, в тишине, в которой слышно, как сено дышит. Учил, как есть молча — за столом, рядом с Яремой, и молчание между ними было таким плотным, что его можно было резать, резать ножом, как режут сало, — толстыми, почти непристойно толстыми ломтями, белыми с розовым, розовыми с белым.

Он учил молчание…

А потом приехали они.

…

Он увидел машину из сарая.

Стоял на сеновале, работал — вилы входили в сено, поднимали, сено летело, — и вдруг, сквозь щель между досками, увидел: «Кюбельваген». Серый. Пыльный. С пробоиной в брезенте.

Он замер.

Три человека. В форме. В чёрной. Один старший.

Чёрная.

Он узнал офицера мгновенно — не по знакам различия, не по петлицам, не по мёртвой голове на фуражке. По посадке. По тому, как старший сидел — выпрямившись, чуть наклонив голову, как наклоняется голова человека, который привык, что ему подчиняются. Привык — так, как привыкают к дыханию: не замечая, не думая, просто — дыша.

Он видел таких раньше.

В Гляйвице. В коридоре. В том здании, название которого он сжёг из памяти, но запах — нет: запах мела, машинного масла, пота, и под потом — запах приказа, тот особенный, сладковатый, едкий запах, который выделяет кожа человека, уверенного в своей правоте.

Он спустился.

Перешёл двор. Встал в дверном проёме горницы.

Чёрный сидел за столом. Чёрная форма, офицерские перчатки, снятые и лежащие рядом с тарелкой, аккуратно, персты к перстам, как лежат руки человека, который привык, что всё — на месте. Лицо — строгое, худое, с линией челюсти, которая не уступает. Лоб — знающий, с морщинками.

Офицер посмотрел на него.

И он посмотрел на офицера.

И в этом взгляде — коротком, секундном, — что-то мелькнуло. Не узнавание лица. Не узнавание знаков различия. Узнавание пустоты. Той же самой пустоты, которая была вместо имени. Той же самой тишины, которая заполняла горло. Той же самой функции. Они оба были функциями. Он — функцией Мюллера. Тот — функцией Рейха. Оба — винтиками. Оба — руки, выполняющие приказ. Оба — голоса, читающие текст. Оба — пальцы, нажимающие на спуск.

Офицер смотрел и видел. Или видел. Не его. Себя. В нём. Своё отражение — в чужом лице. И он видел — в офицере — себя. Таким, каким был — до выстрела. До щелчка. До той ночи, когда замок захлопнулся.

Он отвернулся. Вернулся к вилам.

Вилы стояли у стены. Стальные. Трёхзубые. Он взял их. Чугунный черенок — холодный, шершавый — лёг в ладонь, как ложится в ладонь рукоять пистолета: знакомо, точно, как ложится ключ в замочную скважину.

Он вернулся к сену.

Работал.

Слышал — через стену, через тишину, через молчание, которое лежало между ним и миром, как лежит прокладка между двумя половинками двигателя: голос Яремы — низкий, ржавый. Голос офицера — сухой, ровный. Голос шофёра — тихий. Они говорили про войну, про отступление, про дороги, про бензин. Они говорили — как говорят машины: производя смысл, не вкладывая в него ничего, кроме топлива.

А потом — горилка.

Четыре стопки.

На троих.

Он стоял в коридоре, за дверью, и смотрел — сквозь щель — на четвёртую стопку. Полную. Стоящую перед пустым стулом. И офицер — смотрел на неё. И офицер — видел. То же самое, что видел он: пустоту, которая наполнена. Отсутствие, которое присутствует. Стул, на котором никто не сидит, — и стопка, которую никто не пьёт.

И радио.

Голос — женский — из ниоткуда. Испанский? Ладино? Язык, которого он не знал. Песня, которую он не слышал. Мелодия — медленная, тягучая, надломленная, — мелодия, которая несла в себе горе, чистое, дистиллированное, горе, из которого выпарили всё — имена, даты, обстоятельства, — и осталось только то, от чего сжимается что-то внутри, что-то, у чего нет названия, потому что анатомия не знает органа, который болит от чужого пения.

Это пела сама смерть, примеряя на себя женское платье. А он слушал.

И ему показалось — на одно мгновение, на одну долю секунды, в которую помещается только чистый, абсолютный, хирургический ужас — что поют по нему. Не для него. Не рядом с ним. По нему. Как поют надгробную — по мёртвому. Как поют реквием — по грешнику. Как поют — по тому, кто стоит в коридоре, во тьме, с вилами в руках, и слушает, и не может уйти, потому что голос — вязнет, как вязнет игла в ткани, стежок за стежком, и каждый стежок — пришивает его к полу, к стене, к этой секунде, к этому мгновению, в котором он наконец слышит.

Llorando. Por tu amor…

Песня оборвалась.

Тишина.

Шум радио.

Он стоял.

Горилка стояла. Четыре стопки. Одна — полная. Пустой стул.

…

Он встал раньше, чем обычно. Раньше, чем Ярема. Раньше, чем петух. Раньше, чем свет.

Взял вилы. Пошёл к сараю.

Утро было серым. Туман лежал над полем — белый, густой, неподвижный. Туман, в котором не было ничего — ни дороги, ни деревьев, ни фермы, ни его самого. Только белое. Только пустота. Только вилы в руках и сено перед глазами.

Он работал.

Вилы входили в сено. Сено поднималась. Сено летело.

Он думал.

Нет. Не думал. Считал. Как считал в Гляйвице. Как считал в канаве. Как считал — всю жизнь, с тех пор, как понял, что счёт — это единственное, что не предаёт.

Одно тело — офицер СС. Спит в горнице, на лавке, под шинелью. Голова набок. Дыхание ровное. Вилы — в грудь. Бесшумно.

Второе — сержант. У рации. Спит в машине, опершись на дверцу. Вилы — в спину. Между рёбер.

Третий — шофёр. Рядом с сержантом. Потом.

Три тела. И старик. Ярема. Что с ним? Он не знает. Он спит. Утром встанет. Найдёт три трупа. Привыкнет.

Он считал и считал, и цифры сходились, и колонки были ровными, и расчёт был точным: три тела, три удара, три минуты, одни вилы, и потом — дорога, на восток, красные, прощение или нет, неважно, — и в какой-то момент — между третьим и четвёртым вдохом, между двумя ударами сердца, между одним стежком и другим он понял, что не сделает этого.

Не потому что не может.

Не потому что боится.

Потому что — зачем?

Они бегут. Рейх рухнул. Русские идут. Форма — саван. Машина — гроб. Все дороги ведут в одну Зону. В «серую зону». В то же пространство — между. Между живыми и мёртвыми. Между теми, кого убил, и теми, кого не убил. Между именем, которое потерял, и именем, которое носишь.

Они такие же.

Нет. Не такие. Хуже. Лучше. Неважно. Они — часть той же машины. Он — часть той же машины. Машина жуёт. Машина выплёвывает. Машина не знает языков. Машина не знает имён. Машина знает только функции: спусковой крючок, прицел, микрофон, руль, вилы.

Он стоял.

И вилы стояли.

А сено ждало.

И вдруг она стало золотым.

Не так, как бывает золотой солома в лучах заката — тёплым, медовым, живым. Это золото было другим. Ослепительным. Кислотным. Нестерпимым. Каждая соломинка горела. Маленьким, точным, внутренним огнём — огнём, который не греет, а слепит. Сено летело по воздуху, и воздух — горел, и он стоял в этом огне, и вилы в его руках были золотыми, и руки были золотыми, и он — был золотым.

Он знал, что это ненастоящее.

Он знал, что это его мозг. Его уставший, израненный, выжженный мозг, недели молчания, недели тишины. И вот золотое сено. Золотой воздух. Золотой он.

И в золоте лицо.

Его. Своё.

Таким, каким было до. До выстрела. До щелчка. До Гляйвице. До той ночи, когда он перестал быть тем, кем был, и стал никем. Молодой офицер — двадцать пять? двадцать семь? — в форме, которая ещё пахнет портновской мастерской, в сапогах, которые ещё не натёрли мозолей. Стоит на площади. Слушает гимн. Верит. Верит, что форма — это честь. Верит, что приказ — это закон. Верит, что есть разница между «я стрелял» и «они велели мне стрелять».

Он видел себя.

И офицер СС стоял за его спиной. Нет — не за спиной. Рядом. Рядом — в золотом свете, рядом — в этой галлюцинации, в этом бреду, в этом — узнавании. Два человека, два зеркала, два отражения — одно в другом. И оба пустые. И оба — золотые. И оба — в нигде.

Свет померк, золото исчезло.

Он стоял у сарая. В грязной рубахе. С вилами в руках. Сено — серое. Воздух — мутный. Туман — белый. Всё как было. Всё как всегда.

Офицер стоял у машины и смотрел на него. Чёрная форма. Чёрные перчатки. Чёрные глаза, в которых он видел себя.

Офицер моргнул. Сел в машину.

Мотор завёлся. Машина уехала.

…

Он вошёл в горницу. Ярема стоял у стола. Четыре стопки. Все — пустые. Офицер — допил. Сержант — допил. Шофёр — допил. Четвёртая — пустая…

Старик посмотрел на него. На вилы. На лицо.

— Они уехали, — сказал он. Тихо. Так, как говорит человек, который знает, что тот и так знает. — Ты не убил их.

Не вопрос. Утверждение. Факт. Как факт — дождь. Как факт — зима. Как факт — пустая стопка и пустой стул.

— Ты мог, — добавил Ярема. — Но не убил.

Тот молчал.

Старик взял горилку. Налил — в две стопки. Одну — себе. Другую — перед тем местом, где стоял батрак. Не перед стулом. Просто перед ним. Стопка на столе. Рядом с пустыми. Рядом с пустотой.

— Все мы теперь в одном лимбе, — сказал Ярема.

Голос — низкий, ржавый, не смазанный разговорами. Голос колодезного журавля. Голос земли.

Тот взял стопку. Горилка — мутная, жёлтая, горькая. Он знал, что горечь не от горилки. Горечь — от золота, которое было и исчезло. Горечь — от лица, которое было его, а стало ничьим. Горечь — от вил, которые были в руках, и не вошли ни в кого.

Выпил.

Поставил.

Ярема смотрел. Стариковский взгляд — тот самый, придорожный, канавный, — взгляд, который читает не по словам, а по молчанию. По тому, как молчание стоит — тяжёлое, влажное, непроговоренное.

— Ты останешься? — спросил он.

Тот стоял в дверном проёме. Утро за спиной. Холодное, росное, с той хрустальной резкостью, которая бывает в конце сентября, когда лето — умерло, но осень ещё не решила, какой быть. За спиной — горница, стол, четыре стопки, старик. Перед ним — двор, сарай, яблоня, дорога. Дорога на восток. На запад. В Зону. В «серую зону». В никуда.

Он кивнул.

Он остался.

Потому что некуда. Потому что все дороги — в никуда. Потому что он такой же. Как все.

Ярема взял стопку — четвёртую, ту, которая стояла перед пустым стулом, — и убрал в шкаф. Закрыл дверцу. Щёлкнул замком.

Четвёртой больше не было.

Осталось три. Его. Яремина. И пустая.

Он посмотрел на неё.

— Казимир, — сказал Ярема.

Он замер.

Старик никогда не называл его по имени. Никогда. Он был батрак. Немой. Человек без имени. Человек, пришедший из канавы. Человек, который работал, ел, спал — и молчал. И старик — молчал. И молчание между ними было — договором, прокладкой, той тишиной, которая стоит между двумя стенами и не пропускает ни звука, ни света, ни правды.

— Казимир, — повторил Ярема, и в его голосе — в том низком, ржавом, не смазанном голосе было что-то, чего раньше не было. Не прощение. Не осуждение. Что-то третье. Что-то, для чего нет слова: признание? смирение? принятие? Всё это вместе. Всё это — в одном имени.

Казимир.

Старое польское имя. Имя, которое он сжёг — вместе с формой, вместе с погонами, вместе с орлом на фуражке, вместе с присягой, вместе с микрофоном, вместе с выстрелом. Имя, которое он похоронил. В тишине. В молчании. В канаве.

И теперь старик достал его. Из канавы. Из тишины. Из молчания. Просто назвал. Как называют вещь, которая валялась и которую подобрали. Как называют ребёнка, который потерялся и которого нашли.

— Казимир, — сказал Ярема в третий раз. — Садись. Пей.

Он сел.

Старик тоже сел.

Они пили.

Горилка — мутная, жёлтая, горькая. Та же, что и вчера. Та же, что и завтра. Та же, что и всегда. Горилка, которую режут — как режут сало, как режут время, как режут жизнь — толстыми, почти непристойно толстыми ломтями, белыми с розовым, розовыми с белым.

Между ними стол. На столе — три стопки. Его. Яремина. И пустая. Четвёртая в шкафу. Замок защёлкнут — четвёртой больше нет.

Но пустая осталась.

Она стояла на столе между двумя полными — и была полнее, чем обе, потому что пустота — вмещает больше, чем любое содержание. Вмещает всех. Жену Яремы. Сыновей. Поляков, которых продали. Немцев, которые купили. Русских, которые идут. Тех, кого он застрелил в Гляйвице. Тех, кого не убил — здесь, сегодня, утром, на сеновале, с вилами в руках, в золотом свете, которого не было.

Он смотрел на пустую стопку.

И стопка смотрела на него.

И между ними было всё.