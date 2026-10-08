Исследователи нашли «средиземноморскую диету севера»: она снижает риск смерти

О средиземноморской диете слышали почти все. Но у нее есть северный аналог, основанный на продуктах Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии и Швеции. Новое исследование добавляет весомый аргумент в пользу того, что здоровое северное питание способно снизить риск смерти от любых причин.

Что такое нордическая диета

Ее иногда называют «средиземноморской диетой севера». Принципы схожи: ставка на растительную пищу, рыбу, цельные злаки и полезные жиры. Но есть и отличия, продиктованные климатом. Вместо оливкового масла используется рапсовое. Вместо пшеницы и риса — овес и рожь. Вместо апельсинов и бананов — яблоки, груши и ягоды, в том числе брусника и черника . Жирная рыба — лосось, сельдь, скумбрия — остается главным источником белка, заменяя красное мясо. В рационе также присутствуют корнеплоды, капуста, бобовые и орехи.

Что показало новое исследование

Датские ученые использовали данные о здоровье более 64 тысяч людей среднего и пожилого возраста в Швеции. С помощью статистического моделирования они имитировали долгосрочное рандомизированное исследование, сравнивающее разные типы питания.

Результаты показали: строгое соблюдение здоровой северной диеты было связано с на 4 процента более низким риском смерти от любой причины в течение 24 лет по сравнению с общими рекомендациями по здоровью. По сравнению с отсутствием диетического вмешательства риск смертности оказался ниже на 6 процентов.

Эти выводы согласуются с систематическим обзором 2025 года. Метаанализ 32 проспективных когортных исследований и 15 рандомизированных испытаний показал: у людей с высокой приверженностью северной диете риск общей смертности был ниже на 22 процента, смертности от сердечно-сосудистых заболеваний — на 16 процентов, от рака — на 14 процентов. Риск развития диабета второго типа снижался на 12 процентов, сердечно-сосудистых заболеваний — на 8 процентов, инсульта — на 12 процентов.

Что еще известно о пользе

Рандомизированное исследование среди шведских взрослых с преддиабетом или диабетом второго типа дало конкретные цифры. Участники, соблюдавшие здоровую северную диету, снизили содержание жира в печени более чем на 20 процентов. Более половины из них достигли ремиссии жировой болезни печени. Улучшился и контроль уровня глюкозы в крови.

Другое исследование, изучавшее связь северной диеты с неалкогольной жировой болезнью печени, показало: у людей с высокой приверженностью этому типу питания риск развития заболевания был на 58 процентов ниже.

Кому может подойти особенно хорошо

Исследование выявило подгруппу, которая, возможно, получает от северной диеты больше пользы. В нее вошли люди старше 65 лет с гипертонией и диабетом, а также женщины. Те, кто занимался спортом не менее двух часов в неделю и потреблял меньше алкоголя, были представлены в этой группе меньше . Однако эти нюансы еще требуют подтверждения в будущих клинических испытаниях.

Почему это может быть удобнее для северян

Для жителей Северной Европы, включая Великобританию, такой способ питания может оказаться проще для соблюдения, чем средиземноморский. Многие ингредиенты уже выращиваются локально и знакомы. Кроме того, поскольку диета опирается на продукты, произведенные поблизости, она поддерживает местное производство и потенциально снижает нагрузку на климат.

Ограничения

Новое датское исследование не является клиническим испытанием. Оно опирается на гипотетические вмешательства, предполагающие строгое соблюдение одной диеты на протяжении десятилетий. Кроме того, долгосрочных исследований северной диеты пока значительно меньше, чем средиземноморской. Тем не менее накопленные данные указывают на устойчивую связь между этим типом питания и снижением риска хронических заболеваний и смертности.

Результаты работы опубликованы в The American Journal of Clinical Nutrition.

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