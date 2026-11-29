Глава еврейской общины Германии — «Если AfD придет к власти, надо задуматься об отъезде»

29 ноября состоятся выборы Президента Центрального совета евреев в Германии. Единственный, кто баллотируется – 72-лений Йозеф Шустер, возглавляющий совет с 2014 года, на протяжении трех каденций.

Свое решение остаться на посту он объясняет резким ухудшением ситуации для евреев после нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года. «Когда положение критическое, это не подходящее время, чтобы убегать от ответственности», – заявил он в интервью RND.

Основную опасность, с его точки зрения, представляет ультраправая AfD. «Она плохо совместима» с еврейской жизнью в Германии. Если AfD войдёт в правительство, совету придётся обсудить, не пора ли евреям уезжать из страны», – задается вопросом Шустер.

Отметив, что антисемитизм идет также от левых, исламистов и даже центра общества, он подчеркнул, что наибольший потенциал угрозы по-прежнему видит справа. Попытки лидеров AfD выставить себя последними защитниками еврейской жизни он назвал фиговым листком.