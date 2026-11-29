В Сочи пресечена деятельность «ОПГ из онанистов»

На пляже имени Семашко в Сочи полиция провела операцию против группы мужчин, занимавшейся самоудовлетворением на глазах у всех. Один из ее участников задержан, пишет «База», назвавшая группу «ОПГ из онанистов».

Как пишет «База», Андрей В. вместе с другими мужчинами облюбовал пляж в Лазаревском районе, где компания устроила сеанс агрессивной мастурбации прямо на глазах у отдыхающих. Когда один из очевидцев осмелился бросить вызов главарю пляжной ОПГ и потребовал прекратить беспредел, Андрей обрушился на смельчака отборным матом.

Андрей был задержан. На него составили протокол о мелком хулиганстве. В суде нарушитель полностью признал вину и пообещал больше не досаждать мирным гражданам, однако избежать наказания это не помогло. Суд приговорил его к десяти суткам административного ареста.