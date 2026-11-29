В Лос-Анджелесе произошло самое сильное землетрясение за последние 12 лет

В субботу, 28 ноября, в районе Лос-Анджелеса произошло землетрясение магнитудой 5,0. По данным Геологической службы США (USGS), это сильнейший подземный толчок в регионе с 2014 года.

Первый толчок был зафиксирован в 9:30 утра по местному времени. Эпицентр находился примерно в 6 километрах к юго-западу от прибрежного города Манхэттен-Бич, примерно в 30 километрах к юго-западу от центра Лос-Анджелеса, на глубине около 12 км.

Толчки ощущались по всему мегаполису. В Санта-Монике качались деревья и тряслись здания, в Редондо-Бич сработали автомобильные сигнализации, жители выбегали из магазинов в прибрежных городах.

В аэропорту Лос-Анджелеса с потолка падала плитка и пыль, люди прятались под столами, разбились несколько окон. Рейс Delta 1972 из Канзас-Сити прервал заход на посадку. После проверки взлетно-посадочных полос работа аэропорта была восстановлена в обычном режиме, пострадавших нет.

Пожарная служба Лос-Анджелеса перешла в режим землетрясения: сотрудники всех 106 пожарных станций обследовали критическую инфраструктуру города. После двух проверок серьезных повреждений и пострадавших не выявлено.

За основным толчком последовали более 40 афтершоков, сообщили сейсмологи Калифорнийского технологического института. Самый сильный – магнитудой 4,5 – произошел в 11:41 утра, также у Манхэттен-Бич.