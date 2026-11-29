В Китае испытали строительные гвозди из уплотненной древесины

Ученые из Юго-Западного лесотехнического университета, Юньнаньского лесотехнического колледжа и Фуцзяньского технологического университета разрабатывают технологию новых деревянных гвоздей, и у них есть первые успехи. Разработка призвана упростить переработку деревянных конструкций, которую затрудняют металлический крепеж и клеи. Древесина является возобновляемым ресурсом, чего нельзя пока сказать про пластик и металл, хотя технологии их повторного использования все время совершенствуются.

Корень проблемы именно в переработке отслуживших свое деревянных конструкций. Сегодня из дерева можно делать метаматериалы с очень эффективными свойствами, но обратная сторона в том, что после пропитки смолами, превращения в композит или изменения клеточной структуры дерево уже перестает быть собой. Его даже сжечь просто так не выйдет, не говоря уже о том, чтобы разобрать на исходные компоненты, а еще есть проблема демонтажа самих крепежных элементов.

Поэтому идея свелась к тому, чтобы оставить доски и балки в покое, а основные усилия по совершенству сосредоточить на деревянных гвоздях, при помощи которых можно собирать многослойные деревянные панели. Чтобы потом не затрачивать время и ресурсы на демонтаж только гвоздей, а все прочее легко пускать на повторное использование. В производстве самих гвоздей тоже минимум инноваций – древесину прессуют под нагревом для разрушения клеточной структуры и уплотнения материала.

У новинки пока два ключевых преимущества. Во-первых, деревянные гвозди пригодны для использования в пневматических пистолетах. Их твердость по методу Янка составила 18,84 кН, а предел прочности при изгибе достигает 150,89 МПа. Во-вторых, они и только они пропитаны смолами, благодаря чему увеличение толщины при набухании составляет 5,31 % против 37,6 % у необработанной древесины. Поэтому гвозди остаются долговечными, а когда остальные деревянные части здания приходят в негодность, при их замене в окружающую среду не попадает ничего токсичного. Вся вредная «химия» остается в самих гвоздях, утилизировать которые после очень длительной эксплуатации куда проще и дешевле, чем остальные части сооружений.Источник — ScholarCAST