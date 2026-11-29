Связь между алкоголем и раком: важен не только объем выпитого, но и стаж употребления спиртного

Когда речь заходит о связи алкоголя и рака, большинство исследований ограничивается вопросом «сколько вы пьете сейчас». Американские эпидемиологи из Национального института рака решили копнуть глубже и восстановили «алкогольную историю» десятков тысяч людей начиная с 18 лет. Результат, опубликованный в журнале Cancer, показал: имеет значение не только количество, но и стаж, а самая уязвимая мишень — прямая кишка.

Почему прежние данные были неполными

Алкоголь давно признан канцерогеном, и его связь с колоректальным раком не вызывает сомнений у Международного агентства по изучению рака. При распаде этанола образуется ацетальдегид — вещество, повреждающее ДНК и нарушающее усвоение фолатов, необходимых клеткам для нормального деления. Однако опухоль растет годами и десятилетиями, а большинство опросников фиксировали лишь недавние привычки. Человек, бросивший пить пять лет назад, мог выглядеть в таких данных «трезвенником», хотя его кишечник десятилетиями подвергался атаке токсинов.

Исследователи из PLCO Cancer Screening Trial — масштабного проекта, в котором наблюдали за здоровьем почти 155 тысяч взрослых американцев, — пошли на шаг дальше. Участники подробно рассказывали, сколько они пили в четыре разных возрастных периода: в 18–24 года, 25–39 лет, 40–54 года и после 55. На основе этих анкет ученые рассчитали среднее пожизненное потребление в стандартных порциях, где одна порция — примерно 14 граммов чистого спирта. Это эквивалентно бокалу вина, небольшой бутылке пива или стопке крепкого напитка.

Почти двойной риск для прямой кишки

За 20 лет наблюдения среди 88 092 участников было зарегистрировано 1679 случаев колоректального рака. Среди тех, кто продолжал пить и в среднем выпивал 14 и более порций в неделю, риск рака толстой и прямой кишки оказался на 25% выше, чем у малопьющих (менее одной порции в неделю). Но самое резкое различие проявилось при разделении по локализации опухоли. Для рака прямой кишки риск вырос на 95% — то есть почти вдвое.

Отдельно исследователи выделили тех, кто пил много на протяжении всей взрослой жизни. У этой группы риск колоректального рака был на 91% выше, чем у тех, кто всегда придерживался легкого потребления. При этом однократный «запойный» период в молодости, за которым последовало снижение, не давал такого эффекта — важна именно устойчивая привычка.

Отказ работает, даже если пил годами

Один из самых обнадеживающих результатов касается бывших пьющих. У них не только не наблюдалось повышенного риска рака по сравнению с малопьющими, но и вероятность обнаружить непрогрессирующую аденому — доброкачественный полип, предшественник опухоли, — была на 42% ниже, чем у тех, кто продолжал выпивать даже понемногу. Иными словами, кишечник способен частично восстановиться, и разрыв в цепочке «полип — рак» возможен даже после десятилетий злоупотребления.

Авторы, однако, осторожны в выводах. Данных по бывшим пьющим было относительно немного, и исследование не доказывает причинно-следственную связь, а лишь фиксирует статистическую ассоциацию. Тем не менее соавтор работы Эрикка Лофтфилд из NCI отметила: «Мы были воодушевлены увидеть, что их риск может вернуться к уровню легких пьющих».

Странность с умеренностью

Результаты преподнесли и неожиданный поворот. У людей, выпивавших в среднем от 7 до 14 порций в неделю, риск рака дистального отдела толстой кишки оказался на 36% ниже, чем у тех, кто пил меньше одной порции. Звучит почти как оправдание умеренности, но исследователи призывают не спешить с выводами.

Наиболее вероятное объяснение — не биологический эффект алкоголя, а социальный профиль умеренно пьющих. Эта группа в среднем богаче, лучше питается, чаще проходит скрининги и имеет доступ к качественной медицинской помощи. Кроме того, в рамках PLCO участники, у которых при скрининге находили полипы, направлялись на колоноскопию с удалением образований, что само по себе снижало заболеваемость. Так что «защитный эффект» умеренности — скорее артефакт выборки, чем свойство спиртного.

Что это значит на практике

Колоректальный рак остается третьим по распространенности видом рака в мире, и заболеваемость среди людей младше 55 лет растет. Алкоголь — один из немногих модифицируемых факторов риска в этой картине. Новое исследование добавляет аргумент в пользу того, что рекомендации ограничивать потребление или отказываться от него имеют под собой не только общие соображения, но и конкретные эпидемиологические данные о кумулятивном эффекте.

Отдельный вывод касается скрининга. Участники, регулярно проходившие эндоскопическое обследование, имели более низкий риск независимо от алкогольных привычек. Это напоминает о простой вещи: даже если человек не готов расстаться с бокалом вина за ужином, своевременная колоноскопия остается работающим инструментом защиты.

Изображение: разработано Мagnific.