Медитация без медитации: почему уборка популярна среди дзенских монахов

Обычное мытье посуды может оказаться своеобразной формой медитации, которая помогает справляться со стрессом, тревогой и нервозностью. Дзенские монахи давно считают, что неспешная и осознанная уборка способна приносить психике даже больше пользы, чем традиционная медитация. Именно поэтому их ученики проводят значительную часть времени за наведением порядка в монастырях.

Хотя строгих научных доказательств превосходства уборки над медитацией пока нет, несколько экспериментов показывают, что привычные домашние дела действительно могут благотворно влиять на психологическое состояние. Однако многое зависит от того, как именно человек их выполняет.

В исследовании, опубликованном в журнале Mindfulness, приняли участие 51 студент. Одних попросили мыть посуду, сосредоточившись на самом процессе: запахе мыла, ощущении теплой воды на руках и собственных движениях. Другие мыли посуду как обычно.

У участников первой группы нервозность снизилась на 27%, а ощущение вдохновения выросло на 25%. Во второй группе подобных изменений не наблюдалось.

Эксперимент был небольшим, однако его результаты указывают на важную особенность: пользу может приносить не столько сама уборка, сколько сосредоточенность на текущем занятии. Когда домашние дела воспринимаются как утомительная обязанность, они способны, наоборот, ухудшать самочувствие.

По словам клинического психолога Холли Шифф, повторяющиеся физические действия могут помогать регулировать работу нервной системы благодаря своей предсказуемости, последовательности и четко различимому результату.

Интересно, что в состоянии стресса люди могут неосознанно прибегать к подобным движениям. В 2015 году исследователи из Университета Масарика в Чехии провели эксперимент с участием 62 студентов. Часть добровольцев поставили в стрессовую ситуацию, попросив представить декоративный предмет перед комиссией экспертов, а затем очистить его.

Испытывавшие тревогу участники совершали значительно больше однообразных и повторяющихся движений при очистке предмета. Причем чем сильнее учащалось сердцебиение, тем заметнее становилось это поведение. Ученые предположили, что склонность к ритуальным, повторяющимся действиям может быть естественной реакцией организма на тревогу.

Даже обычное мытье рук, по-видимому, способно влиять на стрессовую реакцию. В серии экспериментов 2022 года, охвативших более трех тысяч человек, просмотр короткого видео о мытье рук несколько снижал тревогу после просмотра стрессовых сцен. А у участников, вымывших руки после имитации собеседования при приеме на работу, ослабевали некоторые физиологические проявления стресса.

Пока ученые не могут точно сказать, что именно делает уборку полезной для психики. Возможно, одновременно действуют несколько факторов: спокойные физические движения, концентрация на ощущениях, предсказуемая последовательность действий и удовлетворение от видимого результата.

Значение может иметь и сам порядок в окружающем пространстве. Наблюдательные исследования связывают захламленность дома с более низким психологическим благополучием, неблагоприятными показателями уровня гормона стресса кортизола и даже проблемами со сном.

Однако причинно-следственная связь остается неясной. Возможно, беспорядок усиливает стресс, но не исключено, что люди, уже испытывающие психологические трудности, просто реже занимаются уборкой. Оба процесса могут происходить одновременно.

По словам клинического психолога Дон Поттер, уборка также помогает некоторым людям вернуть ощущение контроля над собственной жизнью. Когда человек сталкивается с проблемами, которые не может решить прямо сейчас, наведение порядка позволяет заняться чем-то понятным, выполнимым и дающим ощутимый результат.

Поэтому тем, кому сложно заниматься традиционной медитацией, необязательно пытаться неподвижно сидеть с закрытыми глазами. Можно попробовать неспешно вымыть посуду, протереть пыль или помыть пол, сосредоточившись на движениях и ощущениях, а не на посторонних мыслях. В худшем случае дома станет чище, а в лучшем — спокойнее станет и на душе.