Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1739-й день войны

Минобороны РФ 28 ноября 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете МО РФ утверждается: «Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. В Харьковской области нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Новоселовка, Хатнее, Завадское, Подсреднее, Сосновка и Циркуны Харьковской области. В Сумской области поражены формирования механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Ольшанка, Вакаловщина, Вязовое, Великая Чернетчина и Песчаное Сумской области. Противник потерял до 160 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Пески-Радьковские Харьковской области, Рубцы, Стародубовка и Райгородок Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины, десять автомобилей, орудие полевой артиллерии и боевая машина реактивной системы залпового огня. Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Краматорск, Славянск, Дружковка и Николаевка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 175 военнослужащих, боевую бронированную машину, 16 автомобилей и три артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили ведение активных наступательных действий. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты, трех бригад нацгвардии и бригады спецназначения в районах населенных пунктов Андреевка, Новопавловка, Старорайское, Курицино Донецкой Народной Республики и Райполе Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 340 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, пять автомобилей и боевая машина реактивной системы залпового огня. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Малиновка, Ивановка, Покровское Днепропетровской области, Новотроицкое, Счастливое и Новоивановка Запорожской области. ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, три боевые бронированные машины и восемь автомобилей. Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Григоровское и Кирово Запорожской области. Уничтожены до 25 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины и десять автомобилей. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и топливной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, военным аэродромам, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах.Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 1601 беспилотный летательный аппарат самолетного типа».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 674 самолета, 284 вертолета, 301 051 беспилотный летательный аппарат, 672 зенитных ракетных комплекса, 31 811 танков и других боевых бронированных машин, 1 799 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 997 орудий полевой артиллерии и минометов, 78 193 единицы специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области. По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми более 289100 человек (по известным именам) или около 720 тысяч (по делам о наследстве и данным Росстата).

В сентябре 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году РФ потеряла только убитыми более 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 225 тыс. украинских военнослужащих.

По последним опубликованным данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека, к концу августа 2026 года с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель более 17 тысяч мирных жителей, около 54 тысяч получили ранения. ООН подчеркивает, что учитывает только случаи, которые удалось независимо проверить, поэтому реальные потери значительно выше, особенно на оккупированных территориях, где доступ к информации крайне ограничен. Украинские власти и местные администрации оценивают число погибших гражданских значительно выше, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных населенных пунктов.