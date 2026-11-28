Учёные 70 лет считали эти кости останками мамонтов. Анализ ДНК раскрыл неожиданную правду

Более 70 лет в музее на Аляске хранились окаменевшие кости, которые считались останками шерстистых мамонтов. Когда учёные наконец решили определить их возраст, результаты оказались настолько неожиданными, что могли изменить представления о времени исчезновения этих древних гигантов. Однако дальнейшие исследования раскрыли совершенно другую загадку: кости принадлежали китам, причём нашли их в сотнях километров от океана.

Останки обнаружил в 1951 году археолог Отто Гейст во время экспедиции по внутренним районам Аляски. Размеры и внешний вид фрагментов позвоночника, а также место находки не вызывали особых подозрений. Кости крупных животных ледникового периода часто встречаются в этом регионе, поэтому исследователь решил, что перед ним останки шерстистых мамонтов. Образцы передали в музей Университета Аляски, где они пролежали несколько десятилетий.

Вновь внимание учёных к находке привлёк музейный проект, в рамках которого любой желающий может профинансировать радиоуглеродное датирование одного из примерно 1500 окаменелых останков мамонтов. Когда очередь дошла до костей, обнаруженных Гейстом, выяснилось, что их возраст составляет всего 1200–1900 лет.

Считалось, что большинство шерстистых мамонтов исчезло около 13 тысяч лет назад. Лишь несколько изолированных популяций просуществовали примерно до 4 тысяч лет назад. Если бы результаты датирования подтвердились, музейные образцы стали бы самыми молодыми из когда-либо обнаруженных останков мамонтов.

Однако прежде чем пересматривать историю вымирания этих животных, исследователи решили проверить, правильно ли был определён их вид.

Первые подозрения вызвал химический состав костей. В них обнаружили необычно высокое содержание тяжёлых изотопов азота и углерода — азота-15 и углерода-13. Такие показатели гораздо более характерны для морских животных, чем для наземных травоядных, питающихся преимущественно растительностью. Ни у одного мамонта из этого региона ранее не обнаруживали подобного изотопного состава.

Специалисты по мамонтам и китам признали, что по внешнему виду сохранившихся фрагментов невозможно достоверно определить, каким животным они принадлежали. Поставить точку в этом вопросе помог генетический анализ.

Из костей удалось извлечь митохондриальную ДНК — генетический материал, содержащийся в структурах клеток, отвечающих за выработку энергии. Выяснилось, что останки принадлежали двум разным видам китов: японскому гладкому киту и малому полосатику.

Но если загадка необычного возраста костей была решена, то перед учёными возник другой, не менее сложный вопрос. Как останки двух морских млекопитающих возрастом более тысячи лет оказались во внутренних районах Аляски, более чем в 400 километрах от ближайшего морского побережья?

Исследователи предложили несколько объяснений. Согласно первому, киты могли проникнуть вглубь материка по древним заливам и рекам. Однако, учитывая размеры этих животных, небольшую глубину и размеры водотока в районе предполагаемой находки, а также отсутствие подходящей пищи, такой сценарий представляется крайне маловероятным.

Другая версия заключается в том, что китовые кости могли принести с побережья древние люди. Подобные случаи известны в других регионах, но во внутренних районах Аляски таких свидетельств прежде не находили.

Наконец, нельзя исключать обычную ошибку при каталогизации музейных экспонатов. Отто Гейст собирал останки древних животных в разных уголках Аляски и в начале 1950-х годов передал университету множество находок. Примечательно, что в тот же день, когда в каталог внесли предполагаемые кости мамонтов, сотрудники музея регистрировали и образцы, собранные археологом в заливе Нортон на западном побережье Аляски, где киты — обычные обитатели.

Не исключено, что установить истинное происхождение костей уже никогда не удастся. Однако исследование показало, насколько обманчивым может быть внешнее сходство отдельных частей скелетов совершенно разных млекопитающих, и позволило исключить музейные образцы из числа претендентов на звание останков последних мамонтов.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Journal of Quaternary Science.