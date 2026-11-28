Что уничтожит человечество? Предварительные выводы полевого сезона 2020-х

Автор: д-р И. А. Саркастикус, старший научный сотрудник Института наблюдения за поздними гоминидами (кафедра цифровой этологии и эсхатологии)

После нескольких лет скрытого наблюдения за популяцией Homo sapiens (подвид urbanus digitalis) в естественной среде обитания — мегаполисах, ленте рекомендаций и кухонных столах — группа представляет сводный отчёт по классической теме: «Факторы потенциального вымирания вида». Материал собран методом включённого наблюдения, анализа мемов, подсчёта кликов и разговоров в барах (последнее — с повышенным риском для здоровья исследователя).

Классические угрозы: почему они выглядят скучно

Искусственный интеллект. Популярные страшилки обещают взлом шифров, превращение материи в скрепки или восстание машин. Полевые данные скромнее: нейросети чаще рисуют котов в стиле Рембрандта, пишут ровные стихи и помогают студентам сдавать эссе. Опасность роста неравенства и дезинформации реальна, но как «палач» ИИ пока напоминает сверхбыстрый калькулятор предельной полезности, а не Скайнет. Зато сам хайп вокруг него уже успешно сжигает продуктивность целых отделов.

Климат, астероиды, пандемии, ядерная зима. Риски серьёзные, но вид демонстрирует поразительный талант обсуждать конец света за латте, упаковывая заказ в одноразовый пластик.

Экономический коллапс и неравенство. Факторы весомые, однако sapiens переживал и более суровые эпохи — от Средневековья до 1930-х годов.

Реальный кандидат: «синдром потом разберёмся»

Полевые заметки указывают на более изящный механизм — комбинацию экранной атомизации, репродуктивного самосаботажа, эсхатологического хайпа и прокрастинации.

Столкнувшись с тревогой, особь urbanus digitalis редко спасается сразу. Сначала она проверяет, не очередной ли это хайп. Опасность получает тревожный заголовок, общество делится на лагери «всё пропало» и «ничего не происходит», запускаются споры о заголовках, подкасты, мемы и спецвыпуски. Скепсис и юмор помогают не впасть в ступор, но беда наступает, когда обсуждение угрозы подменяет действие — например, когда спор о серьёзности проблемы идёт уже по щиколотку в воде.

Компонент синдрома Что фиксируют полевые наблюдения Снижение частоты близости Свайпы в приложениях напоминают бесконечное собеседование, суперстимулы снижают тягу к живому контакту, а усталость делает уязвимость дорогой. Вид, который меньше воспроизводит себя, не нуждается во внешнем апокалипсисе. Хайп вместо реакции Вместо классической реакции «бей или беги» закрепляется рефлекс «листай и пересылай». Силы уходят на треды о том, почему всё плохо, а не на институты или живой разговор. Петля обратной связи Страшилки про ИИ удерживают в экранах → падает живое общение и близость → растёт тревога → звучат ещё более громкие прогнозы конца. ИИ здесь скорее усилитель и зеркало, чем палач. Откладывание на потом Симптомы узнаваемы: тревожные уведомления, срочные совещания, вера в «компетентных людей» и привычка ждать более удобного календаря.

Предварительный вердикт и рекомендации

Человечество, вероятно, исчезнет не от мгновенного удара сверхразума или метеорита, а через медленное затухание на фоне уведомлений и заголовков о последнем шансе. Впрочем, у Homo sapiens есть фирменная черта — в последний момент спохватиться, придумать обходной путь и починить сломанное. Иногда после долгих споров человек действительно меняет привычки или пишет близкому не «надо как-нибудь увидеться», а «ты свободен в четверг?».

Тем, кто ещё дочитывает длинные тексты, кафедра предлагает три простые меры:

Регулярно выключать экран. Разговаривать с живыми приматами напрямую, без посредничества алгоритмов. Помнить, что хайп — это борьба за внимание, а не приговор.

Наблюдения продолжаются. Испытуемые пока живы, а заседание по итогам отчёта перенесли на следующую неделю.

P.S. Если ИИ всё-таки нас уничтожит — пусть сделает это со вкусом и хорошим чувством юмора. Мы заслужили.