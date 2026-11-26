Евангелие от Заузе. Глава IV. Морские свинки и запах нефти

Дом капрала Лусии Моралес стоял на улице Сан-Хосе, у самого края оазиса, между кожевенной мастерской и соседским свинарником.

Это был приземистый дом из побелённого самана с синими ставнями, широкими порогами и малиновой калиткой, скрипевшей на ветру тонко и жалобно, точно затравленная муха. Перед крыльцом росли два дерева аликара, густо облепленные мохнатыми гусеницами, и пышная кактусовая роза с лепестками, пахнувшими на утреннем солнце ванилью и старым хозяйственным мылом.

В дощатой пристройке у кухни жили сорок две морские свинки: серые, рыжие, трёхцветные и шоколадные. Они деловито шуршали сухой люцерной и тихонько посвистывали носами: ви-ви-ви-ви. Тихий, широкоплечий Пако Моралес разводил их ради редкого по нынешним временам удобрения и душевного равновесия, дав каждой свинке имя в честь действующих членов Комитета Чистых Ремёсел. Самый упитанный рыжий хряк с розеткой на лбу по прозвищу «Инквизитор Игнасио» сидел в кормушке задними лапами и сосредоточенно жевал собственный ус.

Утром Пако хлопотал у глиняной печи в выцветшей шерстяной куртке, толстых вязаных носках и с редкой мягкой бородкой, росшей по загадочной прихоти природы исключительно с правой стороны подбородка. На чугунной сковородке в свином смальце шипели ломтики козьего сыра и пузатые сырные эмпанады, пахнувшие топлёным молоком, горячим деревом и утренним светом; рядом на доске лежали свёрнутые трубочками кукурузные лепёшки с мелкой солью и плошка с соусом из давленых томатов, чеснока и перца чили. В промежутках между переворачиванием пирожков Пако подходил к окну и подстругивал кривым сапожным ножом высушенный остов кактуса-кардонаса для будущей колыбельки, осыпая пол лёгкими стружками с запахом винной пробки и сухого зноя.

Лусия Моралес выплыла из спальни на восьмом месяце беременности: крупная, статная, в грубой шерстяной юбке до щиколоток, просторной форменной рубахе цвета пыльной полыни и кожаной портупее с деревянным жезлом и пудовым ключом от кутузки. На кончике носа у неё темнела крошечная веснушка, похожая на маковое зёрнышко, толстая коса была уложена короной вокруг головы, а в руках она несла клубок жёлтой шерсти с костяными спицами.

— Пако, — сказала Лусия, грузно усаживаясь во главе стола и устраивая свой огромный, круглый, как праздничный барабан братства Дьяблада, живот на специальной подушечке из овечьей шерсти. — Привет.

— Привет. Сыр? — спросил Пако.

— Сыр и эмпанаду, — кивнула она, прижимая свободную ладонь к медной бляхе шерифа, которая слегка перекосилась на груди оттого, что младенец внутри как раз тренировал удар правой пяткой по материнской печени. — Шевелится.

— Мальчик.

— Девочка.

— Мальчик.

— Девочка. И я окончательно решила: колыбельку выкрасим в яркий жёлтый цвет, а по бортикам пустим красных цыплят из карминной кошенилии.

— Помилуй, голубка моя, — мягко возразил Пако, разливая по кружкам мятный чай, от которого поднималась колючая зелёная нитка пара, и кивая на горшочек с разведённой на льняном масле болотной охрой. — Давай лучше в скромный зелёный или в тихую солончаковую глину. Зелёный успокаивает зрение, младенец с первых дней привыкнет к пейзажу провинции Тарапака и вырастет человеком усидчивым и законопослушным. А от твоей карминной кошенилии выйдет чистый пожар: ребёнок станет ворочаться, требовать барабанов и, чего доброго, запишется в контрабандисты.

— Зелёный забор у соседа за окном, там всё зелёное, глядеть тошно, — отрезала Лусия, одной рукой с пулемётной скоростью перебирая спицами, а другой отправляя в рот румяный край горячей эмпанады. — К тому же, если он пойдёт в тебя, Пако, он даже в красной колыбельке проспит до самой пенсии. А ежели характером уродится в мою покойную бабку из Антофагасты, тут хоть сажей бортики мажь, всё одно к трём годам у соседа осла уведёт.

— Ну хоть капельку зелёного по краю?

— Исключено.

— А я бы в глубине души хотел небесно-голубой… как вода в весеннем арыке, — мечтательно вздохнул Пако.

— Голубой строжайше запрещён, Комитет считает его бесовским цветом погибшего цифрового экрана. Пусть будет жёлтый, как солнце, и нарядные цыплята на дужке. Передай-ка мне ещё один пирожок, только маленький, а то Прокурор подо мной вчера на подъёме у церкви так тяжело вздохнул, будто я везу в седельных сумках два мешка медного купороса.

Пако испуганно присел перед женой на корточки и положил тёплую ладонь в кактусовой пыли поверх натянутой на животе рубахи:

— Свет очей моих, ну какой сегодня разъезд Пинтадос? К полудню в тени стукнет сорок два градуса, ящерицы начнут с камней в обморок падать! Останься дома, послушай, как свинки поют, я тебе компоту из сушёных персиков сварю. А на этот ограбленный поезд пусть сбегает стажёр Гомес.

— Стажёр Гомес вчера вечером надышался благочестивым чадом у Костра Очищения, когда там жгли резиновые галоши старого почтальона, и теперь сидит в участке с зелёным лицом, путая право и лево, — вздохнула Лусия, ловко закрывая последнюю петлю на жёлтой пинетке и пряча клубок в глубокую кобуру, где вместо положенного по уставу кремнёвого пистолета всегда лежали запасная шерсть, горсть солёного миндаля и три мятных пряника. — К тому же ты знаешь наших железнодорожников. Если послать к ним мальчишку Гомеса, они наплетут с три короба, будто состав атаковала сотня боливийских гусаров на боевых слонах, да ещё спишут под это дело казённый топор и бочку смазочного сала. Мне нужно поглядеть на шпалы собственными глазами.

— Но ведь у тебя срок через три недели! — простонал Пако, целуя жёлтую пуговицу у неё на пупке. — А ну как наш наследник решит появиться на свет прямо посреди солончака, под хвостом у казённого мула? Кто там станет пуповину перевязывать? Стрелочник промасленной паклей?

— Наш ребёнок человек дисциплинированный, он без моего письменного приказа и гербовой печати раньше августа наружу носа не покажет. Ну а ежели рожу в песках, так тому и быть, назовём в честь ближайшей станции, — примирительно добавила Лусия, опираясь на плечо мужа и медленно, с величием гружёного испанского галеона, поднимаясь из-за стола. — Присмотри тут за «Инквизитором Игнасио», у него правый глаз слезится, протри спитым чаем. Вернусь к ужину.

Во дворе, в жидкой тени глинобитного забора, дремал служебный мул по кличке Прокурор.

Животное это отличалось статью старого комода, мышиной мастью и глубоким философским презрением к уголовному праву. Прокурор искренне полагал, что любое преступление в пустыне Атакама при достаточном запасе терпения рассасывается само собой: воры умирают от старости, свидетели забывают показания, а украденное имущество превращается в прах, поэтому передвигаться быстрее двух с половиной километров в час значило суетиться перед лицом вечности.

Пако подставил под сапог жены низкую дубовую скамеечку, подсадил Лусию под крутые бока, сопя от усердия, и бережно устроил в широком, обшитом овчиной дамском седле. Прокурор скосил на хозяйку лиловый глаз, демонстративно прогнул спину на полвершка, издал утробный звук, похожий на вздох кузнечного меха, и нехотя поплёлся за малиновую калитку, мерно покачивая длинными мохнатыми ушами в такт вязальным спицам капрала.

К девяти часам на разъезде Пинтадос солнце раскалилось, словно медный таз на углях. Воздух над ржавыми рельсами дрожал и струился, превращая водонапорную башню и кактусы в зыбкие студенистые призраки; пахло жжёной известью, горячим железом, полынью и свежим мулиным навозом.

Вокруг злополучного седьмого вагона царила образцовая паника государственного масштаба. Сорок выпряженных мулов стояли у водокачки, лениво отмахиваясь хвостами от слепней и жуя рассыпанную из вспоротых мешков казённую соль. На тормозной площадке, скрестив на груди руки в растерзанных рукавах, возвышался старший охранник Сантос Рекена и вдохновенно врал двум приехавшим из посёлка младшим инквизиторам в чёрных шерстяных балахонах, с которых от жары ручьями тёк праведный пот.

Прокурор остановился у самого края насыпи, аккуратно сложил передние копыта и заснул стоя. Капрал Лусия Моралес спрятала начатую вторую пинетку за пазуху, оперлась локтем о луку седла и принялась внимательно слушать, поглядывая на оратора поверх очков для чтения.

— Спускались они с гор беззвучно, точно стая кровожадных пум, ваши благородия! — заливался соловьём Сантос, размахивая незаряженным мушкетом. — Человек пятнадцать, ежели считать по Смиренной Книге: три пятёрки отборных головорезов! Впереди всех скакал верхом на чёрном вихре сам подземный демон Супай в три обхвата шириной, весь в адской чешуе, из пасти пламя пышет, рогами телеграфные столбы задевает! Мы с Рикардо стояли насмерть, отстреливались до последнего гвоздя, положили троих на месте, однако нечистая сила применила запрещённый колдовской порох с запахом тушёной фасоли, ослепила нас серным чадом и уволокла государственное достояние в неизвестном направлении!

— Всё так и было, истинный крест! — горячо подтвердил длинноухий Рикардо Пачеко, вынимая изо рта жвачку табака и прикладывая ладонь к сердцу. — Я лично тому рогатому дьяволу прямо промеж глаз из мушкета засветил, да только от его зеркальной шкуры гвозди отскакивают, ровно горох от стенки!

— Потрясающая баталия, сеньор Рекена, — одобрительно кивнула с седла капрал, доставая из кобуры горсть солёного миндаля и закидывая орешек на зуб. — Особенно мне понравилось про три пятёрки головорезов верхом на вихре. Скажите только на милость, отчего эти пятнадцать всадников апокалипсиса оставили на песке всего три пары следов? Причём один ваш кровожадный демон явно обулся в разношенные репетиционные сандалии сорок восьмого размера с подбитым левым каблуком, второй хромал на левую пятку и волочил за собой оторванную бахрому от дешёвого ярмарочного пончо, а третий передвигался короткими кривыми шажками старого железнодорожника, у которого от сорока лет стояния у реверса сплющились своды стопы?

Сантос Рекена захлопнул рот с таким стуком, будто в пустой горнице уронили крышку сундука. Младшие инквизиторы в чёрных рясах подозрительно уставились на шпалы.

— И ещё один пустяковый вопрос для протокола, мальчики, — продолжала Лусия с материнской ласковостью в голосе, грузно сползая с мула на услужливо подставленный сонным обходчиком Нельсоном ящик из-под костылей. — Если вы уложили на месте троих налётчиков, куда делись тела? Пустыня Атакама, конечно, место сухое, но даже здесь покойники за пять часов не испаряются без остатка.

— Так ведь… товарищи ихние на плечах унесли, госпожа капрал, — пролепетал длинноухий Рикардо, стремительно теряя воинский задор. — Чтобы, значит, личности не опознали.

— Заботливые какие демоны пошли, — похвалила Моралес, придерживая ладонью поясницу и вперевалочку подходя к рассыпанному у тормозной площадки гравию. — Только вот беда: ваш подстреленный злодей стрелял в себя сам, причём сидя на корточках. Видите этот аккуратный чёрный кружок копоти на камне? Тут сгорел дымный порох домашней выварки с примесью селитры и бобовой шелухи, каковой во всей провинции Тарапака сушит на старой сковородке один-единственный человек: старый Бето из Посо-Альмонте. А рядом лежит лоскут его любимых серых штанов из альпаки, которые ему племянница заштопала на святой неделе зелёной ниткой, потому что серой в лавке не хватило.

Она нагнулась так низко, насколько позволял восьмимесячный младенец, упёршийся локтями в её диафрагму, и двумя пальцами подняла с щебня крошечный запёкшийся комочек бурой крови, перемешанный с кристаллами соли и табачным пеплом.

— Старик подвернул ногу, спрыгивая с вашей высокой подножки, рухнул тощим задом на собственный кремнёвый пугач и подпалил себе штаны, — резюмировала Лусия, стряхивая пыль с юбки.

— После чего рогатый великан взвалил его на плечо и поволок к восточным холмам со скоростью раненой черепахи, — продолжила она глядя на уходящие вдаль следы.— А из вагона они забрали ровно то, что смогли унести в четырёх руках: пару бухт медного провода, жестяной ящик с казёнными болтами да четыре лёгких тюка из угла. Кстати говоря, ваша светлость, — она повернулась к старшему из двух вспотевших инквизиторов, — что именно везли в этих четырёх бумажных тюках за личной свинцовой печатью Главного Инквизитора Игнасио?

Молодой монах Комитета Чистых Ремёсел густо покраснел под слоем солончаковой пыли, торопливо сотворил крест растопыренной пятернёй и затараторил по заученной шпаргалке:

— Конфискованную у горных браконьеров шерсть дикой викуньи, госпожа капрал! Предназначалась для торжественного сожжения на послезавтрашнем большом костре как предмет греховного тщеславия и мирской гордыни!

— Дожили, шерсть викуньи жгут на костре, — задумчиво пробормотала Лусия, подходя к чугунному колесу ручного тормоза, за которое ночью зацепился угол одного из вытащенных тюков. — Какое похвальное рвение к праведности. Надо будет рассказать об этом моему Пако, он как раз ищет, чем бы мягким набить матрасик в колыбельку.

Между зубьями тормозной шестерни, рядом с золотистым невесомым волоском настоящей викуньи, застряла длинная, ослепительно белая, неестественно гладкая нить. Она блестела на жёстком атакамском солнце холодным, мёртвым химическим глянцем, в котором отсутствовала всякая память о живой траве, овечьем поте или горном ветре.

Капрал Моралес осторожно вытянула нить из чугунного зуба, намотала на указательный палец и попробовала на разрыв. Нить врезалась в кожу до белой полосы, отказавшись рваться.

Лицо Лусии мгновенно потеряло всякое сходство с добродушной булочницей. Она достала из кармана плоский коробок казённых серных спичек, чиркнула головкой о ржавый борт вагона и поднесла синий дрожащий огонёк к кончику белой нити.

Настоящая шерсть в огне всегда шипит, пахнет палёным рогом, курятником и деревенской кузницей, оставляя после себя хрупкий серый пепел, который можно растереть пальцами в пыль. Белая же нитка с колеса седьмого вагона при виде огня испуганно съёжилась, закипела прозрачными пузырьками, выпустила короткую струйку густого, жирного, угольно-чёрного дыма и застыла на кончике в твёрдый, гладкий, как ружейная дробина, пластиковый шарик.

По перрону разъезда Пинтадос, перебивая запах мулиного навоза, креозота и полыни, поплыл тонкий, сладковато-тошнотворный, забытый человечеством за двенадцать лет дух мёртвой перегонной нефти и китайской химической фабрики.

Оба инквизитора в ужасе отшатнулись от тормозной площадки, зажимая носы рукавами сутан, словно перед ними только что разверзлась выгребная яма преисподней.

— Господи помилуй, Нефтяная Нить… — побелевшими губами прошептал длинноухий Рикардо Пачеко. — Демонова шкура в казённом вагоне…

Лусия Моралес молча дождалась, пока чёрный шарик остынет, попробовала его ногтем (пластик отозвался сухим костяным стуком), аккуратно завернула улику в бумажку из-под мятного пряника и спрятала на самое дно кобуры под шерстяную пинетку. За один такой шарик в кармане простого человека в провинции Тарапака полагалась публичная порка воловьими бичами и три года соляных копей в кандалах, а за целый тюк — перекладина сухой виселицы за церковной оградой. И этот самый тюк ехал в вагоне под личной печатью человека, который сегодня вечером должен был благословлять трёхсоттысячную толпу паломников.

— Значит так, орлы, — негромко произнесла капрал, поворачиваясь к оцепеневшей страже. — Сетевую облаву по дорогам отменяем. Мулов запрячь обратно, рассыпанную соль смести в мешки до последней крупинки, а всем любопытным в посёлке докладывать, что на разъезде лопнула буксовая чека и состав задержался по технической причине. Если хоть одна живая душа в Ла-Тиране сболтнёт про демонов в зеркалах или про то, чем тут пахло от моей спички, я лично привяжу болтуна за уши к хвосту Прокурора и пущу рысью вокруг солончака. Всем ясно?

— Так точно, госпожа капрал! — хором гаркнули охранники и инквизиторы, вытягиваясь по струнке перед её восьмимесячным животом.