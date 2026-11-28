Секс, ложь и красная кнопка — новый сериал «Троица»

Джед Меркурио, создатель культового «Телохранителя», возвращается на Netflix с семисерийной конспирологической драмой «Троица» (Trinity).

Гугу Мбата-Роу встречает убийственно завидного холостяка в исполнении Ричарда Мэддена в триллере о красной кнопке и конце света — вот только, кажется, этот красавчик возглавляет заговор, грозящий уничтожить всё живое на Земле. Что ж, у всех нас есть свои плюсы и минусы.

С точки зрения ментального здоровья всегда невероятно весело слушать, как правительство советует гражданам «быть начеку» и запасаться провизией на случай абстрактной катастрофы, способной грянуть в любой момент. Но что мы реально можем противопоставить точечным сбоям связи, отключению электричества и кибератакам? Подготовка к Судному дню в основном сводится к просмотру сериалов, подпитывающих паранойю. И прямо сейчас эту функцию выполняет «Троица» (Trinity), стартующая на Netflix 1 декабря 2026 года — семисерийный политический триллер, обещающий сплести психологический саспенс и детективное расследование в тугой узел.

Секреты на глубине и в коридорах Пентагона

Гугу Мбата-Роу играет коммандера Кэтрин Декер, старшего помощника капитана на борту атомной подводной лодки ВМС США «Канзас» (USS Kansas). После необъяснимого инцидента над спорным газовым месторождением в Антарктике, который едва не развязывает полномасштабную войну, Декер с ужасом обнаруживает, что военное руководство пытается замять дело. «Что было в море, то остается в море», — предупреждает её капитан (Кирк Асеведо, знакомый зрителям по «Стреле»). Звучит это не столько как военно-морской устав, сколько как намек на то, что на день рождения курсанта тайком зафрахтовали резиновую лодку со стриптизершами. Но Декер не из тех, кто готов закрыть на подобное глаза.

В поисках ответов она знакомится с обезоруживающе обаятельным министром обороны Уэббом Престоном в исполнении Ричарда Мэддена. Между ними возникает неожиданная связь — сначала чисто идеологическая, но стремительно перерастающая в личную. Это притяжение затягивает героиню в паутину опасных махинаций вокруг сверхсекретной программы под кодовым названием «Троица». Вскоре Декер оказывается зажата между двумя взаимоисключающими императивами: помочь Престону предотвратить Третью мировую войну или разоблачить его собственные темные секреты. Она понимает, что хотя министр чертовски привлекателен, он вполне может стоять в самом центре заговора, угрожающего глобальной безопасности. В конце концов, у каждого свои недостатки.

Именно в этой дихотомии и бьется пульсирующее сердце сериала. Шоураннером, сценаристом и исполнительным продюсером проекта выступил Джед Меркурио, вновь объединивший усилия с Мэдденом после феноменального успеха «Телохранителя» (Bodyguard). Как признался сам Меркурио в интервью порталу Tudum, главным источником вдохновения для него послужил классический триллер 1987 года «Нет выхода» (No Way Out): «Это один из моих самых любимых фильмов всех времен. Я хотел создать экшен-триллер в декорациях Пентагона, где заговор с запредельно высокими ставками станет проверкой на прочность для героического морского офицера».

Помимо реверансов в сторону «Нет выхода», сериал явно наследует традиции «Охоты за «Красным октябрем»», глубоко погружаясь в геополитическую и военную динамику, над которой неотступной тенью нависает ядерная угроза.

Вереск сквозь бетон и стержни реактора

Тема «Троицы» стара как мир, но сегодня звучит пугающе актуально. Что нам делать со странными и опасными технологиями, которые одаренные идеалисты из техносферы выпускают в мир? Кто может — и кто должен — владеть этой силой? Большинство? Избранные политики? Или «взрослые в комнате», которые обычно не относятся ни к первым, ни ко вторым?

Поскольку сценарий написал Джед Меркурио, зритель с первых минут подвешен в состоянии острой паранойи и не понимает, кому вообще можно верить. Каждый персонаж здесь скользкий и при этом свято убежден в собственной правоте. А ставки — Третья мировая война ; перспектива, которой в современных медиа жонглируют так легкомысленно, словно речь идет о выходе новой серии Dragon Ball Z или релизе Grand Theft Auto VI.

При этом «Троице» некогда уходить в глубоководное самокопание (ирония тут более чем уместна). «Плавучесть» шоу держится на том, что сюжет несется вперед на всех парах, не увязая в рефлексии или скучных сценах с написанием строчек программного кода. Подлодки всплывают посреди арктических льдин, в кадре мелькают боевики в масках, гремят взрывы, в ситуационных комнатах бушуют кризисы, а герои обмениваются хлесткими аппаратчицкими репликами. Минимум раз за серию министр обороны произносит сакраментальное: «Оставьте нас наедине». Эта фраза уже стала обязательным штампом во всех триллерах про Белый дом — видимо, потому что звучит вежливее, чем простое «Пошли вон».

Мэдден по-прежнему невероятно хорош собой. Местами его родной шотландский говор отчаянно пробивается сквозь смирительную рубашку американского акцента — словно вереск сквозь бетон. И я всей душой болела за вереск! Именно музыкальность родной речи делает Ричарда тем самым мужчиной мечты, а не просто очередным альфа-самцом с квадратной челюстью из интернета. Впрочем, трудно винить парня из Ренфрушира за желание играть в высшей голливудской лиге, тем более что в костюмах с иголочки он смотрится безупречно.

Гугу Мбата-Роу, в свою очередь, идеально вписалась в военную форму: в ней чувствуется внутренний стальной стержень (да и внешняя броня тоже). От актрисы исходит осязаемая энергия человека, который привык доводить дело до конца. Компанию дуэту составил блестящий ансамбль: оскароносная Марша Гэй Харден («Таинственная река») в роли гендиректора Маргарет Ванденбург, Брюс Гринвуд («Падение дома Ашеров») в образе спецагента Эрика Колби, Джеймс Ремар («Оно: Добро пожаловать в Дерри») в роли президента Пола Барнарда, а также Джей Ди Пардо, Роберт Уисдом, Бен Коттон, Джейсон Ральф и Марк О’Брайен. Первые два эпизода снял ветеран шпионских триллеров Майкл Куэста («Родина»), а режиссуру остальных серий взяла на себя Майя Врвило.

Сюжет, разумеется, требует определенной доли флирта, который, к сожалению, срабатывает здесь как поглощающий стержень в ядерном реакторе — только охлаждает общий пыл. Романтика вообще часто чувствует себя неуютно в маскулинных военных триллерах, если только герои не флиртуют на бегу по длинным коридорам под пулями. В «Троице» же страсть сдержанна, что вполне логично с учетом дипломатического протокола. Возможно, когда ты целыми днями предотвращаешь ядерный апокалипсис, либидо отходит на второй план — хотя тут можно легко поспорить и доказать обратное. Так или иначе, моя кровь (как и утренняя овсянка) от их искр не закипела.

Но это отнюдь не значит, что в сериале не хватает властных мужиков, жаждущих нажать на большую красную кнопку. «Троица» препарирует саму природу власти и блестяще работает как драма ровно по той же причине, по которой буксует реальная мировая политика. Наша общая судьба зажата в потных кулаках мужчин, орущих друг на друга в закрытых бункерах и превращающих свои эмоциональные комплексы в глобальный ночной кошмар. Лично меня лишает сна именно этот фрейдистский абсурд с бесконечным мерянием фаллосами. Куда спокойнее просто наблюдать за старой доброй гигантской субмариной, которая медленно уходит на дно — всё глубже, глубже и глубже.

Примечания:

Почему проект называется «Троица» (Trinity)? «Тринити» (Trinity) — это кодовое название первого в истории человечества испытания ядерного оружия, проведенного США 16 июля 1945 года в пустыне Нью-Мексико в рамках Манхэттенского проекта. Название придумал сам Роберт Оппенгеймер, вдохновившись сонетами английского поэта-метафизика Джона Донна. В сериале секретная программа явно связана с новым витком гонки вооружений (вероятно, слиянием ядерного арсенала и искусственного интеллекта, учитывая упоминание «идеалистов из техносферы»).

«Тринити» (Trinity) — это кодовое название первого в истории человечества испытания ядерного оружия, проведенного США 16 июля 1945 года в пустыне Нью-Мексико в рамках Манхэттенского проекта. Название придумал сам Роберт Оппенгеймер, вдохновившись сонетами английского поэта-метафизика Джона Донна. В сериале секретная программа явно связана с новым витком гонки вооружений (вероятно, слиянием ядерного арсенала и искусственного интеллекта, учитывая упоминание «идеалистов из техносферы»). Спойлер-намек от самого Джеда Меркурио («Нет выхода»): То, что шоураннер открыто называет своим главным референсом фильм No Way Out (1987) с Кевином Костнером и Джином Хэкменом — это важнейшая улика! В том фильме морской офицер (Костнер) крутит роман с любовницей министра обороны, а когда её убивают, ему поручают вести расследование в закрытом периметре Пентагона, где он фактически ищет сам себя. Но главное — это знаменитый финальный твист картины 1987 года (один из лучших в истории кино!), где выяснялось, что идеальный американский офицер Костнера с первой секунды фильма был глубоко законспирированным советским «кротом» Юрием! Зная любовь Джеда Меркурио к шокирующим предательствам, можно смело ставить на то, что кто-то из двух главных героев «Троицы» окажется совсем не тем, за кого себя выдает.

То, что шоураннер открыто называет своим главным референсом фильм No Way Out (1987) с Кевином Костнером и Джином Хэкменом — это важнейшая улика! В том фильме морской офицер (Костнер) крутит роман с любовницей министра обороны, а когда её убивают, ему поручают вести расследование в закрытом периметре Пентагона, где он фактически ищет сам себя. Но главное — это знаменитый финальный твист картины 1987 года (один из лучших в истории кино!), где выяснялось, что идеальный американский офицер Костнера с первой секунды фильма был глубоко законспирированным советским «кротом» Юрием! Зная любовь Джеда Меркурио к шокирующим предательствам, можно смело ставить на то, что кто-то из двух главных героев «Троицы» окажется совсем не тем, за кого себя выдает. Фрейдистский кошмар: Ирония финала рецензии строится на классическом психоанализе: и ядерные ракеты, и сама гигантская сигарообразная подводная лодка в замкнутом пространстве мужского военного мира — это канонические фаллические символы по Фрейду.

Рекомендации:

«Дежурство» (Vigil, 1 сезон, BBC, 2021): Этот сериал сделала та же британская продюсерская школа, из которой вышел Джед Меркурио. На борту британской атомной подлодки в разгар геополитического кризиса происходит убийство, и на субмарину спускают женщину-детектива с Большой земли. Клаустрофобия и паранойя 10 из 10. «Телохранитель» (Bodyguard, Netflix/BBC, 2018): Предыдущий совместный хит Меркурио и Ричарда Мэддена. Первые двадцать минут первой серии (сцена в поезде) входят в учебники сценарного мастерства как эталон нагнетания саспенса. «Нет выхода» (No Way Out, 1987, реж. Роджер Дональдсон): Если не видел — обязательно посмотри до выхода «Троицы». Потрясающий нео-нуар эпохи холодной войны с молодым Кевином Костнером. «Дипломатка» (The Diplomat, Netflix, 2023 – н.в.): Идеальная пара к «Троице» на том же стриминге. Кери Рассел и Руфус Сьюэлл выясняют сложные брачно-романтические отношения в высоких кабинетах на фоне надвигающегося военного конфликта с участием подлодок и спецслужб. «Багровый прилив» (Crimson Tide, 1995, реж. Тони Скотт): Эталонный «мужской» триллер про атомную подлодку с Дензелом Вашингтоном и Джином Хэкменом (диалоги для фильма нелегально дописывал молодой Квентин Тарантино).

И да — запаситесь чипсами. На случай, если красная кнопка всё-таки щёлкнет.