Свет против тьмы у подножия Бромо: индонезийский номинант на «Оскар» — «Четыре сезона на Яве»

«Четыре сезона на Яве» (Empat Musim Pertiwi)

Новая амбициозная работа индонезийской сценаристки и режиссера Камилы Андини — это гипнотический, неспешно набирающий обороты триллер с элементами фолк-хоррора и магического реализма. Выдвинутая от Индонезии на премию «Оскар» (после триумфа ее предыдущей картины «Юни» на фестивале в Торонто), лента связывает воедино темы женской субъектности, памяти, травмы и борьбы с системным патриархатом.

Возвращение изгнанницы

Начало фильма обманчиво умиротворяюще: Пертиви (великолепная Путри Марино в настоящем и Шофия Ширин в флешбэках) лежит в высокой траве среди бескрайних полей у подножия величественного вулкана Бромо. Но за этим спокойствием скрывается суровая правда: она только что вышла на свободу, отсидев двадцать лет за убийство.

Ее возвращение в родную яванскую деревню трудно назвать теплым. Застенчивая, послушная шестнадцатилетняя школьница осталась в прошлом — теперь это закаленный боец, готовый постоять за себя и других. Однако в отчем доме не изменилось ничего: безвольный отец-алкоголик (Исвади Пратама) все так же копит карточные долги, а мать продолжает его покрывать. Родные встречают Пертиви скорее со страхом, чем с радостью.

Поначалу режиссер не спешит раскрывать карты, выставляя героиню непредсказуемой и взрывной бунтаркой. Она дерзит новому деревенскому старосте — своему бывшему учителю Фаджару (Тотос Расити), освобождает местного блаженного Кунтета (Двика Прадняна) и устраивает переполох в баре. Зритель почти начинает понимать настороженность односельчан — ведь перед нами осужденная за убийство. Лишь постепенно, шаг за шагом заполняя пробелы в ее прошлом, Андини переворачивает оптику: выясняется, что Пертиви предали именно те, кто должен был ее защищать.

Семья отверженных и солнечный свет

Единственной отдушиной поначалу становится Бисма (Арья Салока) — ее юношеская любовь, ныне женатый на ее лучшей подруге детства Никен (Хана Питрашата Маласан). Их редкие встречи за пределами деревни, на фоне гор и просторов Восточной Явы, наполнены тихой романтикой, недосказанным напряжением и редким для героини ощущением покоя.

Нежеланная гостья в родном доме, Пертиви начинает собирать собственную, альтернативную семью из таких же изгоев в заброшенном здании на окраине. Компанию ей составляют эксцентричная бывшая секс-работница Мак Ира (легенда индонезийского кино Кристин Хаким, играющая здесь с ярким, почти театральным размахом), держащая небольшую закусочную, и тот самый «деревенский сумасшедший» Кунтет, разделяющий ее страсть к электротехнике. Вместе они налаживают кейтеринг и собирают солнечные генераторы, стремясь к полной автономии.

Настоящий перелом наступает, когда Пертиви замечает, что группа местных мужчин издевается над глухой школьницей Рарас (Ханна Арета О. Гинтинг), чья судьба пугающе напоминает ее собственную. Пертиви буквально вступает в драку, чтобы защитить девочку, и пытается добиться правосудия вместе с ее матерью — руководительницей студии традиционных ритуальных танцев. Но обращение в полицию упирается в глухую стену: деревенская верхушка во главе со старостой Фаджаром и богатейшим человеком округи Сапто (Дони Кус Индарто) привыкла безнаказанно вершить чужие судьбы.

Призраки прошлого и магический реализм

Постепенно раскрывается чудовищная правда о прошлом самой Пертиви: в юности родной отец фактически расплатился дочерью за свои карточные долги, отдав ее на растерзание учителю. Убийство, за которое она провела за решеткой два десятилетия, было отчаянной самообороной во время изнасилования, тогда как главный насильник — Джонет (Награ Пакусадево), воплощение леденящей душу мужской вседозволенности — остался на свободе и при власти.

Камила Андини отказывается от прямолинейных флешбэков, превращая психологическую травму в нечто осязаемое и потустороннее. Травма преследует Пертиви в облике гигантского когтистого монстра из теней, которого видит только она, а старые телевизоры и радиоприемники рядом с ней оживают, транслируя обрывки болезненных воспоминаний, словно жуткое ретро-шоу. Сквозным мотивом через весь фильм проходит счет на индонезийском — «сату, дуа, тига, эмпат» (один, два, три, четыре), который лишь в самом финале сдвинется с мертвой точки на цифру «лима» (пять), символизируя освобождение.

Визуальная поэзия, ритуалы и перегруженность сюжета

Оператор Батара Гоэмпар и сама режиссер выстраивают выразительную систему визуальных контрастов:

Природа против замкнутости: Бескрайняя зелень Восточной Явы и вулкан Бромо, откуда черпает силы Пертиви (чье имя переводится как «Мать-Земля»), противопоставлены душным, полутемным интерьерам деревни, задыхающейся от собственных предрассудков и коррупции.

Энергия будущего против руин прошлого: Чистый свет солнечных батарей, которые конструируют Пертиви и Кунтет, контрастирует с обветшалой электростанцией, контролируемой кланом Сапто, и теми ранами, что она наносит природе.

Фолк-хоррор и вестерн: В одних сценах герои скачут по полям и лесам, словно персонажи классического вестерна, а в других картина погружается в глубины яванской мистики. Сцены традиционных танцев и игры на гамелане в исполнении семьи шамана превращают культурный ритуал в инструмент магического возмездия (отдельной похвалы заслуживает гипнотический перкуссионный саундтрек Рики Лионарди и электронного дуэта Bottlesmoker).

Кульминация фильма объединяет политическую сатиру и сюрреализм: пока власти пытаются присвоить проект солнечной энергетики Пертиви для отчета перед столичными делегатами, шаманский ритуал запускает сверхъестественную расплату над насильниками, а сама героиня в финале обретает покой в совершенно неожиданном, почти фантастическом ключе (вплоть до отсылок к НЛО).

Главный недостаток 137-минутной картины — ее чрезмерная амбициозность. Андини вводит слишком много персонажей и побочных линий: политические интриги Никен или неожиданная поездка Пертиви в Джакарту (где она встречается с бывшими сокамерницами и читает стихи на андеграундном метал/панк-концерте) выглядят как заготовки для отдельного мини-сериала, немного перегружающие основное повествование. Впрочем, эту рваную, нелинейную структуру можно оправдать самой природой травмы, которая никогда не развивается по учебнику.

Несмотря на некоторую сюжетную избыточность, «Четыре сезона на Яве» — это визуально завораживающее, мощное кино о том, как люди, выброшенные на обочину жизни, находят в себе силы построить новый дом на обломках старого.

Примечания:

Имя героини — Пертиви (Pertiwi): В индонезийской культуре и мифологии Ibu Pertiwi («Мать Пертиви») — это национальная персонификация Индонезии, богиня Земли (аналог нашей Матери-Сырой Земли или Геи). То, что главную героиню зовут именно так, придает сюжету мифологический масштаб: насилие над ней и эксплуатация природы деревенскими богачами — это две стороны одного преступления. Вулкан Бромо и Восточная Ява: Действие происходит в одном из самых фотогеничных мест Индонезии — национальном парке Бромо-Тенгер-Семеру. Местные пейзажи (дымящийся кратер, море вулканического песка и изумрудные холмы) в азиатском кино часто работают как самостоятельный персонаж, подчеркивая масштаб человеческих страстей. Гамелан (Gamelan): Традиционный индонезийский оркестр, состоящий преимущественно из ударных инструментов (металлофонов, гонгов, барабанов). В яванской культуре музыка гамелана неразрывно связана с ритуалами, трансовыми состояниями и театром теней (ваянг), поэтому в фильме она органично усиливает атмосферу фолк-хоррора. Кто такая Кристин Хаким (Christine Hakim): Для индонезийского кино она фигура масштаба Изабель Юппер или Мерил Стрип. Западным зрителям она стала широко известна после роли индонезийского миколога Ратны в самом начале сериала «Одни из нас» (The Last of Us), где она произносит ту самую фразу: «Бомбите город. Бомбите всех».

Рекомендации: