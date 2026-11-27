Чик-чирик, и пальцев нет: авторы «Тьмы» возвращаются в немецкие леса с экранизацией самого жуткого детского сборника

Из «Тьмы» в «Солнечную долину» — как старинная книга о детской жестокости стала основой нового триллера от создателей главного немецкого сериала?

Лиза Викари играет профайлера, расследующего серию жутких убийств в родном городке. В основе сюжета — «Стёпка-Растрёпка», реальная и по-настоящему зловещая немецкая детская книга XIX века.

Янтье Фризе и Баран бо Одар, создатели культового хита Netflix «Тьма» (Dark), возвращаются в угрюмые немецкие леса. Стриминговый сервис HBO Max выпустил первый тизер-трейлер их нового мистического триллера «Зонненталь» (Sonnental), и выглядит он предельно мрачно — в лучших традициях самых жестоких сказок братьев Гримм.

Главную роль в шестисерийном проекте исполнила Лиза Викари (хорошо знакомая фанатам «Тьмы» по роли Марты Нильсен). Ее героиня, профайлер Аня Фоглер, возвращается в родной провинциальный городок, чтобы расследовать чудовищное убийство. По мере того как количество трупов растет, Фоглер начинает замечать пугающую закономерность: все преступления повторяют сюжеты из «Стёпки-Растрёпки» (Der Struwwelpeter) — зловещей (и вполне реальной) немецкой детской книги, написанной для того, чтобы до полусмерти напугать непослушных детей историями о том, что с ними случится, если они будут плохо себя вести.

Напарника главной героини, следователя Норберта Трошица, сыграл колоритный Петер Курт («Вавилон-Берлин»). В основной актерский состав также вошли Ян Фридрихсен (сын Ани, Макс), Ирис Бём (мать Ани, Керстин), Мерлин Роуз, Мария Симон, Стипе Эрцег и еще один ветеран «Тьмы» — Мишель Матичевич.

Шоураннером немецкого оригинального проекта HBO Max выступил Матия Драгоевич, написавший сценарий в соавторстве с Бобом Конрадом («Клео», «4 квартала»), а Фризе и бо Одар взяли на себя продюсирование. Все шесть эпизодов «Зонненталя» выйдут на HBO Max в марте 2027 года. Напомним, что «Тьма» с триумфом шла на Netflix три сезона с 2017 по 2020 год, однако следующий амбициозный проект дуэта, историческую драму-головоломку «1899», стриминг безжалостно закрыл после первого сезона, что и побудило авторов сменить площадку.

Психиатр с пером: что такое Der Struwwelpeter?

Чтобы понять, почему «Зонненталь» обещает стать одним из самых жутких сериалов ближайших лет, нужно заглянуть в канун Рождества 1844 года. Именно тогда франкфуртский врач-психиатр Генрих Гофман искал на городских ярмарках подарок для своего трехлетнего сына Карла. Искал — и приходил в отчаяние. Все детские книжки той эпохи были либо занудными христианскими проповедями, либо слащавыми сказками, оторванными от реальности.

Тогда доктор Гофман купил пустую тетрадь и решил нарисовать и сочинить книгу сам. Будучи практикующим врачом, он часто сталкивался с маленькими пациентами, которые до ужаса боялись людей в белых халатах. Чтобы отвлечь плачущих детей во время осмотра, Гофман быстро рисовал на клочках бумаги смешных и нелепых человечков. Из этих врачебных зарисовок и родился сборник стихов, известный сегодня всему миру как Der Struwwelpeter.

Книга представляет собой цикл коротких стихотворных историй (жанр cautionary tales — «предостерегающие сказки»), построенных по простой и беспощадной схеме: детский проступок -> игнорирование предупреждений взрослых -> гротескная, часто смертельная расплата.

Вот лишь несколько сюжетов из книги Гофмана (и, судя по всему, будущих улик на местах преступлений в сериале «Зонненталь»):

История о мальчике, сосущем палец (Конрад): Мать уходит из дома и строго-настрого запрещает сыну сосать большие пальцы. Едва за ней закрывается дверь, палец оказывается во рту. В ту же секунду в комнату врывается гигантский долговязый портной с огромными портновскими ножницами. «Чик-чирик!» — портной без лишних слов отрезает мальчику оба больших пальца. На иллюстрации Гофмана ребенок стоит с кровоточащими культями.

Мать уходит из дома и строго-настрого запрещает сыну сосать большие пальцы. Едва за ней закрывается дверь, палец оказывается во рту. В ту же секунду в комнату врывается гигантский долговязый портной с огромными портновскими ножницами. «Чик-чирик!» — портной без лишних слов отрезает мальчику оба больших пальца. На иллюстрации Гофмана ребенок стоит с кровоточащими культями. Правдивая история про спички (Паулинхен): Девочка остается дома одна и находит коробок спичек. Две домашние кошки отговаривают ее играть с огнем, но тщетно. Паулинхен зажигает спичку, пламя перекидывается на фартук, и девочка заживо сгорает дотла — от нее остаются лишь горстка пепла и красные башмачки, вокруг которых сидят и плачут кошки.

Девочка остается дома одна и находит коробок спичек. Две домашние кошки отговаривают ее играть с огнем, но тщетно. Паулинхен зажигает спичку, пламя перекидывается на фартук, и девочка заживо сгорает дотла — от нее остаются лишь горстка пепла и красные башмачки, вокруг которых сидят и плачут кошки. История о Каспаре, который не ел суп: Упитанный и румяный мальчик внезапно объявляет голодовку: «Не буду есть ваш гадкий суп!». На второй день он худеет, на третий превращается в тростинку, на четвертый весит полграмма, а на пятый день умирает от истощения. Последняя картинка — могильный крест с суповой миской.

Упитанный и румяный мальчик внезапно объявляет голодовку: «Не буду есть ваш гадкий суп!». На второй день он худеет, на третий превращается в тростинку, на четвертый весит полграмма, а на пятый день умирает от истощения. Последняя картинка — могильный крест с суповой миской. Сам Стёпка-Растрёпка (Петер): Мальчик, который год не давал стричь себе ногти и расчесывать волосы, превратившись в пугающее лесное чудовище, от которого шарахаются все вокруг.

Русский след: от Достоевского до «Вредных советов» Остера

В России книга Гофмана произвела настоящий фурор. Впервые её перевели на русский язык и издали в Санкт-Петербурге уже в 1849 году (спустя всего четыре года после немецкого оригинала!) под гениальным названием «Стёпка-Растрёпка». Имя моментально ушло в народ и стало нарицательным для любого неряхи.

Книгу зачитывали до дыр поколения русских дворян и интеллигентов. Ее упоминал в своих текстах Федор Достоевский, Чехов выписывал «Стёпку» для племянников, Марина Цветаева вспоминала, как в детстве они с сестрой замирали от сладкого ужаса над картинками с горящей Паулинхен, а Александр Бенуа называл иллюстрации Гофмана одними из главных визуальных впечатлений своего детства. Корней Чуковский, впрочем, книгу недолюбливал за немецкую буржуазную жестокость, хотя его собственный «Мойдодыр» — это прямой наследник истории о немытом Петере.

Но самое интересное — как книга Гофмана трансформировалась в русской культуре XX века. «Вредные советы» Григория Остера — это прямые генетические потомки «Стёпки-Растрёпки»!

Гофман первым понял, что дети не воспринимают скучную мораль, но обожают гротеск, гиперболу и черный юмор. Когда отказ от супа за пять дней приводит к кладбищу — это настолько абсурдно, что становится смешно. В СССР эта традиция сначала ушла в подпольный детский фольклор 1970-х (знаменитые «садистские стишки» про маленького мальчика), затем проросла в хулиганской поэзии ленинградского поэта Олега Григорьева («Я спросил электрика Петрова: для чего ты намотал на шею провод?»), а в 1990 году Григорий Остер совершил гениальный постмодернистский кульбит. Он взял гофмановскую конструкцию «преступление и наказание», сохранил весь её макабрический юмор, но перевернул знак с минуса на плюс, применив реверсивную психологию: вместо «не делай так, а то умрешь» — «обязательно делай так, чтобы свести родителей с ума».

Почему это идеальная основа для авторов «Тьмы»?

Многие зрители сходятся во мнении, что первый сезон «Тьмы» был вершиной творчества Фризе и бо Одара. Почему? Потому что тогда история еще не утонула в сложных схемах альтернативных вселенных, квантовой запутанности и бесконечных генеалогических древах. Первый сезон был камерным, дождливым, гипнотическим нео-нуаром. В нем был маленький городок, окруженный вековым лесом, гнетущее чувство вины старшего поколения и пропавшие дети, чьи тела находили с пугающими увечьями (выжженные глаза и барабанные перепонки из-за экспериментов со стулом в бункере).

«Зонненталь» (что с пугающей иронией переводится как «Солнечная долина» — прямая антитеза «Тьме»!) возвращает создателей на территорию их триумфа:

Эстетика «Финчер встречает братьев Гримм»: Скрестить структуру культового триллера Дэвида Финчера «Семь» (где маньяк убивал по списку семи смертных грехов) с детской книжкой XIX века — ход невероятной кинематографической силы. Вместо чревоугодия и гордыни здесь — детские шалости, возведенные в абсолют взрослой жестокости. Тема родовой травмы и немецкого воспитания: Концепция Schwarze Pädagogik («черной педагогики» — немецкой системы воспитания через страх и подавление воли) — это клондайк для психологического триллера . Главная героиня возвращается в родной город, где у нее есть пожилая мать и собственный сын. Очевидно, что расследование заставит ее копаться в детских травмах своего поколения. Закон кармы и детерминизма: Любимая тема авторов «Тьмы» — неизбежность последствий. У Гофмана мир устроен механистично: взял спички — сгорел, обидел собаку — остался без куска ноги. В мире «Тьмы» и «Зонненталя» прошлое точно так же настигает героев с неотвратимостью гильотины. Возвращение «своих» актеров: Присутствие Лизы Викари (Марта) и Мишеля Матичевича (Александр Тидеманн) на фоне вечно пасмурных немецких лесов создаст у фанатов первого сезона «Тьмы» мгновенный эффект пугающе уютного дежавю.

Остается лишь дождаться весны 2027 года — и, на всякий случай, доесть свой суп и убрать подальше спички.

Примечания:

Роль Фризе и бо Одара в проекте: В англоязычной прессе «Зонненталь» подают как «новый сериал создателей «Тьмы»». Тут важно уточнить индустриальный нюанс: сами Янтье Фризе и Баран бо Одар выступают здесь как исполнительные продюсеры через свою компанию Dark Ways (параллельно они делают для Netflix экранизацию комикса-хоррора Something Is Killing the Children — «Что-то убивает детей»). А вот непосредственно сценарий «Зонненталя» написал Матия Драгоевич. И это, возможно, даже плюс: Фризе и бо Одар зададут свой фирменный визуальный тон и атмосферу первого сезона «Тьмы», но свежая кровь в сценарной комнате не даст сюжету улететь в переусложненную фантастику третьего сезона!

В англоязычной прессе «Зонненталь» подают как «новый сериал создателей «Тьмы»». Тут важно уточнить индустриальный нюанс: сами Янтье Фризе и Баран бо Одар выступают здесь как исполнительные продюсеры через свою компанию Dark Ways (параллельно они делают для Netflix экранизацию комикса-хоррора Something Is Killing the Children — «Что-то убивает детей»). А вот непосредственно сценарий «Зонненталя» написал Матия Драгоевич. И это, возможно, даже плюс: Фризе и бо Одар зададут свой фирменный визуальный тон и атмосферу первого сезона «Тьмы», но свежая кровь в сценарной комнате не даст сюжету улететь в переусложненную фантастику третьего сезона! Ирония названия: Если Dark («Тьма») происходила в вымышленном городке Винден (от немецкого winden — «извиваться», «скручивать» в узел), то Sonnental переводится как «Солнечная долина». В немецком нуаре солнечные названия традиционно носят самые депрессивные, богом забытые места, где за фасадом благополучия творится настоящий ад.

Если Dark («Тьма») происходила в вымышленном городке Винден (от немецкого winden — «извиваться», «скручивать» в узел), то Sonnental переводится как «Солнечная долина». В немецком нуаре солнечные названия традиционно носят самые депрессивные, богом забытые места, где за фасадом благополучия творится настоящий ад. Фрейд и «Стёпка-Растрёпка»: Зигмунд Фрейд в своей знаменитой работе «Толкование сновидений» и в исследованиях детских неврозов напрямую ссылался на историю Конрада из «Стёпки-Растрёпки» (где портной отрезает мальчику пальцы ножницами) как на хрестоматийную иллюстрацию детского комплекса кастрации. Для сериала про психолога-профайлера (которую играет Лиза Викари) это просто идеальный подтекст!

Поскольку до релиза в марте 2027 года еще есть время, вот несколько произведений, которые идеально настроят на нужную волну:

Клип и песня Rammstein — «Hilf mir» (с альбома Rosenrot, 2005): Тилль Линдеманн взял текст истории про сгоревшую со спичками девочку Паулинхен из «Стёпки-Растрёпки» и практически дословно переложил его на тяжелые индустриальные риффы от лица пиромана. Звучит монументально и жутко. Панк-опера Shockhead Peter (1998) от группы The Tiger Lillies: Британское дарк-кабаре трио превратило книгу Гофмана в гротескный кукольный гиньоль с фальцетом, аккордеоном и чернейшим юмором. Спектакль стал мировой сенсацией и получил премию Лоуренса Оливье. Сериал «Каштановый человечек» (The Chestnut Man, Дания, 2021): Если хочется ощутить вайб первого сезона «Тьмы» прямо сейчас. Осенние леса, мрачная скандинавская глубинка, пропавшие дети и серийный убийца, который оставляет на местах преступлений детские поделки из каштанов и спичек. Сериал «Перевал» (Der Pass / Pagan Peak, Германия-Австрия, 1 сезон, 2018): Блестящий немецкоязычный триллер, где убийца использует древний альпийский фольклор (миф о Крампусе — рождественском демоне, наказывающем плохих детей) для своих ритуальных преступлений в заснеженных лесах. Фильм «Обещание» (The Pledge, 2001, реж. Шон Пенн): Экранизация романа швейцарца Фридриха Дюрренматта с Джеком Николсоном. История о том, как детектив ищет лесного маньяка по детскому рисунку с изображением сказочного великана и черных ежей. Идеальное попадание в атмосферу «Зонненталя».

Прочитайте оригинальный «Der Struwwelpeter» — лучше в иллюстрированном издании с картинками Гофмана (текст короткий, можно за вечер). Ищите русские переводы: они существуют, иногда под разными названиями. Сразу после — пересмотрите первый сезон «Тьмы»: атмосфера ляжет идеально. Если хотите ещё глубже в немецкую тёмную дидактику — «Макс и Мориц» Вильгельма Буша (ещё более злой последователь). А пока ждём март 2027-го, можно перечитать Остера и подумать, где заканчивается «вредный совет» и начинается настоящий кошмар.