Google начал удалять незаконно установленные VPN-приложения на смартфонах россиян

Тысячи россиян опубликовали в социальных сетях сообщения о внезапном исчезновении на личных Android-смартфонах приложений, предназначенных для использования незаконных VPN-сервисов.

Оказалось, что речь идёт не о массовом взломе или техническом сбое – компания Google наконец-то начала исполнять требования российского законодательства и самостоятельно удалила запрещённые в России приложения.

«Мы действительно приняли решение провести санацию устройств россиян, так как получили соответствующее уведомление от Москвы. Граждан других стран наши действия не затрагивают», – говорится в официальном пресс-релизе компании.

По информации Bloomberg, Google выполнил требования России после получения «настойчивой просьбы» от высокопоставленного сотрудника Белого дома.

«В ближайшее время аналогичные действия могут предпринять и Apple, соответствующая рекомендация им уже отправлена. Всё это делается в рамках большой сделки с Москвой», – пишет издание.

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