Телеканал NBC показал антиизраильский ролик накануне Дня благодарения

Еврейские организации США выступили с резкой критикой антиизраильского рекламного ролика, показанного в эфире праздничного выпуска программы Saturday Night Live на телеканале NBC, потребовав объяснений по поводу того, как подобный материал прошел проверку на соответствие редакционным стандартам.

В 30-секундном видеоролике, вышедшем в эфир 25 ноября, накануне Дня благодарения, показывалась американская девочка, которая в течение года копила 400 долларов на новый велосипед, стригла газоны, убирала листья и расчищала снег. Затем кадр сменялся изображением стоящей среди руин девочки из сектора Газы на костылях. Голос за кадром заявлял: «Каждые три секунды наше правительство отправляет Израилю 400 долларов из денег налогоплательщиков, чтобы он делал это». В конце ролика зрителей призывали присоединиться к кампании «Больше ничего для Израиля», обвиняющей Израиль в «геноциде», и обратиться к своим конгрессменам с требованием прекратить помощь еврейскому государству. Заказчиком рекламы выступила калифорнийская некоммерческая организация Institute for Middle East Understanding Policy Project.

Союз реформистского иудаизма (URJ) назвал видеоролик «вредным» и «вводящим в заблуждение», указав, что в нем полностью игнорируются действия ХАМАСа и насилие в отношении израильтян. «Ролик сводит сложный и трагический конфликт к эмоционально манипулятивному обвинению в том, что американские налогоплательщики напрямую финансируют увечья палестинских детей», – говорится в заявлении организации.

Глава Антидиффамационной лиги (ADL) Джонатан Гринблатт заявил, что показ в прайм-тайм накануне семейного праздника рекламы, «откровенно демонизирующей еврейское государство и содержащей ложные утверждения об использовании средств американских налогоплательщиков», является «не просто бестактным, а непростительным».

Руководитель Американского еврейского комитета (AJC) Тед Дойч также осудил ролик за то, что из повествования полностью исключен ХАМАС, развязавший войну 7 октября 2023 года. «Страдания мирных палестинцев реальны и вызывают боль. Но использование этих страданий для демонизации Израиля при полном вычеркивании ХАМАСа из этой истории – это не честная дискуссия. NBC решил взять деньги и пустить эту рекламу в эфир. Телеканал должен объяснить, почему и каким образом настолько однобокий и манипулятивный ролик соответствовал его стандартам вещания», – подчеркнул Дойч.

По сообщениям изданий New York Post и The Wall Street Journal, телеканал NBC снял ролик с эфира и больше не планирует его показывать, хотя официально руководство сети пока не прокомментировало ситуацию. При этом в правилах самого холдинга NBC Universal указано, что политическая реклама допускается к показу только при наличии «фактической основы для заявлений и в рамках разумной дискуссии».