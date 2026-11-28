Австралиец годами пытался расколоть камень с «золотом». Внутри оказалось нечто гораздо более редкое

В 2015 году австралиец Дэвид Хоул отправился на поиски золота в окрестностях города Мэриборо в штате Виктория. С помощью металлоискателя он обнаружил в жёлтой глине необычайно тяжёлый камень красноватого цвета. Мужчина решил, что внутри скрывается золотой самородок, однако даже самые отчаянные попытки расколоть находку ни к чему не привели.

У Хоула были все основания надеяться на удачу: именно в этих местах в XIX веке развернулась австралийская золотая лихорадка. Мужчина пытался распилить камень, использовал болгарку, дрель и даже кислоту. Но и удары кувалдой не оставили на нём ни одной трещины.

Спустя несколько лет Хоул отнёс загадочную находку в Мельбурнский музей. Там выяснилось, что всё это время он хранил дома редкий метеорит возрастом около 4,6 миллиарда лет — ровесник Солнечной системы.

Внимание геологов сразу привлекла необычная поверхность камня, покрытая характерными углублениями. Такие следы образуются при прохождении метеорита через атмосферу, когда его внешние слои плавятся.

Другой отличительной особенностью находки оказался её вес — целых 17 килограммов. Обычный земной камень такого размера должен был весить значительно меньше.

Геолог Дермот Генри рассказал, что за 37 лет работы в музее изучил тысячи камней, которые люди принимали за метеориты. Однако только два из них действительно оказались объектами внеземного происхождения. Находка Хоула стала одним из них.

Учёные назвали метеорит Мэриборо в честь города, возле которого его обнаружили. С помощью алмазной пилы исследователи отделили небольшой фрагмент и изучили его состав. Высокое содержание железа позволило отнести метеорит к классу обыкновенных хондритов типа H5.

Внутри обнаружились хондры — крошечные застывшие капли силикатных минералов. Изучение подобных структур помогает учёным понять, какие процессы происходили на заре существования Солнечной системы.

Метеориты часто называют самым дешёвым способом исследования космоса. Они позволяют получить сведения о возрасте, химическом составе и формировании планет, не отправляя дорогостоящие космические аппараты. Некоторые из них содержат частицы звёздной пыли, возникшие ещё до появления Солнечной системы, а в других находят аминокислоты — строительные блоки жизни.

По мнению исследователей, метеорит Мэриборо, скорее всего, прилетел из пояса астероидов между Марсом и Юпитером. Миллиарды лет назад значительная часть вещества молодой Солнечной системы объединилась под действием гравитации, сформировав планеты. Часть оставшегося материала образовала пояс астероидов. Вероятно, в результате столкновения космических тел один из обломков покинул этот пояс и в конечном итоге упал на Землю.

Радиоуглеродный анализ показал, что метеорит находился на нашей планете менее тысячи лет. Исследователям также известно о нескольких наблюдениях метеоров в этом регионе в период с 1889 по 1951 год. Возможно, одно из них было связано с падением именно этого космического тела.

Мэриборо стал всего лишь семнадцатым зарегистрированным метеоритом в истории штата Виктория и вторым по величине среди обнаруженных там хондритов. Крупнейший экземпляр весом 55 килограммов был идентифицирован в 2003 году.

Для сравнения, за всю историю золотодобычи в штате были найдены тысячи золотых самородков. Так что камень, который Хоул несколько лет безуспешно пытался расколоть в надежде разбогатеть, оказался гораздо более редкой и ценной для науки находкой, чем золото.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Proceedings of the Royal Society of Victoria.