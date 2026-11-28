На Байкале открыли боярский клуб «Озеро»

Император лично принял участие в открытии боярского загородного клуба «Озеро» на берегу Байкала. Наилучшие русичи получили право обзавестись прекрасными теремами и наделами в священном месте на лоне Матушки-природы.

Государь поведал собравшимся, что замысел застроить Байкал выдающими зодческими строениями, символизирующими богатую русскую душу, посещал его ещё в отрочестве. Частично он был реализован вблизи Петрограда, но затем при поддержке боярина-банкира Рубльберга были освоены наделы возле самого глубокого озера планеты.

В честь открытия «Озера» на его территории состоялся турнир по клюшколунству – в финале боярин Трампов победил боярина Мутковского. Затем они вместе пошли в трактир поесть чебуреков и щей, запив яства лучшим на Руси квасом.

Стать участником боярского клуба довольно непросто – для этого потребуется лично подать челобитную Государю, где указать сумму уплаченных в казну податей и пояснить свой вклад в развитие Государства Российского. Только после личного одобрения самодержца соискатель сможет обратиться к боярину Мутковскому – главе императорского зодческого треста «Терем РИ». Посланник государев покажет план и даст рекомендации по строительству. Добровольные взносы на развитие территории приветствуются.

«Главное, чтобы мы не остановились здесь на Байкале, – заявил в торжественной речи Государь. – Надо осваивать священный град Китеж, Валаам, Алтай и другие наши замечательные вотчины».

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