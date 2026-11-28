В США беременная заключенная сумела сбежать во время поездки на медосмотр

В американском штате Нью-Мексико беременная заключенная Ребекка Тейлор сумела сбежать во время поездки на медицинский осмотр, когда трое перевозивших ее сотрудников тюрьмы остановились перекусить в закусочной Whataburger.

26-летняя Ребекка Тейлор приговорена к шести годам за серию автомобильных краж. Она отбывала наказание в тюрьме в городе Грантсе. Утром 25 ноября Тейлор повезли в город Альбукерке на осмотр в связи с беременностью.

На обратном пути, когда сотрудники тюрьмы вышли, Тейлор осталась в машине вместе с другой заключенной, которую тоже возили к врачу. Тейлор отстегнула ремень безопасности, села за руль и уехала. Вторая женщина к побегу не присоединилась – неизвестно, по собственной воле, или это Тейлор заставила ее выйти из машины, пишет «Медуза».

Сбежавшая находится во втором триместре беременности. «Поскольку она беременна, при перевозке к ней не применяли средства физического ограничения. Насколько нам известно, в момент происшествия один из сотрудников находился рядом с автомобилем, но не внутри него», – сказала пресс-секретаря пенитенциарной службы Нью-Мексико Бриттани Ромбах.

Примерно через час автомобиль, который угнала Тейлор, нашли брошенным в Альбукерке. Еще через пару часов был обнаружен служебный телефон из машины и оранжевая тюремная роба заключенной. Правоохранительные органы начали проверку автобусов, поездов и другого общественного транспорта в районе Альбукерке, но обнаружить Тейлор не удалось.

К 27 ноября полиция пришла к выводу, что женщина, скорее всего, так и не покинула город. Полицейские прочесывают районы на юго-западе Альбукерке, где ее видели в последний раз, и проверяют записи телефонных звонков, которые она делала в заключении. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов опрашивают всех остальных заключенных ее тюрьмы.