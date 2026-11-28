Житель Сибири, которому в начале войны было 13 лет, погиб в Украине

На войне в Украине погиб 18-летний сибиряк Данил Курленя, который родился 21 мая 2008 года, через две недели после вступления Дмитрия Медведева в должность президента России.

Это первый известный случай гибели в Украине российского военного, родившегося при президентстве Медведева, отмечает «Медиазона».

Курленя жил в городе Болотное Новосибирской области. Как именно он попал на войну и где конкретно погиб, неизвестно.

Курленя был зарегистрирован на сайте провластной молодежной организации «Движение первых». Официальная дата его гибели – 11 ноября 2026 года.