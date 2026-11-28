Четыре фактора, которые всегда предшествуют инфарктам и инсультам

Инфаркт или инсульт может стать полной неожиданностью для человека, однако подобные события крайне редко происходят без предшествующих нарушений здоровья. Исследование 2025 года, охватившее 9 миллионов жителей США и Южной Кореи, показало, что в 99% случаев серьёзным сердечно-сосудистым событиям предшествовал хотя бы один из четырёх факторов риска: повышенное артериальное давление, неоптимальный уровень холестерина или сахара в крови либо курение.

Самым распространённым фактором оказалось повышенное артериальное давление. Оно наблюдалось у 93% людей, впоследствии перенёсших инфаркт, инсульт или столкнувшихся с сердечной недостаточностью.

Причём даже небольшое снижение давления способно довольно быстро принести пользу. Анализ 51 клинического исследования с участием более 350 тысяч человек показал, что снижение верхнего (систолического) артериального давления на каждые 5 мм рт. ст. было связано с уменьшением риска инсульта, ишемической болезни сердца или сердечной недостаточности примерно на 12% уже в течение первого года лечения. Положительный эффект сохранялся и в дальнейшем и наблюдался при применении препаратов пяти основных классов для лечения гипертонии.

Не менее важную роль играет контроль уровня холестерина. Согласно анализу генетических исследований, опубликованному в 2022 году, снижение уровня «плохого» холестерина всего на 1 ммоль/л на протяжении всей жизни связано с уменьшением риска сердечно-сосудистых заболеваний более чем наполовину.

А рандомизированное исследование, проведённое в Австралии с участием почти 10 тысяч пожилых людей, показало, что за примерно шесть лет у принимавших статины сердечно-сосудистые события происходили на 30% реже.

Перспективным направлением профилактики также считается контроль уровня сахара в крови. Крупные клинические исследования показывают, что препараты, имитирующие действие гормона глюкагоноподобного пептида-1, к которым относится семаглутид, снижают риск ряда серьёзных сердечно-сосудистых осложнений.

Так, в одном из исследований у людей с диабетом второго типа и сердечной недостаточностью приём семаглутида в таблетках на 22% снижал совокупный риск госпитализации или необходимости неотложной помощи из-за сердечной недостаточности, а также смерти от сердечно-сосудистых причин по сравнению с плацебо. Однако у пациентов без сердечной недостаточности в анамнезе аналогичного преимущества по этому показателю не обнаружили.

Четвёртый фактор риска — курение. Некоторые исследования показывают, что спустя десять лет после отказа от сигарет ожидаемая продолжительность жизни человека может приблизиться к показателям тех, кто никогда не курил. При этом положительные изменения в состоянии здоровья наблюдаются даже у людей, бросивших курить в возрасте 75 лет.

Все эти данные подчёркивают важность профилактики задолго до появления серьёзных проблем с сердцем и сосудами. Причём речь идёт не обязательно о радикальных изменениях: даже умеренное улучшение нескольких показателей здоровья может дать заметный результат.

По расчётам Американской кардиологической ассоциации, сокращение распространённости таких факторов риска, как гипертония, повышенный холестерин, диабет и ожирение, на 10% в сочетании с улучшением контроля давления, сахара и холестерина на 20% могло бы сократить число сердечно-сосудистых событий, включая инсульты, среди женщин на 23%.

Разумеется, результаты масштабного исследования не означают, что устранение четырёх факторов риска позволит предотвратить 99% инфарктов и инсультов. Однако они показывают, насколько редко серьёзные сердечно-сосудистые проблемы возникают при отсутствии всех четырёх факторов и насколько важно контролировать их ещё до появления симптомов.

Исследование опубликовано в журнале Journal of the American College of Cardiology.