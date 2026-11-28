Четыре фактора, которые всегда предшествуют инфарктам и инсультам
Рекомендуем: Наши сердца, Маленькая лилия, Зона Лимбо, Иранский дневник, Мэйхуа. Триптих 2.o
Инфаркт или инсульт может стать полной неожиданностью для человека, однако подобные события крайне редко происходят без предшествующих нарушений здоровья. Исследование 2025 года, охватившее 9 миллионов жителей США и Южной Кореи, показало, что в 99% случаев серьёзным сердечно-сосудистым событиям предшествовал хотя бы один из четырёх факторов риска: повышенное артериальное давление, неоптимальный уровень холестерина или сахара в крови либо курение.
Самым распространённым фактором оказалось повышенное артериальное давление. Оно наблюдалось у 93% людей, впоследствии перенёсших инфаркт, инсульт или столкнувшихся с сердечной недостаточностью.
Причём даже небольшое снижение давления способно довольно быстро принести пользу. Анализ 51 клинического исследования с участием более 350 тысяч человек показал, что снижение верхнего (систолического) артериального давления на каждые 5 мм рт. ст. было связано с уменьшением риска инсульта, ишемической болезни сердца или сердечной недостаточности примерно на 12% уже в течение первого года лечения. Положительный эффект сохранялся и в дальнейшем и наблюдался при применении препаратов пяти основных классов для лечения гипертонии.
Не менее важную роль играет контроль уровня холестерина. Согласно анализу генетических исследований, опубликованному в 2022 году, снижение уровня «плохого» холестерина всего на 1 ммоль/л на протяжении всей жизни связано с уменьшением риска сердечно-сосудистых заболеваний более чем наполовину.
А рандомизированное исследование, проведённое в Австралии с участием почти 10 тысяч пожилых людей, показало, что за примерно шесть лет у принимавших статины сердечно-сосудистые события происходили на 30% реже.
Перспективным направлением профилактики также считается контроль уровня сахара в крови. Крупные клинические исследования показывают, что препараты, имитирующие действие гормона глюкагоноподобного пептида-1, к которым относится семаглутид, снижают риск ряда серьёзных сердечно-сосудистых осложнений.
Так, в одном из исследований у людей с диабетом второго типа и сердечной недостаточностью приём семаглутида в таблетках на 22% снижал совокупный риск госпитализации или необходимости неотложной помощи из-за сердечной недостаточности, а также смерти от сердечно-сосудистых причин по сравнению с плацебо. Однако у пациентов без сердечной недостаточности в анамнезе аналогичного преимущества по этому показателю не обнаружили.
Четвёртый фактор риска — курение. Некоторые исследования показывают, что спустя десять лет после отказа от сигарет ожидаемая продолжительность жизни человека может приблизиться к показателям тех, кто никогда не курил. При этом положительные изменения в состоянии здоровья наблюдаются даже у людей, бросивших курить в возрасте 75 лет.
Все эти данные подчёркивают важность профилактики задолго до появления серьёзных проблем с сердцем и сосудами. Причём речь идёт не обязательно о радикальных изменениях: даже умеренное улучшение нескольких показателей здоровья может дать заметный результат.
По расчётам Американской кардиологической ассоциации, сокращение распространённости таких факторов риска, как гипертония, повышенный холестерин, диабет и ожирение, на 10% в сочетании с улучшением контроля давления, сахара и холестерина на 20% могло бы сократить число сердечно-сосудистых событий, включая инсульты, среди женщин на 23%.
Разумеется, результаты масштабного исследования не означают, что устранение четырёх факторов риска позволит предотвратить 99% инфарктов и инсультов. Однако они показывают, насколько редко серьёзные сердечно-сосудистые проблемы возникают при отсутствии всех четырёх факторов и насколько важно контролировать их ещё до появления симптомов.
Исследование опубликовано в журнале Journal of the American College of Cardiology.