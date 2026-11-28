Через кротовую нору за шесть дней: физик рассчитал условия безопасного путешествия

Путешествие через кротовую нору могло бы занять чуть больше шести суток, причём космическому кораблю не пришлось бы ни разу включать двигатели. Такой сценарий описал физик Маурисио Катальдо из Университета Био-Био в Чили. Учёный математически рассчитал параметры кротовой норы, через которую человек мог бы пролететь, не испытывая опасных перегрузок. Правда, для существования такого туннеля потребовалось бы огромное количество материи, существование которой пока даже не доказано.

Кротовые норы — гипотетические туннели в пространстве-времени, позволяющие сокращать путь между удалёнными областями Вселенной. Уравнения общей теории относительности Эйнштейна допускают существование подобных структур, однако возникает серьёзная проблема: как удержать туннель открытым достаточно долго, чтобы через него можно было пройти?

Одно из теоретических решений предполагает использование экзотической материи с отрицательной плотностью энергии. Представление о том, как может возникать такая плотность энергии, даёт необычное квантовое явление — эффект Казимира.

Дело в том, что даже абсолютный вакуум не является совершенно пустым: в нём постоянно происходят квантовые колебания. Если поместить в вакуум две проводящие пластины на очень малом расстоянии друг от друга, между ними окажутся ограничены некоторые из этих колебаний. В результате пластины начнут притягиваться, а плотность энергии между ними будет ниже, чем в окружающем вакууме, то есть отрицательной относительно него.

В 2019 году итальянский физик Ремо Гараттини использовал математическое описание эффекта Казимира для построения модели проходимой кротовой норы. Однако радиус её самого узкого участка оказался лишь немного больше планковской длины — величины порядка 10⁻³⁵ метра. Через такой туннель не смог бы пройти даже протон.

Катальдо обратил внимание, что это ограничение связано не с самой геометрией кротовой норы, а с энергетическими параметрами эффекта Казимира. Физик изменил математическую модель, позволив плотности энергии принимать различные значения при сохранении некоторых её математических свойств. В результате он получил решения, в которых размеры кротовой норы не имели верхнего предела.

Важно, что речь идёт уже не об использовании самого эффекта Казимира, а о гипотетической материи со схожими математическими свойствами.

После этого физик решил выяснить, насколько большой должна быть кротовая нора, чтобы путешествие через неё было безопасным для человека. И дело здесь вовсе не в размерах космического корабля, а в особенностях гравитации внутри туннеля.

Главную опасность представляют так называемые приливные силы. Если гравитация действует на ноги человека значительно сильнее, чем на его голову, тело начинает растягиваться. При достаточно большой разнице это может привести к гибели — явлению, известному как спагеттификация.

Однако с увеличением размеров кротовой норы искривление пространства-времени становится более плавным, а разница в силе гравитации между отдельными частями тела уменьшается.

Согласно расчётам Катальдо, радиус самого узкого участка безопасной для человека кротовой норы должен составлять около 100 тысяч километров. Диаметр такого туннеля превысил бы диаметр Юпитера, а приливные ускорения, действующие на свободно падающего путешественника, не превышали бы ускорения свободного падения на поверхности Земли.

Само путешествие выглядело бы весьма необычно. Отправившись из состояния покоя с космической станции по одну сторону кротовой норы, корабль начал бы разгоняться исключительно под действием гравитации. При прохождении самого узкого участка туннеля его скорость достигла бы 66% скорости света. При этом путешественники находились бы в состоянии невесомости, подобно космонавтам на околоземной орбите.

После прохождения этого участка гравитация начала бы постепенно замедлять корабль, пока тот не остановился бы у второй космической станции. Весь путь занял бы 6,1 суток без единого включения двигателей.

Но у предложенной модели есть существенный недостаток. Чем больше кротовая нора, тем меньшая плотность экзотической материи необходима для поддержания её открытой. Однако общее количество такой материи при этом растёт. Для туннеля, через который мог бы безопасно пройти человек, потребовалось бы количество экзотической материи, эквивалентное по массе примерно 45 тысячам Солнц.

Современная физика не знает способа получить отрицательную плотность энергии, необходимую для существования подобной структуры. Кроме того, Катальдо не исследовал устойчивость своей кротовой норы. Не исключено, что такой туннель мог бы схлопнуться прямо во время путешествия.

Тем не менее работа имеет важное теоретическое значение. Она показывает, что уравнения Эйнштейна допускают существование проходимых кротовых нор далеко за пределами микроскопических масштабов. И хотя возможность создания подобных структур остаётся открытым вопросом, физики теперь могут исследовать гораздо более широкий спектр математических моделей.

Исследование опубликовано в научном журнале Classical and Quantum Gravity.