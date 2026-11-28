Оказывается, обычный сон может приводить к постоянному звону в ушах

Сон помогает мозгу закреплять полученную за день информацию, но, похоже, этот механизм способен работать и против человека. Нейробиологи из Оксфордского университета предположили, что происходящие во сне процессы могут способствовать возникновению тиннитуса — навязчивого звона, гула или жужжания в ушах при отсутствии внешнего источника звука.

С этим явлением сталкиваются около 15% населения планеты. Фантомные звуки возникают из-за аномальной активности нервных клеток мозга, могут быть постоянными или периодически исчезать и возвращаться. При этом универсального способа избавиться от тиннитуса до сих пор не существует.

Долгое время ученые изучали преимущественно то, как звон в ушах мешает человеку спать. Однако исследователи из Оксфорда решили взглянуть на проблему с другой стороны: может ли сам сон влиять на возникновение и развитие тиннитуса?

В 2024 году в ходе эксперимента с восемью хорьками, подвергшимися воздействию громкого шума, ученые обнаружили, что во время сна аномальная активность мозга временно ослабевала. Это согласуется с наблюдениями некоторых пациентов, у которых после сна звон в ушах становится тише. Впрочем, другие люди сообщают о прямо противоположном эффекте.

Новый эксперимент на мышах дал неожиданные результаты. После воздействия резкого высокочастотного звука восьми грызунам не давали спать в течение шести часов, а еще шести позволили уснуть. Впоследствии животные, которых лишили сна, демонстрировали меньше поведенческих признаков тиннитуса.

По мнению исследователей, объяснение может скрываться в нейропластичности — способности мозга перестраивать связи между нервными клетками под влиянием полученного опыта.

Ученые предполагают, что для формирования устойчивого тиннитуса недостаточно самого воздействия травмирующего звука. Возникшая в ответ на него аномальная активность мозга должна каким-то образом закрепиться. И именно сон, особенно его медленная фаза, может способствовать этому процессу.

Во время сна мозг перестраивает связи между нейронами, закрепляя полученный за день опыт. Возможно, вместе с полезной информацией он закрепляет и патологические изменения, вызванные воздействием громкого шума.

После того как тиннитус сформировался, его взаимодействие со сном становится еще более сложным. Предыдущее исследование китайских ученых показало, что связанная с тиннитусом повышенная активность мозга сохраняется на всех стадиях сна, включая глубокий сон.

В результате может возникать своеобразный замкнутый круг: звон в ушах ухудшает качество сна, а недостаток полноценного отдыха повышает восприимчивость к стрессу. Последний, в свою очередь, считается одним из наиболее значимых факторов, способных усиливать тиннитус и даже провоцировать его появление.

Авторы подчеркивают, что результаты экспериментов на животных нельзя напрямую переносить на людей. Они также не означают, что отказ от сна после воздействия громкого шума поможет предотвратить звон в ушах.

Однако понимание того, какие именно процессы во время сна способствуют закреплению патологической активности мозга, в будущем может открыть новые возможности для профилактики и лечения тиннитуса.

Результаты нового исследования опубликованы на сервере препринтов bioRxiv и пока не прошли независимое научное рецензирование.