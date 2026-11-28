ФПК планирует запустить капсульные вагоны в России

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Глава «Федеральной пассажирской компании» Дмитрий Пегов на форуме «Транспорт России» рассказал о планах появления в России капсульных вагонов, которые станут следующим этапом после вагонов СВ и плацкартных в увеличенном габарите Т.

По словам Пегова, прежде чем запускать капсульные вагоны, компания намерена изучить, как эксплуатируются вагоны габарита Т с классической плацкартной планировкой. Параллельно будут реализованы приоритетные проекты, включая вагон СВ и вагон‑ресторан.

Капсульный вагон рассчитан на 56 пассажиров, каждому из которых достанется отдельная капсула вдоль центрального прохода. Пространство капсулы отделяется от салона непрозрачной шторкой, заметно снижающей уровень шума и практически не пропускающей свет.

В каждой капсуле предусмотрены светильник, USB‑розетки и небольшой персональный столик. Также продуманы зоны для хранения одежды, личных вещей и ручной клади. При этом длина спального места в капсуле будет на 15 см больше, чем в традиционных вагонах.

РЖД уже показали пассажирские вагоны увеличенного габарита, которые по сравнению с вагонами габарита 1‑ВМ стали длиннее на 73 см и шире на 28 см. В купейном вагоне теперь размещается 40 мест (вместо прежних 36), а проход по салоне сделали просторнее.

Комфорт спальных мест тоже улучшили — в частности, полки стали шире на 3 см, при этом верхняя полка удлинилась на 16 см, а нижняя — на 6 см. Вагон СВ в габарите Т сможет вместить на 11 % больше пассажиров, чем обычный.