Учёные обнаружили скрытую нагрузку на сердце у автомобилистов

Кажется, что вождение автомобиля не требует от организма особых усилий: человек сидит в удобном кресле, а всю тяжёлую работу выполняет двигатель. Однако учёные обнаружили, что даже при отсутствии заметной физической нагрузки сердце водителя работает иначе, чем во время обычного отдыха. И в долгосрочной перспективе это может иметь значение для здоровья.

Исследователи из Хьюстонского университета в течение недели наблюдали за 57 добровольцами, средний возраст которых составлял около 26 лет. Участники носили умные часы, регистрировавшие частоту сердечных сокращений, а смартфоны и установленные в автомобилях устройства собирали данные об их повседневной активности.

В общей сложности учёные проанализировали почти 3000 часов наблюдений, включая более 300 часов вождения и около тысячи отдельных поездок.

На первый взгляд ничего необычного в работе сердца водителей не обнаружилось. Средняя частота пульса за рулём практически не отличалась от показателей во время других малоподвижных занятий. Однако более подробный анализ выявил существенную разницу.

Во время обычных сидячих занятий пульс участников оставался выше индивидуального уровня покоя в течение 81% времени. За рулём этот показатель достигал 94%. Кроме того, частота сердечных сокращений колебалась в более узком диапазоне и примерно вдвое реже возвращалась к уровню покоя.

Иными словами, дело не столько в том, насколько быстро бьётся сердце, сколько в том, как долго оно поддерживает повышенную активность. Причём такая закономерность наблюдалась как в будние, так и в выходные дни.

Учёные предполагают, что причина кроется в постоянной умственной нагрузке. Вождение требует непрерывного внимания, оценки дорожной обстановки, принятия решений и готовности в любой момент отреагировать на происходящее. Хотя тело практически неподвижно, мозг продолжает интенсивно работать, и сердце, по всей видимости, реагирует на эту нагрузку.

Особый интерес вызывает отличие такой активности от физических упражнений. Когда сердце работает интенсивнее во время бега или другой физической нагрузки, организм адаптируется, а состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем улучшается. При вождении человек не получает аналогичных преимуществ от физической активности.

По мнению исследователей, возникает закономерный вопрос: какие последствия может иметь такой режим работы сердца у людей, которые проводят за рулём по несколько часов изо дня в день?

Пока ответа на этот вопрос нет. Исследование не доказало, что обнаруженные особенности сердечной деятельности вредны для здоровья. Однако оно показало, что с физиологической точки зрения вождение автомобиля отличается от других малоподвижных занятий гораздо сильнее, чем можно было предположить.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале npj Digital Public Health.