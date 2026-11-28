Древние пирамиды начали разрушаться по всему миру: учёные объяснили причину

В ночь на 29 июля 2024 года в Мексике частично обрушилась одна из наиболее хорошо сохранившихся пирамид древнего государства Мичоакан. Южная стена 15-метрового сооружения после нескольких недель проливных дождей превратилась в груду обломков. Как выяснилось, разрушение памятника началось задолго до того, как на него обрушились ливни.

Пирамида находится на территории археологического комплекса Иуацио, где люди поселились более 1100 лет назад. Позднее это место стало одним из центров государства пурепеча — народа, который так и не смогли покорить ацтеки. Его культура сохранилась до наших дней.

По словам представителя народа пурепеча Тариакуири Альвареса, его предки восприняли бы обрушение пирамиды как дурное предзнаменование и свидетельство недовольства богов. Для современных учёных произошедшее тоже стало тревожным сигналом, но совсем по другой причине.

Незадолго до катастрофы Мексика пережила сильнейшую за 30 лет засуху. Некоторые местные озёра полностью пересохли. Затем погода резко изменилась, и на протяжении нескольких недель страну накрывали мощные грозы и ливни.

Именно такая смена погодных крайностей особенно опасна для древних сооружений. Строительные материалы, из которых возводили многие пирамиды, содержат глину. При высыхании она сжимается, а при насыщении влагой расширяется. Резкие перепады влажности приводят к появлению трещин, постепенно нарушающих целостность конструкции.

По заключению специалистов Национального института антропологии и истории Мексики, жара и продолжительная засуха привели к образованию трещин, через которые дождевая вода проникла внутрь пирамиды. В результате пострадали как наружные стены, так и внутренние конструкции сооружения.

Подобные случаи происходят и в других частях мира. В 2010 году ураган «Карл» третьей категории разрушил часть пирамиды в мексиканском штате Веракрус. Сильный ветер сорвал защитное покрытие сооружения, построенного преимущественно из грунта, оставив его под проливным дождём. Последовавший за ураганом засушливый период лишь усугубил повреждения.

Не менее тревожная ситуация складывается в Судане, где находятся более 200 древних пирамид Мероэ. Их постепенно разрушают переносимый ветром песок, сильные дожди и наводнения. В 2021 году исследователи обнаружили серьёзные повреждения у 15 из 19 обследованных пирамид. Всего семью годами ранее таких сооружений было 12.

Повышение температуры, усиление осадков и учащение экстремальных погодных явлений не только создают новые угрозы для археологических памятников, но и усугубляют уже существующие проблемы.

При этом даже попытки защитить древние сооружения иногда ускоряют их разрушение. В 2004 году после проливных дождей обрушилась целая сторона пирамиды майя в Сальвадоре. Примечательно, что разрушилась именно современная часть конструкции — бетонные укрепления, добавленные во время реставрации.

Неудачные реставрационные работы, проведённые в прошлом с использованием материалов и методов, от которых впоследствии отказались, также могли повлиять на состояние пирамиды в Иуацио.

В июне 2025 года мексиканские специалисты сообщили о проведении работ по восстановлению памятника. На проект, по имеющимся данным, выделили три миллиона песо, однако подробности реставрации пока неизвестны.

На фоне климатических изменений перед археологами стоит всё более сложная задача: найти способы защиты древних сооружений, которые позволят им выдерживать новые погодные нагрузки, не причиняя дополнительного вреда самим памятникам. В противном случае пирамиды могут разрушаться быстрее, чем специалисты успеют их восстанавливать.