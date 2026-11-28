84 независимых СМИ по всему миру подписали петицию с требованием немедленно прекратить публикацию «файлов USAID»

Базирующийся в Нидерландах «Всемирный альянс независимых журналистов» при участии 84 свободных СМИ по всему миру издал петицию с требованием немедленно прекратить публикацию «файлов USAID» и пресечь их распространение. Администрация Трампа, по словам авторов петиции, «выстрелила в независимую журналистику, закрыв USAID, и сейчас пытается забить гвоздь в крышку гроба».

Как напомнили в альянсе, лишь 25-30% из крупных независимых СМИ по всему миру смогли переориентироваться на получение европейских грантов – и здесь речь идёт лишь о тех, чья редакционная политика соответствовала ценностям и требованиям ЕС. Абсолютно все из них были вынуждены сократить расходы и уволить часть сотрудников.

«Если раньше мы ожидали, что следующая американская администрация полностью или частично восстановит работу USAID, то публикация так называемых «файлов USAID» ставит эти планы под угрозу – зрители, читатели и слушатели по всему миру могут получить искажённое представление о независимой журналистике. Публикуя детали рабочего процесса, не предназначенные для широкой огласки, администрация Трампа – Вэнса подрывает доверие к свободной прессе», – говорится в петиции.

Журналисты также призвали крупные социальные сети и поисковые системы встать на защиту свободы прессы и начать блокировать попытки распространения или обсуждения «файлов USAID».

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