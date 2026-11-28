ДНК из волос Бетховена раскрыла тайну его болезней спустя 200 лет

В 1802 году 31-летний Людвиг ван Бетховен написал братьям письмо, которое так и не отправил. Композитор страдал от потери слуха, хронических заболеваний и мучительных проблем с пищеварением. Он просил после его смерти обратиться к врачу, чтобы тот описал его болезни и помог миру понять, через что ему пришлось пройти. Спустя два столетия учёные приблизились к исполнению этой просьбы.

Разобраться в причинах болезней Бетховена помогли пряди его волос. При жизни композитор дарил их друзьям, а после смерти многочисленные локоны оказались у коллекционеров, исследователей и в музеях. Современные методы анализа позволили извлечь из них информацию о здоровье музыканта.

В 2023 году исследователи расшифровали ДНК из нескольких сохранившихся прядей. Выяснилось, что некоторые из них вообще не принадлежали Бетховену. Однако подлинные образцы позволили установить, что композитор имел наследственную предрасположенность к заболеваниям печени и был заражён вирусом гепатита B. Повреждение печени также могло усугубляться чрезмерным употреблением алкоголя.

Эти открытия помогли приблизиться к пониманию причин смерти Бетховена в 1827 году, но не объяснили потерю слуха и проблемы с пищеварением. Возможный ответ появился год спустя.

В 2024 году исследователи обнаружили в двух прядях волос композитора признаки отравления свинцом. В одном из образцов концентрация этого металла в 95 раз превышала референсные значения. Кроме того, в волосах нашли повышенное содержание мышьяка и ртути.

По расчётам учёных, концентрация свинца в крови Бетховена могла достигать 71 микрограмма на децилитр. Такой уровень способен вызывать нарушения работы пищеварительной системы и почек, а также ухудшение слуха. Однако исследователи считают, что его недостаточно, чтобы объяснить смерть композитора исключительно отравлением свинцом.

Подозрения о том, что Бетховен мог страдать от отравления этим металлом, появились ещё на рубеже XX и XXI веков. Во времена композитора свинец использовали при изготовлении сосудов для питья и в медицинских процедурах, не осознавая всей опасности его воздействия. Однако позднее выяснилось, что волосы, на основании которых была выдвинута первоначальная гипотеза, принадлежали женщине. Теперь учёные располагают более надёжными доказательствами.

В 2025 году исследователи решили представить, что произошло бы, если бы пациент с такими же симптомами и результатами анализов обратился к современному врачу. Оказалось, что предполагаемая концентрация свинца в крови Бетховена примерно в 17 раз превышала бы уровень, выше которого находились показатели лишь 5% взрослых мужчин Германии в 2019 году. Она также в 2,8 раза превышала бы установленный в Германии порог, при котором риск неблагоприятных последствий для здоровья считается высоким.

При этом учёные подчёркивают, что искать единственную причину всех болезней Бетховена необязательно. Отравление свинцом, вирусная инфекция, наследственная предрасположенность и употребление алкоголя могли одновременно подрывать его здоровье. Точные причины потери слуха и смерти композитора по-прежнему остаются неизвестными.

Тем удивительнее масштаб его творческого наследия: за 45 лет композиторской деятельности Бетховен создал более 700 произведений. В том самом неотправленном письме братьям он признавался, что именно музыка удерживала его от самоубийства. Композитор не мог покинуть этот мир, пока не создал всё, что, как он чувствовал, был призван создать.