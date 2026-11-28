В Гааге начинается судебный процесс в отношении бывшего президента Филиппин Родриго Дутерте

30 ноября Международный уголовный суд в Гааге начинается судебный процесс в отношении бывшего президента Филиппин Родриго Дутерте, пишет ВВС. Он обвиняется в преступлениях против человечности, совершенных во время борьбы с наркотиками, в ходе которой погибли тысячи людей.

Суд будет рассматривать три пункта обвинения, связанных с убийствами и покушениями на убийства, а также другими преступлениями, предположительно совершенными в период с 1 ноября 2011 года по 16 марта 2019 года.

Сейчас Родриго Дутерте 81 год. Он стал первым азиатским лидером, которому МУС предъявил обвинения; в случае признания виновным он может стать первым бывшим главой государства или правительства, осужденным этим судом.

Процесс над Дутерте будет своего рода тестом для этой судебной инстанции, созданной для того, чтобы привлекать к ответственности влиятельных лиц в тех случаях, когда национальные судебные системы не могут или не хотят этого делать.

Дутерте занимал пост президента Филиппин с 2016 по 2022 год. Он пришел к власти, пообещав искоренить уличную преступность путем жесткой борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Еще будучи мэром Давао – крупного мегаполиса на юге страны – он зарекомендовал себя как бескомпромиссный борец с преступностью. Он говорил, что для привлечения инвестиций необходимы мир и порядок.

Его авторитарный стиль управления пользовался огромной популярностью в стране, где проблема наркотиков стоит крайне остро. Дутерте позиционировал себя как политического аутсайдера и обещал отстаивать интересы жителей филиппинских провинций, чувствовавших себя ущемленными столичной элитой Манилы.