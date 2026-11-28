Магаданская городская дума возобновила работу благодаря амнистии

Магаданская городская дума возобновила заседания после амнистии, объявленной в честь юбилея города. Ранее кворум удавать не собиралось: лишь 7 из 40 депутатов могли посещать заседания, причём реальные, не условные сроки при этом отбывали не 33, а 35 народных избранников.

Амнистия, приуроченная к 90-летию Магадана, восстановила работоспособность законодательного органа. Спикер думы, который сам отсутствовал два года, открыл заседание словами «Наконец-то без вертухаев» и сорвал бурю аплодисментов. Первым рабочим вопросом стало утверждение бюджета, а после этого депутаты решили разобраться, кто именно из них вносил законопроекты дистанционно.

«Есть, скажем так, определённые не претензии, но вопросики к отдельным деятелям, которые, как нам кажется, не слишком интересовались мнением коллег по законодательному движу, но при этом проявляли инициативу так, будто их тут за старших оставили. Будем всесторонне разбираться», – пообещал спикер.

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