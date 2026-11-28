Миллиард лет истории исчез бесследно. Наконец мы знаем причину

Горные породы хранят историю Земли на протяжении миллиардов лет. По их слоям можно определить, когда появились и исчезли различные формы жизни, где когда-то плескались океаны, как менялся климат и когда на планету падали астероиды. Однако в некоторых уголках мира из этой геологической летописи словно вырвали целую главу — продолжительностью более миллиарда лет. Теперь учёные, возможно, выяснили, как это произошло.

Загадку впервые обнаружили в 1870-х годах, когда геологи исследовали Большой каньон в США. Они заметили, что горные породы возрастом несколько сотен миллионов лет лежат непосредственно на породах, сформировавшихся около двух миллиардов лет назад. Между ними отсутствовали слои, соответствующие примерно 1,2 миллиарда лет истории планеты.

Особенно странным было то, что в одних частях каньона эти слои сохранились, а в других полностью исчезли. Явление получило название «Великое несогласие». Впоследствии аналогичные пробелы обнаружили и в других регионах мира.

Геологи давно подозревали, что причиной исчезновения пород стала эрозия. Однако оставалось непонятным, какие процессы могли привести к настолько масштабному разрушению земной поверхности и почему одни континенты пострадали гораздо сильнее других.

Исследователи из Университета Вуллонгонга в Австралии решили искать ответ глубоко под землёй. Мантия нашей планеты, несмотря на то что состоит преимущественно из твёрдых пород, способна очень медленно течь. Её вещество перемещается как по горизонтали, так и по вертикали, напоминая содержимое огромной лавовой лампы. Эти движения способны приподнимать и опускать расположенные над мантией участки земной поверхности.

С помощью суперкомпьютера учёные смоделировали движение вещества мантии в далёком прошлом. Расчёты показали, что в неопротерозойскую эру, продолжавшуюся примерно от одного миллиарда до 540 миллионов лет назад, несколько древних континентов сначала поднялись, а затем начали постепенно опускаться.

Примечательно, что период их поднятия совпал с одним из самых экстремальных климатических событий в истории планеты. Около 720 миллионов лет назад началось глобальное оледенение, известное как «Земля-снежок».

На протяжении десятков миллионов лет огромные ледниковые щиты перемещались по поверхности континентов, разрушая горные породы. Ледники способны делать это гораздо эффективнее рек даже на относительно пологих склонах. Медленно сползая с приподнятых участков суши, они могли уничтожить мощные толщи пород, в которых была записана история сотен миллионов лет.

Когда континенты начали опускаться, поверх разрушенных древних пород стали накапливаться новые осадки. Так рядом оказались геологические слои, разделённые огромным промежутком времени.

Наиболее убедительным аргументом в пользу этой гипотезы стало совпадение результатов моделирования с реальными геологическими наблюдениями. Согласно расчётам, сильнее всего от описанных процессов должны были пострадать три древних континента — Лаврентия, Балтика и Северный Китай. Именно на соответствующих им современных территориях Северной Америки, Северо-Восточной Европы и северной части Китая особенно хорошо прослеживается Великое несогласие.

Австралия и Южная Америка, напротив, согласно модели, пережили два цикла поднятия и опускания. Такая последовательность событий была менее благоприятной для образования и сохранения огромного пробела в геологической летописи. И действительно, свидетельств Великого несогласия в этих регионах значительно меньше.

Таким образом, исчезновение целых глав истории Земли могло стать результатом редкого сочетания двух масштабных природных процессов: движения вещества в недрах планеты и глобального оледенения на её поверхности.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Nature.